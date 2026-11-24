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Η ευφορία που πυροδότησε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia άρχισε να υποχωρεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης και να στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στην αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική.

Έτσι, λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,66% στις 632.74 μονάδες, σε μια συνεδρίαση σταθεροποίησης μετά το άλμα ύψους 1,7% τη Δευτέρα, που ήταν και η καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε βουτιά ύψους 1,26% στις 25.017 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ελαφρά κάμψη 0,05% στις 8.040 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,13% στις 10.467 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,84% και τις 48.121 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.015 μονάδες μειωμένος κατά 0,86%.

Η δυναμική επιστροφή των επενδυτών σε assets υψηλότερου κινδύνου οδήγησε σχεδόν το σύνολο των κλάδων σε θετικό έδαφος στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με καταλύτη την επανατοποθέτηση του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η μετοχή της ίδιας της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών εκτινάχθηκε κατά 31,5% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο των τελευταίων 23 ετών και ανακτώντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε μία μόλις συνεδρίαση.

Ωστόσο, το ράλι της Nvidia και ευρύτερα του τεχνολογικού κλάδου και των μικροτσίπ «ξεφούσκωσε» στη Wall Street την Τρίτη, δεδομένου πως τα ερωτηματικά για τις πρακτικές της εταιρείας παραμένουν και συνάμα οι φόβοι για ένα νέο γύρο περιοριστικών μέτρων στις εξαγωγές προς την Κίνα. Γεγονός που αναπόφευκτα επηρέασε το κλίμα και στις αγορές διεθνώς.

«Οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτοι. Η μεταβλητότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και οι έρευνες για ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης στις ΗΠΑ δεν έχουν εκλείψει. Για να αποκτήσει διάρκεια αυτή η ανάκαμψη, θα πρέπει να δούμε τη νοοτροπία των πωλήσεων σε κάθε ανοδική αντίδραση στη Wall Street να αρχίζει να υποχωρεί», σχολίασε ο Μόρτον Λο, ανώτερος αναλυτής αγορών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην FXTM.

Παράλληλα η προσοχή των επενδυτών επανέρχεται στους ευρύτερους μακροοικονομικούς κινδύνους και κυρίως την περιοριστική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Στις ΗΠΑ, στο επίκεντρο βρίσκεται η αυριανή ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ήτοι του προτιμώμενου δείκτη μέτρησης του πληθωρισμού της Fed, καθώς η αγορά περιμένει την έκβαση της τελευταίας συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Fed για το 2026.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι traders προεξοφλούν πλέον ως σχεδόν βέβαιη μια αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, έναντι πιθανότητας 89% την περασμένη Παρασκευή, όταν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση.

Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα μιας επιθετικότερης αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, κοντά στο 5%, περιορίζοντας τα περιθώρια ανόδου των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων εν αναμονή των κρίσιμων στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Ανάλογο προβληματισμό προκαλεί στους επενδυτές και η προοπτική περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, καθώς, όπως και στην περίπτωση της Fed, η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων περιπλέκει το τοπίο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν δεδομένη μια αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, ενώ προεξοφλούν ακόμη μία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, όπως αποτυπώνεται και στα ισχυρά στοιχεία για τη γερμανική οικονομία, συνηγορεί υπέρ της διατήρησης της αυστηρής νομισματικής στάσης.

Πραγματικά, τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global για τον Νοέμβριο, ο σύνθετος PMI της Γερμανίας αυξήθηκε στις 55 μονάδες από 53,4 τον Οκτώβριο, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2022.

Ιδιαίτερα ισχυρή εμφανίζεται η ανάκαμψη της γερμανικής μεταποίησης, με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την αμυντική βιομηχανία να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Αντίθετα, στη Γαλλία η συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας επιδεινώθηκε, αναδεικνύοντας τις διευρυνόμενες αποκλίσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Η προοπτική νέων αυξήσεων των επιτοκίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού λειτουργεί ανασταλτικά για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Πρόσθετη πηγή νευρικότητας για τις ευρωπαϊκές αγορές αποτελεί η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει νέους δασμούς στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και άλλους μεγάλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Για τα νέα μέτρα, η Ουάσινγκτον επικαλείται τις κρατικές επιδοτήσεις που, κατά την εκτίμησή της, δημιουργούν πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική δυναμικότητα και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι πρόσθετοι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ 2,5% και 5%, με τη συνολική επιβάρυνση να μην υπερβαίνει το συμφωνημένο όριο του 15%.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές ανέκαμψαν από τα χαμηλά τριών μηνών λόγω του συνεχιζόμενου ρίσκου από τη διακίνηση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ανέβηκε 0,78% στα 90,07 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI πρόσθεσε 0,59% στα 80,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Στον αντίποδα ισχυρές απώλειες κατέγραψε ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμού μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί 2,20% στα 3.572 δολάρια την ουγγιά.

Πάντως, παρά την αποδυνάμωση του χρυσού, διεθνείς αναλυτές επιμένουν να υιοθετούν bullish άποψη για την πορεία του. Η JPMorgan θεωρεί ότι το πολύτιμο μέταλλο θα ανακάμψει στα 4.500 δολάρια την ουγγιά μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ η Commerzbank «βλέπει» τον χρυσό στα 4.100 δολάρια, την ίδια περίοδο.

Στην αγορά συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα αποδυναμώθηκε με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί στο 103,85 και την ισοτιμία με το ευρώ να κινείται στο 1,0966, αφήνοντας κερδισμένο το ευρωπαϊκό νόμισμα κατά περίπου 0,60%.