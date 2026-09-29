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Σε φάση συσσώρευσης βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις δύο ισχυρές ανοδικές συνεδριάσεις που προηγήθηκαν, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις διεθνείς εξελίξεις και να προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (29/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.704,33 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.694,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.706,87 μονάδες.

Η παραμονή των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αλλά και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Δεν αποκλείεται η εικόνα στις ξένες αγορές να επηρεάσει και τη στάση των επενδυτών στο Χ.Α., οδηγώντας σε κάποιες κινήσεις αποκόμισης κερδών μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί. Ωστόσο, η συνέχιση των επιλεκτικών τοποθετήσεων, κυρίως σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις.

Η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων έχει βελτιώσει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα υψηλά έτους.

Η χθεσινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τον ΓΔ να επιστρέφει πάνω από τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 17 Σεπτεμβρίου. Σε επίπεδο κλεισίματος, είχε να βρεθεί πάνω από το συγκεκριμένο όριο από τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν είχε ολοκληρώσει εκείνη τη συνεδρίαση στις 2.726,49 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί και υψηλό έτους.

Παράλληλα, ο ΓΔ βρίσκεται κοντά στο να πετύχει την έκτη διαδοχική μηνιαία άνοδο. Για να διατηρηθεί το θετικό σερί, αρκεί ο Σεπτέμβριος να ολοκληρωθεί πάνω από τις 2.677,26 μονάδες, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε ο Αύγουστος. Σε περίπτωση νέας ανοδικής διάσπασης, ο επόμενος σημαντικός σταθμός εντοπίζεται στις 2.781,13 μονάδες, δηλαδή στο αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο, που είχε καταγραφεί 17 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του α’ εξαμήνου. Οι εισηγμένες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς ολοκληρώνουν τον κύκλο ενημέρωσης της αγοράς για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών.

Σήμερα (29/9) ανακοινώνουν αποτελέσματα οι ακόλουθες εισηγμένες: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά.

Την Τετάρτη (30/9) ολοκληρώνεται η προθεσμία, με τις εξής εταιρείες να προχωρούν σε ανακοινώσεις: Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος, Attica Group.

Επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό

Απώλειες -0,24% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.273,92 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,29% στις 6.934,66 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,24% στις 3.079,85 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 6,47 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕ, τη Eurobank και την Πειραιώς να κάνουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 197,41 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 23 μετοχές, θετικό για 33, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -0,9%, η Εθνική κατά -0,5%, η Eurobank κατά -0,4% και η Πειραιώς κατά -0,1%. Η CrediaBank σημειώνει κέρδη +0,5%, η Optima bank +1%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου χάνει -0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνει η Metlen, ενώ αντίθετα κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η ElvalHalcor και η Allwyn, με τη δεύτερη να ανακτά ένα μέρος του χαμένου εδάφους, μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -4,65% στον απόηχο της απαγόρευσης του online betting στην Βραζιλία. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, άνοδο τουλάχιστον +2% καταγράφουν η ΑΒΑΞ, ο ΟΛΘ και η Κρι Κρι. Κατά περίπου +1% ενισχύονται η Intracom Holdings, η Autohellas και η Ελλάκτωρ.

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