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Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ για το φθινόπωρο.

Η λίστα έχει από μικρά οικόπεδα και αγροτεμάχια που ξεκινούν από 1.000 ευρώ μέχρι ακίνητα σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος. Στη Μύκονο εμφανίζονται καταχωρίσεις για αγροτεμάχια στο Λειβάδι και το Καλό Λιβάδι της Άνω Μεράς, με τιμές πρώτης προσφοράς που φτάνουν τις 553.000 ευρώ, ενώ στο Μαρούσι οικόπεδο 460,02 τ.μ. με πρόχειρα κτίσματα βγαίνει με 454.000 ευρώ.

Στον Νέο Κόσμο βγαίνει οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο με τιμή πρώτης προσφοράς 1,247 εκατ. ευρώ, στα Χανιά δύο καταχωρίσεις φτάνουν τις 595.200 ευρώ, ενώ στη Χαλκιδική το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μεγάλων εκτάσεων σε Νέα Γωνία, Κομίτσα – Ουρανούπολη και Αρσανά, με τη μεγαλύτερη να ξεπερνά τα 125 στρέμματα.

Οι καταχωρίσεις που ξεχωρίζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, είναι οι εξής:

• Ακίνητα από 1.000 ευρώ: Στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν προγραμματιστεί τρεις ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ. Πρόκειται για οικόπεδο 57 τ.μ. στον Δήμο Προσοτσάνης, αγροτεμάχιο 910 τ.μ. επίσης στον Δήμο Προσοτσάνης και αγροτεμάχιο 1.357 τ.μ. στη θέση «Γύφτικα». Την ίδια ημέρα βγαίνει και οικόπεδο 513 τ.μ. στον Δήμο Προσοτσάνης με τιμή πρώτης προσφοράς 4.000 ευρώ.

• Μύκονος – Καλό Λιβάδι: Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 η βάση της ΑΑΔΕ εμφανίζει αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι της Άνω Μεράς. Για την ίδια περιγραφή και το ίδιο εμβαδόν υπάρχουν δύο ξεχωριστές καταχωρίσεις στην επίσημη βάση, με τιμές πρώτης προσφοράς 553.000 ευρώ και 59.000 ευρώ.

• Μύκονος – Λειβάδι Άνω Μεράς: Την ίδια ημέρα εμφανίζεται αγροτεμάχιο 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι της κοινότητας Άνω Μεράς. Και για αυτή την περιγραφή η επίσημη βάση εμφανίζει δύο ξεχωριστές καταχωρίσεις, με τιμές πρώτης προσφοράς 553.000 ευρώ και 59.000 ευρώ.

• Μαρούσι – 454.000 ευρώ: Στις 11 Νοεμβρίου 2026 βγαίνει οικόπεδο 460,02 τ.μ. με πρόχειρα κτίσματα, στη θέση Σωρός ή Ρουπάκι ή Άγιοι Ασώματοι ή Άγιοι Θεόδωροι, επί των οδών Καλτετζών και Δημητσάνας στον Δήμο Αμαρουσίου. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 454.000 ευρώ.

• Νέος Κόσμος – 1,247 εκατ. ευρώ: Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 βγαίνει οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόυδ Τζωρτζ 26 και Φίνλεϋ. Σύμφωνα με την καταχώριση, το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο 167,85 τ.μ., ισόγειο 156,85 τ.μ., Α΄ και Β΄ όροφο συνολικής επιφάνειας 204,39 τ.μ. και Γ΄ και Δ΄ όροφο συνολικής επιφάνειας 181,89 τ.μ.. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 1.247.000 ευρώ.

• Γαλατάς Χανίων – 595.200 ευρώ: Στις 11 Νοεμβρίου 2026 βγαίνει γεωτεμάχιο 876 τ.μ. στη θέση «Λειβάδι», στον Γαλατά Νέας Κυδωνίας, με τιμή πρώτης προσφοράς 595.200 ευρώ.

• Κάνδανος – Σέλινο Χανίων – 595.200 ευρώ: Την ίδια ημέρα βγαίνει οικόπεδο με οικοδομή 3.931,29 τ.μ., στη συνοικία Πρινέ, Τ.Κ. Ροδοβανίου, στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Κανδάνου, με τιμή πρώτης προσφοράς 595.200 ευρώ.

• Χαλκιδική – πάνω από 125 στρέμματα: Στις 18 Νοεμβρίου 2026 βγαίνει αγροτεμάχιο 125.113,55 τ.μ. στη Νέα Γωνία Χαλκιδικής, στην αγροτική περιοχή Νεοχωρίου, με τιμή πρώτης προσφοράς 365.000 ευρώ. Στη Νέα Γωνία βγαίνει επίσης αγροτεμάχιο 38.994 τ.μ. με πρώτη προσφορά 129.000 ευρώ.

• Κομίτσα – Ουρανούπολη: Στις 18 Νοεμβρίου βγαίνει σειρά εκτάσεων στην περιοχή. Στις επίσημες καταχωρίσεις εμφανίζονται έκταση 15.813 τ.μ. με πρώτη προσφορά 151.000 ευρώ, έκταση 12.000 τ.μ. με 114.500 ευρώ, έκταση 11.625 τ.μ. με 111.000 ευρώ, έκταση 10.875 τ.μ. με 104.000 ευρώ, έκταση 9.639 τ.μ. με 92.000 ευρώ, έκταση 9.210 τ.μ. με 88.000 ευρώ, έκταση 7.500 τ.μ. με 71.500 ευρώ, έκταση 5.562 τ.μ. με 53.000 ευρώ, έκταση 5.000 τ.μ. με 248.000 ευρώ και έκταση 2.750 τ.μ. με 16.000 ευρώ.

• Αρσανάς – 15.000 ευρώ: Στις 18 Νοεμβρίου περιλαμβάνεται επίσης έκταση 1.690 τ.μ. στη θέση Αρσανάς, με τιμή πρώτης προσφοράς 15.000 ευρώ.

• Αγία Παρασκευή – 340.000 ευρώ: Στις 11 Νοεμβρίου 2026 βγαίνει διαμέρισμα Ε΄ ορόφου 113,65 τ.μ. στην οδό Μπουμπουλίνας 43, στην περιοχή Τσακός. Στην καταχώριση αναφέρονται ως παραρτήματα και παρακολουθήματα χώρος στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ.. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 340.000 ευρώ. Στη βάση υπάρχει και δεύτερη εγγραφή ύψους 4.800 ευρώ, η οποία όμως χαρακτηρίζεται ρητά από την ίδια την ΑΑΔΕ ως «καταχώριση για λόγους ορθής αποτύπωσης τιμής 1ης προσφοράς» και δεν παρουσιάζεται ως ξεχωριστός πλειστηριασμός.

• Λαγκαδάς – 47.500 ευρώ: Στις 4 Νοεμβρίου 2026 βγαίνει αυτοτελές και ανεξάρτητο αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Στανόβο, στην Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με τιμή πρώτης προσφοράς 47.500 ευρώ.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που παραμένουν αρρύθμιστα, η φορολογική διοίκηση μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, μεταξύ των οποίων κατασχέσεις κινητών, απαιτήσεων και ακινήτων. Για κατασχέσεις ακινήτων και κινητών στα χέρια του οφειλέτη προβλέπεται όριο συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής άνω των 500 ευρώ, ενώ διαφορετικοί κανόνες ισχύουν για τις κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια τρίτων.

Πριν από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης προβλέπεται η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η κατάσχεση του ακινήτου δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με πλειστηριασμό. Μετά την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης και εφόσον δεν υπάρξει τακτοποίηση της οφειλής, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση μπορεί να εκδοθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού, ενώ ο πλειστηριασμός προσδιορίζεται το αργότερο μέσα σε πέντε μήνες από την έκδοση του προγράμματος.

Η διαδικασία μπορεί να ανασταλεί στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, μεταξύ άλλων με την υπαγωγή του οφειλέτη σε ισχύον πρόγραμμα ρύθμισης που επιφέρει αναστολή των μέτρων ή με δικαστική απόφαση.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις αφορούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Τα ποσά που αναγράφονται αποτελούν τιμές πρώτης προσφοράς και όχι κατ’ ανάγκη τις τελικές τιμές στις οποίες θα κατακυρωθούν τα ακίνητα.

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