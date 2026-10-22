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Ανοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι φονικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία αναζωπυρώνουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, παρά τη σημαντική ανάκαμψη των εξαγωγών αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται λίγο πάνω στα 98 δολάρια, με την αγορά να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Η νέα άνοδος ακολούθησε δύο θανατηφόρες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah της Saudi Aramco προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Fahd, στην πόλη Νταμάμ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου.

Η επιδείνωση της κατάστασης οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατάξουν την αποχώρηση μέρους του προσωπικού και μελών οικογενειών εργαζομένων από τις αμερικανικές πρεσβείες στο σαουδαραβικό βασίλειο.

Άνοδος άνω του 80% για το Brent μέσα στο 2026

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση των τιμών.

Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 80% από τις αρχές του έτους, καθώς οι διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές από τον Περσικό Κόλπο περιόρισαν την προσφορά και αύξησαν την αβεβαιότητα.

Ο πόλεμος πλησιάζει πλέον τον ένατο μήνα του, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι επίκειται οριστική διπλωματική διευθέτηση.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή: οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή έχουν αυξηθεί και προσεγγίζουν τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η ανάκαμψη αυτή συνδέεται εν μέρει με την πρακτική δεξαμενόπλοιων να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο να γίνουν αντιληπτά κατά τη διέλευσή τους από επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές.

Παρά τη βελτίωση στις μεταφορές αργού, οι αποστολές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα οι πιέσεις στην αγορά να παραμένουν ισχυρές.

Γιατί οι τιμές δυσκολεύονται να υποχωρήσουν

Η ταυτόχρονη βελτίωση των εξαγωγών και η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων δημιουργούν αντικρουόμενες δυνάμεις στην αγορά.

Από τη μία πλευρά, οι μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου που φτάνουν στις διεθνείς αγορές περιορίζουν τα περιθώρια για παρατεταμένη άνοδο.

Από την άλλη, ο κίνδυνος νέων επιθέσεων και περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

«Η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα και ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές», ανέφερε η Ρεμπέκα Μπάμπιν, ανώτερη διαπραγματεύτρια ενεργειακών προϊόντων της CIBC Private Wealth Group.

Όπως εξήγησε, η αγορά δυσκολεύεται να διατηρήσει ισχυρά ανοδικά ράλι, αλλά ταυτόχρονα δεν εμφανίζει αρκετή βεβαιότητα για μια ουσιαστική και παρατεταμένη πτώση.

Αντίστοιχη εκτίμηση διατύπωσε ο Χάρις Κουρσίντ, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital LP.

«Μέχρι να υπάρξει κάτι πιο συγκεκριμένο στο διπλωματικό πεδίο, θα είναι δύσκολο οι τιμές να διατηρήσουν μια ουσιαστική πτωτική πορεία», σημείωσε.

Το Κουβέιτ επέστρεψε στα προπολεμικά επίπεδα εξαγωγών

Παρά τους κινδύνους, ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου καταφέρνουν να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές τους.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Κουβέιτ, το οποίο έχει επαναφέρει τις αποστολές αργού στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν.

Σύμφωνα με τον σεΐχη Ναουάφ Αλ Σαμπάχ, διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, οι εξαγωγές αργού έχουν πλέον αποκατασταθεί.

Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι απαιτούνται περισσότερα δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά αεροπορικών καυσίμων και ντίζελ, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ροές διυλισμένων προϊόντων.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί η ανάκαμψη των εξαγωγών αργού δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.

Νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν επεξεργαστεί σχέδια για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων ενισχύει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό Κόλπο.

Ντίζελ: Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις από το αργό πετρέλαιο

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην αγορά διυλισμένων καυσίμων, με το ντίζελ να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο από το αργό πετρέλαιο.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από τον Κόλπο συμπίπτουν με την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθέσιμη προσφορά.

Οι κυβερνήσεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αξιοποιώντας στρατηγικά και εμπορικά αποθέματα, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να μειώσει το κόστος καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ξεκινούν οι αποστολές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αποκλιμάκωση των τιμών, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί και την εφαρμογή της συμφωνίας για προμήθειες ντίζελ από τη Ρωσία.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με ρωσικό ντίζελ αναμένεται να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη.

Το πλοίο έχει μεταφορική ικανότητα 40.000 μετρικών τόνων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 300.000 βαρέλια.

Η συγκεκριμένη αποστολή σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας προμήθειας καυσίμων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Η εικόνα των αμερικανικών αποθεμάτων

Στο μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν μια μικτή εικόνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2 εκατ. βαρέλια, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στις αγορές ντίζελ και πετρελαίου θέρμανσης.

Αντίθετα, τα εμπορικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά λίγο περισσότερο από 3 εκατ. βαρέλια, ενώ επιπλέον 300.000 βαρέλια αποδεσμεύτηκαν από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ.

Η μείωση των αποθεμάτων αργού υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις, παρά τη βελτίωση των ροών από τον Περσικό Κόλπο.

Το βασικό ερώτημα για τις επόμενες εβδομάδες είναι αν η αύξηση των εξαγωγών θα μπορέσει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Μέχρι να υπάρξει σαφέστερη διπλωματική προοπτική, οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένεται να παραμείνουν καθοριστικός παράγοντας για τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων.