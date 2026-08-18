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Οι αισιόδοξοι επενδυτές παγκοσμίως έχουν αυξήσει τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών, μη αφήνοντας περιθώρια για τους απαισιόδοξους (bears), σύμφωνα με τον Μάικλ Χάρτνετ της Bank of America.

Καθαρό ποσοστό 56% των διαχειριστών κεφαλαίων που συμμετείχαν στην τελευταία επόπτευση της τράπεζας διατηρούν αυξημένες θέσεις (overweight) σε μετοχές —το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021— αναφέρει η ομάδα στρατηγικής της BofA υπό τον Χάρτνετ. Παράλληλα, τα διαθέσιμα ρευστά διαθέσιμα υποχώρησαν σε ένα «εξαιρετικά χαμηλό» επίπεδο της τάξεως του 3,5%.

«Η κοινή πεποίθηση είναι: καμία ανώμαλη προσγείωση της οικονομίας, καμία αύξηση επιτοκίων από τη Fed, καμία περικοπή στις επενδυτικές δαπάνες (capex) της τεχνητής νοημοσύνης, καμία σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, κανένας απαισιόδοξος», σημείωσαν ο Χάρτνετ και οι συνεργάτες του. «Η τοποθέτηση των επενδυτών συνεχίζει να υποδεικνύει υποχώρηση ή αναδιάρθρωση (rotation) εντός των στοιχείων ενεργητικού υψηλού ρίσκου αντί για περαιτέρω τοποθετήσεις», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την πρόσφατη σύστασή τους για στροφή προς πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η έρευνα του Αυγούστου δείχνει ότι οι επενδυτές δεν αναμένουν καμία αύξηση επιτοκίων από την Fed πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς και ότι αυτές οι εκλογές δεν θα αναδείξουν μια ισχυρή επικράτηση του Δημοκρατικού Κόμματος που θα μπορούσε να ανακόψει το ράλι.

Η γενική εκτίμηση ανάμεσα στους διαχειριστές κεφαλαίων είναι ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή εξασθένηση της οικονομίας και ότι οι εταιρείες που επενδύουν δυναμικά στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν τις δαπάνες τους.

Ωστόσο, από το τελευταίο ιστορικό υψηλό κλείσιμο του δείκτη S&P 500 στις 13 Αυγούστου, η επιφυλακτικότητα άρχισε να επανέρχεται στις αγορές μετοχών. Υπάρχει αυξανόμενη νευρικότητα για τις ανοδικές αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων, ανακλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την τροφοδοτούμενη από το χρέος άνθηση της AI. Επιπλέον, η στάση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει τη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν που έχει λήξει, προκάλεσε νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Η BofA πραγματοποίησε την έρευνά της από τις 7 έως τις 13 Αυγούστου, με τη συμμετοχή 180 διαχειριστών που ελέγχουν συνολικά κεφάλαια ύψους 525 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι ήταν η τρίτη πιο αισιόδοξη έρευνα επενδυτικού συναισθήματος από το 2022.

Η μακροπρόθεσμη τοποθέτηση (long) σε παγκόσμιες μετοχές ημιαγωγών παραμένει η πιο «συνωστισμένη» στρατηγική (crowded trade), αν και σημείωσε αισθητή υποχώρηση, με καθαρό ποσοστό 53% να την επιλέγει, έναντι 82% τον προηγούμενο μήνα.

Οι επενδυτές θεωρούν μια πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη ως τον μεγαλύτερο ακραίο κίνδυνο (tail risk), ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των κολοσσών της τεχνολογίας (hyperscalers) θεωρούνται ως η πιθανότερη πηγή ενός πιστωτικού επεισοδίου. Παρόλα αυτά, καθαρό ποσοστό 71% δεν αναμένει καμία περικοπή στις δαπάνες AI φέτος, ενώ το 58% εκτιμά ότι η τεχνολογία δεν θα διαταράξει την αγορά εργασίας πριν από το 2028 νωρίτερα.

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