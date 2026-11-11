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Η υποχώρηση των τιμών τον Οκτώβριο δεν πτόησε τους ξένους επενδυτές οι οποίοι παρέμειναν καθαροί αγοραστές στο ΧΑ για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Τα στοιχεία της Euronext Securities Athens αποτυπώνουν διαφοροποίηση στη συμπεριφορά των επενδυτών, καθώς οι ξένοι παρέμειναν καθαροί αγοραστές, ενώ στο εγχώριο σκέλος οι πωλήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και των ιδιωτών αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τοποθετήσεις επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €7,874 δισ., έναντι €12,009 δισ. τον Σεπτέμβριο και €5,523 δισ. τον Οκτώβριο του 2025. Η μείωση κατά 34,43% σε μηνιαία βάση αντανακλά την αποκλιμάκωση από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του Σεπτεμβρίου, μήνας ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την είσοδο της Ελληνικής αγοράς στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, ο τζίρος παρέμεινε αυξημένος κατά 42,57%, επιβεβαιώνοντας ότι η συναλλακτική δραστηριότητα εξακολουθεί να κινείται αισθητά υψηλότερα από πέρυσι χτίζοντας εκ νέου δυναμική για υψηλότερες. Η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας εξηγείται κατά 21% από την αύξηση των διακινούμενων μετοχών και το υπόλοιπο κομμάτι από την αύξηση της τιμής των μετοχών που σε επίπεδο Γενικού Δείκτη εκφράζεται σε 23,5%.

Παρά τη διόρθωση, οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν καθαρές εισροές €145,23 εκατ., ανεβάζοντας το σωρευτικό αποτέλεσμα του δεκαμήνου στα €872,17 εκατ. Οι αγορές τους ανήλθαν σε €5,791 δισ. και οι πωλήσεις σε €5,646 δισ., με τους εγχώριους επενδυτές να εμφανίζουν ισόποσες καθαρές εκροές. Η συμμετοχή των ξένων στη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα υποχώρησε στο 72,6%, από 79,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι αλλοδαποί κάλυψαν το 73,55% της αξίας αγορών και το 71,70% της αξίας πωλήσεων, διατηρώντας την κυριαρχία τους στις συναλλαγές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις τόσο στις αγορές όσο και στις πωλήσεις, συγκεντρώνοντας περίπου το 77,1% των ξένων αγορών και το 82,3% των ξένων πωλήσεων στις μερίδες πελάτη. Η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, ωστόσο, συνοδεύτηκε από διαφορετική κατεύθυνση ροών ανά χώρα, με τη Γερμανία να είναι καθαρός αγοραστής και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να πωλούν.

Το μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων πωλήσεων προήλθε από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με καθαρές εκροές €277,47 εκατ., και από τους ιδιώτες επενδυτές, με €76,11 εκατ. Οι δύο κατηγορίες εμφάνισαν συνδυασμένες καθαρές πωλήσεις €353,58 εκατ., ποσό σημαντικά υψηλότερο από το τελικό εγχώριο αρνητικό ισοζύγιο, καθώς άλλες κατηγορίες κινήθηκαν αγοραστικά.

Ειδικότερα, οι εγχώριες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν καθαρές αγορές €97,97 εκατ., τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα €55,66 εκατ. και τα πιστωτικά ιδρύματα €47,39 εκατ. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι ΑΕΕΑΠ και τα αμοιβαία κεφάλαια εμφάνισαν συνολικά καθαρές αγορές €15,14 εκατ. Στο δεκάμηνο, πάντως, οι ιδιώτες παρέμειναν καθαροί πωλητές κατά €678,01 εκατ. και η τελευταία κατηγορία επενδυτικών οργανισμών κατά €423,40 εκατ.

Στη γεωγραφική κατανομή των ξένων μερίδων πελάτη, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν στον μεγαλύτερο καθαρό αγοραστή, με €292,60 εκατ., ακολουθούμενες από τη Γερμανία με €111,75 εκατ. Θετικό ισοζύγιο εμφάνισαν επίσης η Νορβηγία με €28,11 εκατ., η Ιρλανδία με €26,91 εκατ. και οι Νήσοι Καϋμάν με €13,93 εκατ. Στην πλευρά των πωλητών ξεχώρισε το Ηνωμένο Βασίλειο με καθαρές εκροές €224,51 εκατ., ενώ ακολούθησαν η Γαλλία με €58,64 εκατ., η Τσεχία με €24,03 εκατ. και η Κύπρος με €15,77 εκατ. Η κατάταξη αφορά τη φορολογική κατοικία των δικαιούχων των συγκεκριμένων μερίδων.

Η μεγάλη κεφαλαιοποίηση συγκέντρωσε και πάλι το μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητας. Στις μετοχές του FTSE/ATHEX Large Cap πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές €7,411 δισ., ή το 94,1% του συνολικού τζίρου. Οι ξένες καθαρές εισροές στον δείκτη ανήλθαν σε €96,79 εκατ., αντιστοιχώντας στο 66,6% των συνολικών ξένων εισροών. Στις υπόλοιπες μετοχές κατευθύνθηκαν καθαρές εισροές €48,44 εκατ., δείχνοντας ευρύτερη κατανομή των τοποθετήσεων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Στο τέλος Οκτωβρίου οι ξένοι κατείχαν €98,46 δισ., ή το 73,27%, της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίων €134,38 δισ. στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι εγχώριοι κατείχαν €35,92 δισ., ή 26,73%. Στο σύνολο της αγοράς, η ξένη συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 69,67%, έναντι 30,33% των εγχώριων επενδυτών.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η δημιουργία νέων λογαριασμών. Τον Οκτώβριο άνοιξαν 3.414 νέες μερίδες, έναντι 3.352 τον Σεπτέμβριο σημειώνοντας αύξηση 1,85%. Από αυτές, οι 3.124 ήταν εγχώριες και οι 290 ξένες. Οι ενεργές μερίδες, με τουλάχιστον μία αγορά ή πώληση μέσα στον μήνα, μειώθηκαν σε 27.304 από 29.605, καταγράφοντας πτώση 7,8%. Με τις μερίδες που διαθέτουν υπόλοιπα να ανέρχονται σε 453.464, συναλλακτική δραστηριότητα εμφάνισε περίπου το 6% της συγκεκριμένης βάσης. Η αύξηση των νέων λογαριασμών συνοδεύτηκε έτσι από μικρότερο αριθμό ενεργών μερίδων, σε έναν μήνα κατά τον οποίο οι ξένες αγορές συνεχίστηκαν και περίπου το ένα τρίτο των καθαρών ξένων εισροών κατευθύνθηκε σε μετοχές εκτός του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Συμπερασματικά, όλη η πορεία της φετινής χρονιάς δείχνει σταθερά υψηλό συναλλακτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό το οποίο συμβαδίζει με την τάση των ξένων αγορών αλλά και την εικόνα των θεμελιωδών των εισηγμένων εταιριών. Η επιτυχία της φετινής χρονιάς δεν εξαντλείται στην εικόνα των εισροών και των συναλλαγών αλλά στην άντληση κεφαλαίων ύψους 8 δισ. ευρώ που στην συντριπτική πλειοψηφία τους θα ενισχύσουν το αντικείμενο των εισηγμένων εταιριών. Και αυτή είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για του χρόνου.