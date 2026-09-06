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Ο Σεπτέμβριος του 2026 σφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας στις «super league 1» των αγορών, στις κορυφαίες διεθνείς αγορές. Οι οίκοι Stoxx και FTSE Russell στέλνουν και επίσημα το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές από τις αναδυόμενες.

Πρόκειται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Η αναβάθμιση σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση ευρύτερων θεσμικών κεφαλαίων. Η επαναταξινόμηση της Ελλάδας σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς συνιστά μια ιστορική επιστροφή, μετά από περισσότερο από δεκατρία έτη παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013 και ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Η Ελλάδα, λοιπόν, επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως εκτιμούν αναλυτές.

Το επόμενο διάστημα, το στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο νέο περιβάλλον των «ώριμων» αγορών. Η επιτυχία, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, μακροπρόθεσμα δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις ροές των passive funds, αλλά από την ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να προσελκύσουν ενεργητικό, σταθερό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η υποβάθμιση του 2013 και το σήμερα

Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου του 2013 υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό άνω των 12 τρισ. δολαρίων, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Η ένταξη στον δείκτη Stoxx αναμένεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερα κεφάλαια στις ελληνικές μετοχές. Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της JPMorgan Chase & Co., οι συνολικές εισροές κεφαλαίων στις εννέα μετοχές που θα ενταχθούν στον δείκτη αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,1 δισ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη εκτιμώμενη ροή αφορά την Εθνική, με 326,9 εκατ. δολ. Ακολουθεί η Eurobank, με 260,9 εκατ. δολ. για την Πειραιώς 249,3 εκατ. δολ. και για την Alpha Bank, οι εκτιμώμενες συναλλαγές διαμορφώνονται στα 171,2 εκατ. δολ. Για τη Metlen, υπολογίζει 36,7 εκατ. δολ., για τη ΔΕΗ 31,6 εκατ. δολ., για τη Motor Oil 30,3 εκατ. δολ., στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 24,8 εκατ. δολ., ενώ για τη Jumbo 21,5 εκατ. δολ.

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες.

Στα θετικά της αναβάθμισης να αναφέρουμε και τη διαφορά των κεφαλαίων που διακινούνται στις Αναδυόμενες και στις Ανεπτυγμένες Αγορές. Στην πρώτη κατηγορία διακινούνται περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και στις Ανεπτυγμένες περί τα 15 τρισ. Άρα, η «λίμνη» κεφαλαίων στις αναπτυγμένες αγορές είναι πολύ μεγαλύτερη.

Όμως, το 70% των funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI, είναι ο σημαντικότερος οίκος, τον οποίο ακολουθούν τα περισσότερα κεφάλαια και αυτό το γεγονός αναδεικνύει και τη μεγάλη σημασία της επικείμενης αναβάθμισης από τον οίκο MSCI και η οποία θα ολοκληρωθεί το 2027.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς τα οφέλη για την ελληνική αγορά θα είναι:

– Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.

-Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».

– Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική «έγκριση» για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.

– Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.

– Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση ‘προ-ενσωμάτωσης’, η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

– Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.

– Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.

– Υψηλότερα Πρότυπα Διαφάνειας: Επιβάλλει βελτιωμένα πρωτόκολλα ESG και διαφάνειας, ευθυγραμμίζοντας τις εταιρείες του ΧΑ με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

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