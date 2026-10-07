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Την επανεκλογή της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) αποφάσισε η 21η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια στη διοικητική της σύνθεση και στη θεσμική της εκπροσώπηση.

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής παραμένει ο Αθανάσιος Κουλορίδας, ενώ η νέα θητεία της Διοικούσας Επιτροπής διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Κουλορίδας

Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος Κουκλέλης, Γεώργιος Λιακόπουλος, Δημήτρης Τζελέπης

Γενική Γραμματέας: Σμαράγδα Ρηγάκου

Μέλη: Ξενοφών Αυλωνίτης, Παναγιώτης (Τάκης) Κανελλόπουλος, Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Αργύρης Οικονόμου, Giuseppe Giano.

Η νέα θητεία ξεκινά σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την κεφαλαιαγορά, με τις εισηγμένες εταιρείες να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και ένα ευρωπαϊκό οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα της ΕΝΕΙΣΕΤ παραμένει η ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τις εισηγμένες εταιρείες και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, η Ένωση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της και τον διάλογο με τις αρμόδιες αρχές και τους θεσμικούς φορείς, με έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται με το κόστος και την αναλογικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης, την ανταγωνιστικότητα των εισηγμένων εταιρειών, την προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου

Κατά τη διάρκεια της 21ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η Ετήσια Έκθεση της ΕΝΕΙΣΕΤ, στην οποία περιλαμβάνονται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της Ένωσης, καθώς και ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός για τη νέα περίοδο.

Η Έκθεση καταγράφει τις βασικές πρωτοβουλίες της ΕΝΕΙΣΕΤ και τις θέσεις που διατύπωσε σε σημαντικά ζητήματα της αγοράς, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τους στόχους και τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος.

Με την ανανέωση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, η ΕΝΕΙΣΕΤ συνεχίζει τη θεσμική της δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση της εκπροσώπησης των εισηγμένων εταιρειών και την ενεργό συμμετοχή στον διάλογο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

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