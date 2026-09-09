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Μετά το φετινό ανοδικό ράλι των περίπου 580 μονάδων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε ποιες μετοχές είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην άνοδο του Γενικού Δείκτη. Η προφανής απάντηση είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ των τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης και, κυρίως, εκείνων που σημείωσαν τις υψηλότερες αποδόσεις. Ωστόσο, αν και ο υπολογισμός φαίνεται εκ πρώτης όψεως απλός, στην πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετος.

Οι μετοχές που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη σταθμίζονται με βάση την ελεύθερη διασπορά τους, ενώ εφαρμόζεται ανώτατο όριο συμμετοχής 10% ανά εταιρεία. Ο περιορισμός αυτός αποτρέπει την υπερβολική επιρροή των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία —και ιδιαίτερα των τραπεζών— στην ημερήσια μεταβολή του δείκτη. Παράλληλα, επιτρέπει τη συμμετοχή περισσότερων εισηγμένων στη διαμόρφωσή του, ενισχύοντας την αντιπροσωπευτικότητα του Γενικού Δείκτη ως μέτρου της συνολικής εικόνας της αγοράς.

Οι 60 μετοχές που συμμετέχουν στην σύνθεση του Γενικού Δείκτη έχει αξία κεφαλαιοποίησης κοντά στα 187 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύει δηλαδή το 95% του συνόλου της αξίας των μετοχών του ΧΑ. Με τις σταθμίσεις διασποράς και το πλαφόν συμμετοχής η αξία περιορίζεται στα 87 δισ. ευρώ. Ωστόσο η φετινή χρονιά έχει ιδιαιτερότητες που χρήζουν πολλών προσαρμογών: Οι Αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 6,8 δισ. ευρώ καθώς και τα νέα χαρτιά από την συγχώνευση της Allwyn θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ανάλογα καθώς η επίδραση τους δημιουργεί στρέβλωση στους υπολογισμούς αφού δεν συμμετέχουν από την αρχή της χρονιάς.

Τα αποτελέσματα δίνουν μια πολύ καθαρή εικόνα: Το 99,8% της ανόδου φέτος εξηγείται από 14 εταιρείες. Η πρώτη πεντάδα έχει συνεισφέρει 371,8 μονάδες ανόδου ή το 64% της απόδοσης του Γενικού Δείκτη. Οι τέσσερις τράπεζες έχουν δώσει το 48,7% της ανόδου του Γενικού Δείκτη παρά τα μερίσματα που έχουν μοιράσει. Τα διυλιστήρια έχουν συνεισφέρει το 16,2% της ανόδου. Πρακτικά με έξι μετοχές «εξηγείται» το 65% της ανόδου του Γενικού Δείκτη. Στον αντίποδα Credia, Jumbo, και Aegean Air έχουν στερήσει 18,7 μονάδες από τον Γενικό Δείκτη με ελαφρυντικό στις δύο τελευταίες τα σημαντικά μερίσματα που έχουν αποκοπεί από την τιμή τους και ανέρχονται σε 242 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω συμπεράσματα εξηγούν και τον μονοσήμαντο σχεδόν προσανατολισμό των διαχειριστών σε ένα σχετικά κλειστό κλαμπ μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η άνοδος του Γενικού Δείκτη δεν είχε μέχρι στιγμής την ίδια ένταση και έκταση σε ολόκληρο το ταμπλό, αλλά στηρίχθηκε σε έναν περιορισμένο αριθμό δεικτοβαρών τίτλων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών ροών. Και αυτό παραμένει ένα διαρκές ζήτημα στην αναβαθμισμένη Λ. Αθηνών.

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