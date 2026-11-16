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Στο εννεάμηνο δεν θα έχουμε όλη την πληροφόρηση για τις οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιριών, ωστόσο θα πάρουμε μια καλή γεύση για το που κινείται η κερδοφορία τους μετά από ένα εξαιρετικό α’ εξάμηνο. Οι ρυθμοί που είχαν παρατηρηθεί στο εξάμηνο έκαναν λόγο για αύξηση τζίρου 16,5%, λειτουργικών κερδών 38,1% και καθαρών κερδών 32,7% διατηρώντας πολύ ψηλά τις πιθανότητες να δούμε μια ακόμα χρονιά ιστορικών επιδόσεων.

Στους 25 ισολογισμούς που έχουν δημοσιευθεί η εικόνα παραμένει εξαιρετικά ανθηρή, χρήζει ωστόσο επισημάνσεων. Ο τζίρος εμφανίζεται αυξημένος κατά 27,2%, τα λειτουργικά κέρδη έχουν εκτοξευθεί κατά 55% και τα καθαρά κέρδη διατηρούν την τάση του εξαμήνου με αύξηση 31,5%. Αν και οι 25 εταιρίες αποτελούν το 17% των εισηγμένων εταιριών του ΧΑ η βαρύτητα τους σε επίπεδο κεφαλαιοποιήσεων είναι στο 44%. Πέρυσι από το σύνολο των εισηγμένων εταιριών είχε δημοσιεύσει γ’ τρίμηνο το 30% με τις τάσεις των βασικών μεγεθών να διατηρούνται και να ενισχύονται μέχρι το τέλος του 2025.

Παραπάνω από τα μισά κέρδη έρχονται από τις τράπεζες οι οποίες είναι όλες κερδοφόρες και κατά μέσο όρο εμφανίζουν αύξηση 9,2% με συνεισφορά 4,3 δις ευρώ στα 7,2 δις ευρώ της συνολικής κερδοφορίας. Μαζί με τη Helleniq Energy εξηγούν το 82% της ως τώρα συνολικής κερδοφορίας, γεγονός το οποίο χρήζει προσοχής καθώς η προσθήκη της Motor Oil αναμένεται να διατηρήσει ψηλά το βαθμό της επίδρασης του συγκεκριμένου κλάδου.

Αν και οι φετινές επιδόσεις των διυλιστηρίων μπορούν να θεωρηθούν μη επαναλαμβανόμενες έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: Πρόκειται για λειτουργικές επιδόσεις με άμεσο ταμειακό αποτύπωμα χωρίς άυλες εγγραφές ή λογιστικές αναπροσαρμογές που, σε κάθε άλλη περίπτωση, θα επέβαλλαν αστερίσκους στην ποιότητα των κερδών. Μάλιστα μέρος της φετινής κερδοφορίας θα κατευθυνθεί είτε στην απομόχλευση των ισολογισμών είτε σε νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν την μελλοντική κερδοφορία. Σημείο αναφοράς θα είναι στο επιμέρους κομμάτι να διατηρηθεί το πλήθος των κερδοφόρων εταιριών στο 80% ώστε η αύξηση των κερδών να μην είναι υπόθεση μόνο 10 εταιριών.

Η περυσινή χρονιά είχε κλείσει με καθαρή κερδοφορία 12,09 δισ. ευρώ και ήδη το κοντέρ γράφει 7,2 δισ. ευρώ. Πολύ δύσκολα θα χαθεί το ρεκόρ για το 2026. Για το εκλογικό 2027 βλέπουμε…