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Την έναρξη της πρώτης διοργάνωσης του προγράμματος IPOready στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Euronext Athens, φέρνοντας στην ελληνική αγορά το μεγαλύτερο και πλέον ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή (IPO) στην Ευρώπη. Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρείες υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής που εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο μέσα στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια.

Για πρώτη φορά, Έλληνες επιχειρηματίες, ιδρυτές εταιρειών και διοικητικές ομάδες θα έχουν πρόσβαση στο εμβληματικό αυτό πρόγραμμα προετοιμασίας για IPO της Euronext, αποκτώντας πρακτική γνώση, στρατηγικές κατευθύνσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση για τη μελλοντική λειτουργία τους ως εισηγμένη εταιρεία.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, δήλωσε: «Η έναρξη του IPOready στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής και να ενισχύσουμε περαιτέρω το οικοσύστημα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική γνώση και στρατηγικές κατευθύνσεις καθώς και άμεση πρόσβαση σε έμπειρους συμβούλους και επαγγελματίες της αγοράς, που έχουν καθοδηγήσει με επιτυχία εταιρείες στην πορεία τους προς τις κεφαλαιαγορές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέρνουμε στην Ελλάδα αυτή τη δοκιμασμένη πρωτοβουλία της Euronext και ενθαρρύνουμε φιλόδοξες εταιρείες από όλους τους κλάδους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να ανακαλύψουν πώς οι κεφαλαιαγορές μπορούν να υποστηρίξουν το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής τους.»

Έξι μήνες εκπαίδευσης και προετοιμασίας

Με έναρξη τον Ιανουάριο του 2027, το εξάμηνο πρόγραμμα συνδυάζει εκπαιδευτικά εργαστήρια υπό την καθοδήγηση ειδικών, πρακτική καθοδήγηση, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου και ευκαιρίες δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σε κρίσιμα αντικείμενα, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η προετοιμασία για τη δημόσια εγγραφή, η αποτίμηση εταιρειών, οι σχέσεις με επενδυτές, η χρηματοοικονομική επικοινωνία, οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και η ζωή ως εισηγμένη εταιρεία.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί επίσης την ακαδημαϊκή συνεργασία της Euronext με το INSEAD, το οποίο παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και απονέμει στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε ένα πανευρωπαϊκό campus, το οποίο θα συγκεντρώσει όλους τους συμμετέχοντες από τις χώρες όπου υλοποιείται το πρόγραμμα IPOready, καθώς και επενδυτές, συμβούλους και ειδικούς από τον χώρο των κεφαλαιαγορών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το IPOready υποστηρίζεται από ένα δίκτυο περισσότερων από 80 συνεργατών και χορηγών, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) αποτελεί τον στρατηγικό εταίρο του προγράμματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αντανακλώντας την κοινή φιλοδοξία για τη διεύρυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κεφάλαια.

Το IPOready εντάσσεται στη συνολική δέσμευση της Euronext για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των εταιρειών σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής τους πορείας, από την επιτάχυνση της ιδιωτικής ανάπτυξης έως την επιτυχημένη εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από το εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο εκδοτών, επενδυτών, συμβούλων και ειδικών στις κεφαλαιαγορές που διαθέτει η Euronext.

Από την έναρξή του το 2015, το IPOready έχει υποστηρίξει περισσότερες από 1.300 εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη, βοηθώντας επιχειρηματίες και διοικητικά στελέχη να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση ανάπτυξής τους, να προσελκύσουν επενδύσεις και να αξιολογήσουν τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης.

Κορυφαίοι φορείς της ελληνικής αγοράς συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Η πρώτη ελληνική διοργάνωση του IPOready υλοποιείται με την υποστήριξη κορυφαίων οργανισμών από το χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας.

Workshop Partners

AXIA Ventures Group Ltd. – μέλος του Ομίλου Αlpha Bank

Deloitte Ελλάδος

POTAMITISVEKRIS Law Partnership

V+O Greece | SECNewgate

Selection Partner

Endeavor Greece

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχει ξεκινήσει

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την ελληνική έκδοση του IPOready 2027 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, η Euronext θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα προσκαλέσει τις επιλεγμένες εταιρείες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για τις εταιρείες που θα επιλεγούν.

Περισσότερες πληροφορίες και η φόρμα υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Euronext IPOready.

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