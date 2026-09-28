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Κέρδη άνω του +1,5% σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το πρόσημο να παραμένει θετικό για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Παρά το νωθρό ξεκίνημα, οι αγοραστές ανέβασαν ταχύτητα και επανέφεραν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.700 μονάδες έπειτα από δύο εβδομάδες περιήγησης κάτω από το εν λόγω ψυχολογικό όριο. Με αυτό τον τρόπο, μειώθηκε αισθητά η απόσταση από το υψηλό έτους των 2.726,49 μονάδων. Τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στα τέλη Οκτωβρίου του 2009.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (28/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 41,9 μονάδες ή +1,57% και έκλεισε στις 2.707,83 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.707,85 μονάδων. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.664,56 μονάδες. Άνοδο +1,14% καταγράφει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σημειώνεται ότι αυτός θα είναι ο έκτος διαδοχικός μήνας ανόδου σε περίπτωση που παραμείνει πάνω από τις 2.677 μονάδες. Στο +27,69% ανέρχεται η φετινή απόδοση.

Οι τράπεζες είχαν και σήμερα την τιμητική τους, με τις Alpha Bank – Πειραιώς να σημειώνουν ισχυρή άνοδο και τις ΕΤΕ – Eurobank να κινούνται σε ρυθμούς ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική έπιασε τα 17,8 ευρώ (νέο υψηλό 11 ετών – Νοέμβριος 2015) και η Eurobank τα 4,8 ευρώ (νέο υψηλό 11 ετών – Αύγουστος 2015). Στα blue chips, ράλι έκαναν η HELLENiQ ENERGY, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil, η Aegean και οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens διατηρήθηκε σε τροχιά πολυετών ρεκόρ, υπερβαίνοντας τα 11 ευρώ μετά από 18 χρόνια (Μάιος 2008). Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. Η Allwyn υποχώρησε σημαντικά μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να απαγορεύσει το διαδικτυακό στοίχημα. Στο «κόκκινο» έκλεισε και η έτερη εισηγμένη που δραστηριοποιείται στον κλάδο, Bally’s Intralot.

Κέρδισαν κατά κράτος οι αγοραστές

«Άλμα» +2,44% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.281,72 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,73% στις 6.954,52 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε οριακά κατά -0,04% στις 3.072,55 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 421,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 218,37 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 52% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 197,41 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 51 μετοχές, αρνητικό για 53, ενώ 19 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +3,96% στα 4,773 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+3,6% στα 10,65 ευρώ), η Eurobank (+2,11% στα 4,801 ευρώ, ρεκόρ 11ετίας – Αύγουστος 2015) και η Εθνική (+2,09% στα 17,8 ευρώ, ρεκόρ 11ετίας – Νοέμβριος 2015). Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +0,56% στα 10,8 ευρώ, η Optima bank +0,76% στα 14,63 ευρώ (νέο ρεκόρ), ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά -1,26% στο 0,94 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η HELLENiQ ENERGY ξεχώρισε με άνοδο +4,3% στα 17,93 ευρώ. Ράλι άνω του +3% έκαναν η Viohalco (+3,77% στα 17,6 ευρώ), η Cenergy (+3,49% στα 24,3 ευρώ) και η ElvalHalcor (+3,15% στα 3,77 ευρώ). Πάνω από +2% κέρδισαν η Aegean (+2,67% στα 11,52 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,47% στα 44,86 ευρώ), η Motor Oil (+2,4% στα 68,25 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+2,3% στα 12,44 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Jumbo (+1,87% στα 25 ευρώ), η Metlen (+1,74% στα 49,14 ευρώ), η ΔΕΗ (+1,66% στα 23,34 ευρώ) και η Titan (+1,64% στα 49,5 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn διολίσθησε -4,65% στα 11,29 ευρώ, υπό το βάρος της απόφασης της κυβέρνησης Λούλα για απαγόρευση του online betting στην Βραζιλία. Παράλληλα, ο ΟΤΕ κινήθηκε πτωτικά κατά -1,49% στα 19,8 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens «αναρριχήθηκε» κατά +6,2% στα 11,3 ευρώ (ρεκόρ 18 ετών – Μάιος 2008), με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν ο ΑΔΜΗΕ (+2,99% στα 4,48 ευρώ) και η ΑΒΑΞ (+2,73% στα 3,2 ευρώ). Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -1% κατέγραψαν η Ideal (-1,97% στα 5,46 ευρώ), η Bally’s Intralot (-1,96% στο 1,1 ευρώ), ο ΟΛΠ (-1,68% στα 46,85 ευρώ), η Autohellas (-1,66% στα 10,68 ευρώ), ο ΟΛΘ (-1,48% στα 40 ευρώ) και η Quest (-1,27% στα 7,76 ευρώ).

Εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου διαμορφώνουν την ατζέντα στην Αθήνα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές. Το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το γεωπολιτικό μέτωπο αναμένεται να παραμείνει βασικός παράγοντας για τις αγορές, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι εισηγμένες στη Euronext Athens που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους καλούνται να το πράξουν έως την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας την ερχόμενη Τετάρτη (30/9).

Παράλληλα, η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ενόψει της λήξης του γ’ τριμήνου μπορεί να διατηρήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εντονότερο στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και σε τίτλους εταιρειών που εντάχθηκαν πρόσφατα σε χρηματιστηριακούς δείκτες.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Η μέχρι στιγμής εικόνα των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου κρίνεται ικανοποιητική. Με τρεις συνεδριάσεις να απομένουν, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, περίπου 48% των εισηγμένων σε αριθμό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη.

Με βάση τα στοιχεία από 76 εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νεοεισαχθείσες ναυτιλιακές, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 53,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας. Τα λειτουργικά κέρδη αυξάνονται κατά 43,2% στα 10,26 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 39,2%, φθάνοντας τα 7,53 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το 88% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα παραμένει κερδοφόρο, ενώ το 71% έχει παρουσιάσει καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Σήμερα (28/9) ανακοίνωσαν ή θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Trastor, η Fais Group, η Πλαστικά Κρήτης, η Loulis Food Ingredients, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Logismos, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ και η Έλαστρον.

Αύριο (29/9) σειρά έχουν οι ακόλουθες εισηγμένες: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά.

Την Τετάρτη (30/9) ολοκληρώνεται η προθεσμία, με τις εξής εταιρείες να προχωρούν σε ανακοινώσεις: Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος.

Στο φίνις κρίνεται το πρόσημο του Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για το μηνιαίο πρόσημο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τελική εικόνα του Σεπτεμβρίου πιθανότατα θα διαμορφωθεί στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα, καθώς η απόσταση από τις 2.677 μονάδες, όπου είχε ολοκληρωθεί ο Αύγουστος, παραμένει μικρή σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα. Το ΧΑ προέρχεται από πέντε διαδοχικούς ανοδικούς μήνες, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για το εάν η θετική ακολουθία θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, ισχυρή είναι η εικόνα στον τζίρο μετά και το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου λόγω της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 559 εκατ. ευρώ, επίδοση που αντιστοιχεί σε υψηλό 18 ετών και επιβεβαιώνει την αισθητά αυξημένη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά.

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