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Με επίσημη δήλωσή της ενόψει του ECOFIN του Οκτωβρίου 2026, η Euronext ζητεί τη δημιουργία πραγματικού πλαισίου ενιαίας ευρωπαϊκής εποπτείας των σημαντικών και διασυνοριακών υποδομών της αγοράς, με κεντρικό ρόλο για την ESMA. Στόχος, όπως τονίζει, είναι ο περιορισμός του κατακερματισμού και του κόστους και η δημιουργία βαθύτερων, περισσότερο ενοποιημένων και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ακολουθεί η επίσημη δήλωση της Euronext:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU): να δημιουργήσει βαθύτερες, περισσότερο ενοποιημένες και πιο ανταγωνιστικές κεφαλαιαγορές, οι οποίες θα μπορούν να κινητοποιούν αποτελεσματικότερα τις αποταμιεύσεις, να χρηματοδοτούν την καινοτομία και να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί περισσότερα από εναρμονισμένους κανόνες. Απαιτεί ένα εποπτικό πλαίσιο που να αντανακλά την πραγματικότητα των ολοένα και περισσότερο ενοποιημένων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σήμερα, αυτή η ευθυγράμμιση δεν υπάρχει. Ενώ οι τόποι διαπραγμάτευσης, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCPs) και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDs) λειτουργούν διασυνοριακά, η εποπτεία εξακολουθεί να οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η αναντιστοιχία δημιουργεί κατακερματισμό, επικαλύψεις και περιττό κόστος, ενώ παράλληλα περιορίζει τη δυνατότητα των εποπτικών αρχών να επιβλέπουν αγορές που καθίστανται ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένες. Το Πακέτο Ενοποίησης και Εποπτείας των Αγορών (Market Integration and Supervision Package – MISP) αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και τη δημιουργία ενός εποπτικού πλαισίου κατάλληλου για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.

Υποστηρίζουμε σθεναρά την καθιέρωση ουσιαστικής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ για σημαντικές και διασυνοριακές υποδομές της αγοράς, παράλληλα με τη δημιουργία του πλαισίου Πανευρωπαϊκού Διαχειριστή Αγοράς (Pan-European Market Operator – PEMO). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν μια θεσμική άσκηση. Πρόκειται για πρακτικά μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν τη συνέπεια της εποπτείας, να περιορίσουν τις αναποτελεσματικότητες, να ενισχύσουν την ενοποίηση των αγορών και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Για να επιτύχει η ενιαία εποπτεία, η ESMA θα πρέπει να λειτουργεί ως η μοναδική αρμόδια αρχή για τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, με σαφείς εποπτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε τομείς που παραμένουν εθνικού χαρακτήρα, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και γνώση των τοπικών αγορών. Τα οφέλη ενός ενιαίου εποπτικού πλαισίου μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εφόσον αποφεύγονται οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, οι παράλληλες εποπτικές δομές και τα πολλαπλά επίπεδα λήψης αποφάσεων. Ένα πραγματικά ενοποιημένο εποπτικό μοντέλο απαιτεί σαφείς αρμοδιότητες και αποτελεσματική λογοδοσία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης παραμένουν εξορθολογισμένες και αναλογικές.

Ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης θα είναι απαραίτητο. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Εκτελεστικού Συμβουλίου της ESMA, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη λήψη εποπτικών αποφάσεων. Αυτό θα ενίσχυε τη λογοδοσία, την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας παράλληλα τη λήψη πιο έγκαιρων και συνεπών αποφάσεων. Για να αποφέρει αυτά τα οφέλη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο πρέπει να διαθέτει σαφείς αρμοδιότητες και να λειτουργεί χωρίς πρόσθετα και περιττά επίπεδα διακυβέρνησης από το Συμβούλιο Εποπτών ή εθνικούς μηχανισμούς βέτο, που ενδέχεται να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια δικαίου της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ.

Το πεδίο εποπτείας της ESMA θα πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα των σύγχρονων, ενοποιημένων και παγκοσμίως ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αγορών. Οι σημαντικές διασυνοριακές υποδομές της αγοράς θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων όταν η σημασία τους προκύπτει από ενοποιημένες δομές ομίλων που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη-μέλη ή από υποδομές που εξυπηρετούν αγορές σε πανευρωπαϊκή βάση. Το πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι αγορές και να παρέχει ασφάλεια δικαίου μέσω έγκαιρων, συνεπών και προβλέψιμων εποπτικών αποφάσεων.

Η μετάβαση στην ενιαία εποπτεία θα πρέπει να είναι ταχεία, προβλέψιμη και επικεντρωμένη στην αξιοποίηση των οφελών της μεταρρύθμισης χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Οι οντότητες που αφορά είναι καθιερωμένες εδώ και πολλά χρόνια, υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και διαθέτουν αποδεδειγμένο ιστορικό συμμόρφωσης και εποπτείας. Παρατεταμένες περίοδοι διπλής εποπτείας θα δημιουργούσαν αβεβαιότητα, θα διπλασίαζαν το κόστος και θα αποδυνάμωναν τη λογοδοσία.

Το νέο πλαίσιο πρέπει επίσης να εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η κεντρική εποπτεία θα πρέπει να απλοποιεί τις αλληλεπιδράσεις με τις εποπτικές αρχές, να περιορίζει τις επικαλύψεις και να μειώνει το συνολικό κόστος εποπτείας. Οποιαδήποτε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ESMA θα πρέπει, επομένως, να συνοδεύεται από αναλογικές ρυθμίσεις όσον αφορά στη στελέχωση και τη χρηματοδότηση, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις εξοικονομήσεις που δημιουργεί η συγκέντρωση της εποπτείας. Μια σαφής απαγόρευση της διπλής χρέωσης και η πλήρης διαφάνεια όσον αφορά στα εποπτικά τέλη θα είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο νέο πλαίσιο.

Τέλος, ένα αποτελεσματικό εποπτικό πλαίσιο θα πρέπει να στηρίζει τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Η ισχυρή εποπτεία και οι ανταγωνιστικές κεφαλαιαγορές αλληλοενισχύονται. Μια σωστά σχεδιασμένη εποπτεία ενισχύει την εμπιστοσύνη, διευκολύνει τις επενδύσεις και στηρίζει την καινοτομία, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προστατεύει τους επενδυτές, να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των αγορών και να προστατεύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα στις κεφαλαιαγορές που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες. Η επιτυχία της εξαρτάται από εποπτικές ρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των ενοποιημένων ευρωπαϊκών αγορών. Καλούμε, συνεπώς, τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν τη φιλοδοξία του MISP και να θεσπίσουν ένα πραγματικό πλαίσιο ενιαίας εποπτείας υπό την ESMA, το οποίο θα υποστηρίζεται από αποτελεσματική διακυβέρνηση, σαφή λογοδοσία και εξορθολογισμένη κατανομή αρμοδιοτήτων. Η ΕΕ έχει μια μοναδική ευκαιρία να περάσει από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση. Πρέπει να την αξιοποιήσει.

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