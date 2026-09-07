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Οι τρεις Γάλλοι ιδρυτές της Hugging Face έγιναν δισεκατομμυριούχοι, αφού η Nvidia συμφώνησε να εξαγοράσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, ολοκληρώνοντας έτσι μια μεταμόρφωση που διήρκεσε μια δεκαετία, από μια νεοφυή επιχείρηση που αρχικά είχε δημιουργηθεί με βάση μια εντελώς διαφορετική ιδέα.

Ο Κλεμάν Ντελάνγκ, 38 ετών, ο Ζουλιάν Σομόν, 42 ετών, και ο Τόμας Βουλφ, 41 ετών, θα έχουν ο καθένας καθαρή περιουσία περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Η Nvidia συμφώνησε να εξαγοράσει τη νεοφυή επιχείρηση σε μια συναλλαγή αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία — η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο του 2027 — αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής κίνηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με στόχο τη διεύρυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και την επέκταση του πελατολογίου του. Αποτελεί επίσης μια μεγάλη δοκιμασία για την Hugging Face, η οποία υποστηρίζει εδώ και καιρό τη διατήρηση ενός ανοιχτού και αποκεντρωμένου κλάδου, δηλώνοντας ότι «έχει ως αποστολή τη δημοκρατικοποίηση της καλής μηχανικής μάθησης» και περιγράφοντας τον εαυτό της ως μια «βιβλιοθήκη τεχνητής νοημοσύνης».

Η Hugging Face διαχειρίζεται μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από άλλους. Βρέθηκε στο επίκεντρο μίας κρίσης κυβερνοασφάλειας φέτος, όταν παραβιάστηκε κατά λάθος από ένα μοντέλο που δοκιμαζόταν από την OpenAI.

Το τρίο της Hugging Face εντάσσεται στους τρεις ιδρυτές της Mistral AI με έδρα το Παρίσι, ως Γάλλοι υπήκοοι που έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι χάρη στα μερίδιά τους σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και πληροφορικής. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι Ολιβιέ Πομέλ και Αλέξις Λε-Κοκ, ιδρυτές της Datadog Inc. με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι έχουν πουλήσει μετοχές αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας τα τελευταία χρόνια.

Η επιτυχία τους έχει προκαλέσει κάποια αυτοκριτική στη Γαλλία, καθώς στην περίπτωση της Datadog και της Hugging Face αυτή επιτεύχθηκε εκτός της χώρας. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει θέσει ως πολιτική προτεραιότητα τη μετατροπή της χώρας σε σοβαρό παγκόσμιο ανταγωνιστή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ καταδεικνύουν την υπεροχή τους σε τεχνικό ταλέντο, οι δύο εταιρείες έχουν επίσης αναδείξει τα πλεονεκτήματα των εκτεταμένων κεφαλαιαγορών των ΗΠΑ στην τροφοδότηση της ανάπτυξης των τεχνολογικών εταιρειών και της δημιουργίας πλούτου.

Παρά το γεγονός ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και ο ίδιος ζει στο Μαϊάμι, ο Ντελάνγκ έχει δηλώσει ότι η εταιρεία θεωρεί τον εαυτό της γαλλοαμερικανική και είναι «ισχυρά συνδεδεμένη με τη Γαλλία», όπου εδρεύει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της.

Ως επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος, ο Βουλφ, ο οποίος εδρεύει στην Ολλανδία, ήταν ένας από τους κινητήριους μοχλούς πίσω από την κυκλοφορία από την Hugging Face ενός ρομπότ αξίας 400 δολαρίων, το οποίο ονομάζεται Microduck, και το οποίο, όπως έχει δηλώσει, αποσκοπεί στο να δείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «πολύ προσιτή» και δεν είναι ούτε ακριβή ούτε τρομακτική. Η είσοδος της εταιρείας στον τομέα της ρομποτικής έγινε μετά την εξαγορά μιας γαλλικής εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού με την ονομασία Pollen Robotics.

Όπως και ο Σομόν, ο Βουλφ φοίτησε στην ελίτ σχολή μηχανικών της Γαλλίας, την Ecole Polytechnique. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε διδακτορικό στη φυσική και πτυχίο νομικής στο Παρίσι, πριν ασκήσει για έξι χρόνια το επάγγελμα του δικηγόρου ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με πελάτες που περιλάμβαναν μια σειρά από νεοφυείς επιχειρήσεις μηχανικής μάθησης.

Ο Σομόν, ο οποίος εδρεύει στο Μπρούκλιν, συγκαταλέγεται στους συνιδρυτές της νεοφυούς εταιρείας ανάγνωσης Glose, η οποία εξαγοράστηκε από την Medium.

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