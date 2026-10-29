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Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιλέγοντας να κάνει μια παύση στον κύκλο νομισματικής σύσφιξης, μετά τις αυξήσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε στο 2,50%, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω της ενεργειακής κρίσης και τη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού στις αγορές ομολόγων.

We kept our key interest rates at their current levels. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/EUVjWyn6rU https://t.co/uliu9SrBsw — European Central Bank (@ecb) October 29, 2026

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, πλησιάζοντας το διπλάσιο του στόχου της ΕΚΤ, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ισχυρές ενδείξεις ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις μεταφέρονται ευρύτερα στους μισθούς και στις υπόλοιπες τιμές, στοιχείο που προσφέρει περιθώριο αναμονής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η Γαλλία, όπου οι δημοσιονομικές πιέσεις και η πολιτική αβεβαιότητα έχουν οδηγήσει σε έντονη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και ενδέχεται να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ακόμη μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, που θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Πρόσθετη διάσταση στις εξελίξεις δίνει η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, θέτοντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές της ανάπτυξης. Ενώ οι επιδράσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε όλο τους το φάσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση. Η αυξημένη ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και οι επιπτώσεις των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων, είναι πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αυξημένη αβεβαιότητα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.