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Σαφώς πιο θετική εικόνα παρουσίασε η παγκόσμια αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) στο γ΄ τρίμηνο του 2026, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι επενδυτές παραμένουν πρόθυμοι να τοποθετήσουν σημαντικά κεφάλαια, ωστόσο έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί ως προς τις εταιρείες που χρηματοδοτούν.

Σύμφωνα με το τελευταίο IPO Barometer της EY, το γ’ τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως 367 αρχικές δημόσιες προσφορές, έναντι 374 ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας οριακή πτώση 2%. Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει εντυπωσιακά σε όρους κεφαλαίων καθώς οι συνολικές αντλήσεις αυξήθηκαν κατά 79%, στα 93,3 δισ. δολάρια, από 52 δισ. δολάρια το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Η απόκλιση μεταξύ αριθμού συναλλαγών και αξίας δείχνει ότι η αγορά IPO δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε μια γενικευμένη ανοδική φάση. Αντίθετα, τα κεφάλαια συγκεντρώνονται σε μεγάλες εταιρείες, με ισχυρή θέση στην αγορά και έκθεση σε κλάδους υψηλής επενδυτικής ζήτησης. Η τάση είναι ακόμη πιο εμφανής στο εννεάμηνο.

Πραγματοποιήθηκαν 888 IPOs, έναντι 922 πέρυσι, δηλαδή περίπου 4% λιγότερα. Ωστόσο, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν εκτινάχθηκαν στα 287,5 δισ. δολάρια, από 114,4 δισ., σημειώνοντας αύξηση περίπου 151% και φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ. Σημείο αναφοράς είναι η διάθεση των μετοχών της Space-X με καθαρά έσοδα 85,7 δις δολάρια στα μέσα Ιουνίου, εγχείρημα που αποτελεί ιστορική επίδοση όλων των εποχών.

Η Ασία στο επίκεντρο, μεγάλα deals στις ΗΠΑ

Η Κίνα μαζί με το Χονγκ Κονγκ αποτέλεσε την πιο δραστήρια αγορά του τριμήνου, με 79 IPOs, εμφανίζοντας αύξηση κατά 36% σε ετήσια βάση. Οι αντλήσεις κεφαλαίων υπερδιπλασιάστηκαν στα 43,1 δισ. δολάρια, από 18,4 δισ. πέρυσι. Στο εννεάμηνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 242 εισαγωγές, με κεφάλαια 85,7 δισ. δολαρίων.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, ο αριθμός των IPOs υποχώρησε θεαματικά κατά 63%, σε μόλις 24 από 65 πέρυσι. Παρά τη συρρίκνωση της δραστηριότητας, οι αντλήσεις αυξήθηκαν κατά 122% στα 35 δισ. δολάρια, αποτυπώνοντας την κυριαρχία λίγων αλλά εξαιρετικά μεγάλων συναλλαγών. Στο εννεάμηνο, οι αμερικανικές αγορές φιλοξένησαν 96 IPOs συνολικού ύψους 163 δισ. δολαρίων.

Η Ευρώπη παρουσίασε διαφορετική εικόνα: οι εισαγωγές σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 45 από 24, αλλά τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μειώθηκαν κατά περίπου 20% στα 2,9 δισ. δολάρια. Στο εννεάμηνο πραγματοποιήθηκαν 99 IPOs, συνολικού ύψους 12,3 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ανάκαμψη αφορά προς το παρόν περισσότερο τον αριθμό των συναλλαγών παρά το μέγεθός τους.

Τεχνολογία και AI απορροφούν τα κεφάλαια

Η τεχνολογία κυριάρχησε, αντιπροσωπεύοντας το εντυπωσιακό 67,4% των παγκόσμιων κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο γ΄ τρίμηνο. Η μεγαλύτερη συναλλαγή για την εξεταζόμενη περίοδο ήταν η εισαγωγή της SK Hynix στον Nasdaq, ύψους 26,5 δισ. δολαρίων, ακολουθούμενη από την CXMT Corp στη Σαγκάη με 9,8 δισ. και τη Zhongji Innolight στο Χονγκ Κονγκ με 7,8 δισ. δολάρια.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, πάντως, η εικόνα είναι περισσότερο διαφοροποιημένη: το Advanced Manufacturing αντιστοιχεί στο 41,4% των κεφαλαίων και η τεχνολογία περίπου στο 32%. AI, ημιαγωγοί, ρομποτική, άμυνα, ενέργεια και κρίσιμες υποδομές αποτελούν τους βασικούς πόλους προσέλκυσης κεφαλαίων, ευνοούμενοι και από κρατικές επενδύσεις και προγράμματα οικονομικής στήριξης.

Η Ευρώπη επιχειρεί να γίνει πιο φιλική στις εισαγωγές

Ένας επιπλέον καταλύτης για την ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί η αλλαγή του κανονιστικού περιβάλλοντος. Το EU Listing Act περιόρισε τις απαιτήσεις ενημερωτικών δελτίων σε δύο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ η αύξηση των σχετικών ορίων απαλλάσσει περισσότερες επιχειρήσεις από υποχρεώσεις CSRD. Η CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες βιωσιμότητας / ESG μαζί με την εταιρική τους πληροφόρηση. Καλύπτει μεταξύ άλλων περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, εργαζομένους και κοινωνικά θέματα, εταιρική διακυβέρνηση, κινδύνους βιωσιμότητας και εκπομπές CO₂. Οι γνωστοποιήσεις βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Τι να περιμένουμε στο Euronext Athens

Στην Ελλάδα το εννεάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί τρείς νέες δημόσιες εγγραφές εταιριών οι οποίες άντλησαν συνολικά 245 εκατ. ευρώ έναντι 225 εκατ. ευρώ σε ολόκληρο το 2025. Η συνέχεια παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς υπάρχει αρκετή κινητικότητα από πλευράς αναδόχων για να κλειστούν οι σχετικές ημερομηνίες.

Η πιο ώριμη περίπτωση είναι η DOTSOFT. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή της να μεταφερθεί από την ΕΝ.Α. στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με διαδικασία που περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου και δημόσια προσφορά νέων μετοχών. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ΜΕΤΚΑ, η θυγατρική υποδομών της Metlen. Η εταιρεία έχει μπει σε τροχιά πιθανής αυτόνομης εισαγωγής στο ΧΑ έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο αποσχίσεων και εταιρικού μετασχηματισμού.

Στις ναυτιλιακές, μετά τις φετινές εισαγωγές Safe Bulkers και Star Bulk, η αγορά περιμένει νέες κινήσεις. Η Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη και η Seanergy βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν είσοδο/παρουσία στην Αθήνα. Πρόκειται όμως κυρίως για dual listings ή άλλες δομές εισαγωγής, όχι κατ’ ανάγκη για κλασικές IPOs με νέα δημόσια προσφορά. Τέλος, η Verallis φαίνεται να είναι αρκετά προχωρημένη περίπτωση για το ΧΑ με πιθανή ημερομηνία διαπραγμάτευσης μέσα στον Οκτώβριο αλλά όχι για την Κύρια Αγορά. Η εταιρεία έχει αποφασίσει να κινηθεί προς την ΕΝ.Α. Growth (Εναλλακτική Αγορά) της Euronext Athens.

Στο εξωτερικό η Anthropic θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγάλο γεγονός του Q4 (και όχι μόνο), καθώς η σχεδιαζόμενη εισαγωγή μετακινήθηκε από τον Οκτώβριο προς τον Νοέμβριο και η υλοποίηση της θα κριθεί από τις συνθήκες της αγοράς δεδομένης του εξαιρετικά απαιτητικού ύψους συγκέντρωσης των κεφαλαίων.

Στην Ασία η πιο μεγάλη συναλλαγή αυτή τη στιγμή είναι η Jio Platforms του Mukesh Ambani. Η εταιρία σχεδιάζει να ανοίξει την προσφορά στις 21 Οκτωβρίου, με στόχο άντλησης περίπου $3,8 δισ. και εισαγωγή στις 28 Οκτωβρίου. Εφόσον ολοκληρωθεί με αυτούς τους όρους, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία της Ινδίας.

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