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Εισροές προς το δολάριο και αντίστοιχες εκροές από τη στερλίνα και το ευρώ «δείχνει» για το τέλος Αυγούστου το μοντέλο αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων της Bank of America. Η εκτίμηση βασίζεται στην πορεία των διεθνών μετοχών και ομολόγων κατά τη διάρκεια του μήνα και στις προσαρμογές που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οι επενδυτές προκειμένου να επαναφέρουν τα χαρτοφυλάκιά τους στις επιθυμητές κατανομές.

Συγκεκριμένα, η BofA υπολογίζει τις ανάγκες αναδιάρθρωσης στην αγορά συναλλάγματος χρησιμοποιώντας ως βάση ένα συμβατικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, αποτελούμενο κατά 60% από μετοχές και κατά 40% από ομόλογα. Η υποαπόδοση των περιουσιακών στοιχείων που είναι εκφρασμένα σε δολάρια έναντι εκείνων σε στερλίνα και ευρώ μέσα στον Αύγουστο υποδηλώνει, σύμφωνα με το μοντέλο, εκροές από τη στερλίνα της τάξης του -1,3σ και από το ευρώ κατά -0,6σ, με παράλληλες εισροές προς το δολάριο κατά +0,4σ.

Η λογική πίσω από αυτές τις κινήσεις συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι επενδυτές επαναφέρουν περιοδικά τα χαρτοφυλάκιά τους στις αρχικές τους σταθμίσεις. Στο τέλος κάθε μήνα ή τριμήνου, τα χαρτοφυλάκια αναμένεται να μειώνουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν υπεραποδώσει και να ενισχύουν αντίστοιχα εκείνα που έχουν υποαποδώσει. Η BofA υπολογίζει τις σχετικές ανάγκες τόσο σε ποσοστιαία βάση όσο και μέσω Z-Scores, χρησιμοποιώντας στοιχεία των τελευταίων τριών ετών.

Οι αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το μέγεθος των συγκεκριμένων ροών εξαρτάται από την ένταση της τάσης που έχει προηγηθεί στις αγορές. Παρότι οι κινήσεις αναδιάρθρωσης μπορούν στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα ή του τριμήνου να λειτουργήσουν αντίθετα προς την επικρατούσα τάση, η BofA δεν αναμένει ότι από μόνες τους θα αποτελέσουν ισχυρό καταλύτη για την αντιστροφή της.

Ο λόγος είναι ότι οι ευρύτερες τάσεις στις αγορές συναλλάγματος καθορίζονται κατά κύριο λόγο από μακροοικονομικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, οι ροές που σχετίζονται με το rebalancing μπορούν περισσότερο να προκαλέσουν μια προσωρινή απόκλιση ή εξασθένηση της κυρίαρχης τάσης στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα, παρά να αλλάξουν ουσιαστικά την κατεύθυνση των νομισμάτων.

Για τον υπολογισμό των ροών, η BofA παρακολουθεί την απόδοση κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων μέσω αντίστοιχων δεικτών συνολικής απόδοσης χωρίς συναλλαγματική αντιστάθμιση. Οι σταθμίσεις των επιμέρους assets προκύπτουν από το μερίδιό τους στις ευρύτερες παγκόσμιες αγορές μετοχών και ομολόγων και αντανακλούν, σε γενικές γραμμές, τη σχετική ρευστότητά τους. Το μοντέλο υποθέτει ότι το συνολικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο επιστρέφει στις συγκεκριμένες σταθμίσεις σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

Το μήνυμα για το κλείσιμο του Αυγούστου είναι επομένως σαφές: οι τεχνικές ροές αναδιάρθρωσης δημιουργούν ευνοϊκότερο σκηνικό για το δολάριο έναντι του ευρώ και, κυρίως, της στερλίνας. Η BofA υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμες τεχνικές επιδράσεις και όχι για σήμα ανατροπής των ευρύτερων τάσεων στις αγορές συναλλάγματος.

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