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Σαφή αλλαγή σελίδας σηματοδότησαν για την ΕΥΔΑΠ τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς η εφαρμογή των νέων τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης και του πολυετούς ρυθμιστικού πλαισίου 2025–2029 αποκατέστησε την κερδοφορία, ενίσχυσε τις ταμειακές ροές και βελτίωσε ουσιαστικά την προβλεψιμότητα των εσόδων. Η νέα περίοδος, ωστόσο, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα, την επικείμενη ενσωμάτωση 43 μικρότερων φορέων ύδρευσης και την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης της οργανωτικής και εκτελεστικής ικανότητας της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,3% σε σχέση με πέρυσι στα €203,2 εκατ., με τα έσοδα από τις κύριες δραστηριότητες να ενισχύονται κατά 18,9%. Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς προήλθε κυρίως από τη νέα τιμολογιακή πολιτική και όχι από υψηλότερη κατανάλωση. Τα έσοδα ύδρευσης αυξήθηκαν κατά 17,6%, στα €127,4 εκατ., και τα έσοδα αποχέτευσης κατά 21,6%, στα €62,6 εκατ., ενώ τα συνολικά τιμολογημένα έσοδα από υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης διαμορφώθηκαν σε €178 εκατ., αυξημένα κατά 17,4%.

Η νέα τιμολογιακή δομή ενίσχυσε ιδιαίτερα τη σταθερότητα της βάσης εσόδων. Οι πάγιες χρεώσεις αντιπροσώπευσαν το 17,7% των τιμολογημένων εσόδων, έναντι μόλις 9% στο H1:25, περιορίζοντας την ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις μεταβολές της κατανάλωσης.

Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε θεαματική βελτίωση. Τα δημοσιευμένα EBITDA τετραπλασιάστηκαν στα €42,6 εκατ., από €10,6 εκατ., με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 20,9% από 6,1%. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα EBITDA ανήλθαν σε €44,2 εκατ., έναντι €22 εκατ. στο H1:25, καταγράφοντας αύξηση €22,3 εκατ. ή 101%.

Η βελτίωση αυτή ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα των νέων τιμολογίων. Τα πρόσθετα ρυθμισμένα έσοδα από την ύδρευση ενίσχυσαν τα EBITDA κατά €19,1 εκατ., ενώ οι υπηρεσίες αποχέτευσης είχαν θετική επίδραση €11,1 εκατ. Επιπλέον, η μείωση των προβλέψεων απομείωσης, επίσης συνδεδεμένη με τη νέα τιμολογιακή δομή, πρόσθεσε περίπου €1,1 εκατ. Μέρος αυτών των ωφελειών απορροφήθηκε από την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Οι υψηλότερες δαπάνες προσωπικού επιβάρυναν τα EBITDA κατά €1,9 εκατ., όπως και οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης κατά €1,9 εκατ. Οι αμοιβές τρίτων είχαν αρνητική επίδραση €1,6 εκατ., οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και οι δαπάνες άντλησης €1,1 εκατ., οι επισκευές και η συντήρηση μηχανημάτων €1 εκατ., οι φόροι και τα τέλη €0,8 εκατ. και οι λοιπές δαπάνες επίσης περίπου €0,8 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €17,1 εκατ., έναντι ζημιών €5,6 εκατ., ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε κοντά στο 8%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 58%, στα €89 εκατ., και το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 43,8% από 32,5%.

Θετική στροφή στις ταμειακές ροές

Η ανάκαμψη είχε θετικό αποτύπωμα και στις ταμειακές ροές. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €25,2 εκατ., έναντι εκροών €1,7 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2025, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, στα €5 εκατ., από αρνητικές ροές €26,4 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα. Στο τέλος Ιουνίου η ΕΥΔΑΠ διέθετε ταμειακά διαθέσιμα €280,4 εκατ., διατηρώντας ισχυρή χρηματοοικονομική βάση ενόψει των αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 22%, στα €43,2 εκατ. Από αυτές, €39,2 εκατ. αφορούσαν έργα υποδομών, αυξημένα κατά 27%, και €4 εκατ. επενδύσεις σε πάγια και λογισμικό, μειωμένες κατά 9%. Η συνολική εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έφθασε το 75%, με την εκτέλεση των έργων στο 81%, έναντι ποσοστού άνω του 86% την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, η εκτέλεση των επενδύσεων σε πάγια περιορίστηκε στο 42%.

Τι ανέφερε η διοίκηση

Η διοίκηση στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές απέδωσε την υστέρηση του επενδυτικού προγράμματος στο α’ εξάμηνο σε καθυστερήσεις συμβάσεων και εγκρίσεων από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Επισήμανε, ωστόσο, ότι αρκετές από τις σχετικές συμβάσεις έχουν πλέον υπογραφεί και ότι ο ρυθμός εκτέλεσης αναμένεται να επιταχυνθεί ως το τέλος του 2026. Η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς σε επιμέρους τομείς, όπως οι υπηρεσίες ύδρευσης, η εκτέλεση υπερβαίνει το 140% του αρχικού σχεδιασμού.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2026–2035 ανέρχεται σήμερα σε €2,5 δισ. και αφορά την ανανέωση των υποδομών, την ανθεκτικότητα του συστήματος ύδρευσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Περίπου το 43% των επενδυτικών δαπανών του εξαμήνου καλύφθηκε από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι το ύψος του δεκαετούς προγράμματος είναι πιθανότερο να αυξηθεί παρά να μειωθεί, καθώς δεν περιλαμβάνει ακόμη το σύνολο των αναγκών που θα προκύψουν από τη διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ.

Ενέργεια και υδατική ασφάλεια

Επίσης, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για επτά φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 9,72 MW, ενώ δύο ακόμη μονάδες βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά το H1:26. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να περιορίσουν σταδιακά την έκθεση της εταιρείας στο ενεργειακό κόστος και να μειώσουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Θετικότερη είναι και η εικόνα των υδατικών αποθεμάτων. Στο τέλος Ιουνίου 2026 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ανέρχονταν σε 725,8 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξημένα κατά 28,4% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η κατανάλωση του εξαμήνου διαμορφώθηκε περίπου στα 190 εκατ. κυβικά μέτρα, μειωμένη κατά 2,1%. Ο συνδυασμός υψηλότερων αποθεμάτων και χαμηλότερης κατανάλωσης περιορίζει τον άμεσο κίνδυνο λειψυδρίας, χωρίς να αναιρεί την ανάγκη μακροπρόθεσμων έργων ανθεκτικότητας.

Η ενσωμάτωση των 43 φορέων

Η σημαντικότερη μεσοπρόθεσμη αλλαγή αφορά την προβλεπόμενη ενσωμάτωση 43 μικρότερων φορέων ύδρευσης, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής λογιστικού συμβούλου, ο οποίος θα καταγράψει και θα αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των φορέων. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, ενώ η διοίκηση δεν έχει ακόμα μια αξιόπιστη πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του 2026.

Η νομοθεσία προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας περίπου στα μέσα ή στο τρίτο τρίμηνο του 2027. Η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η λογιστική ενοποίηση να πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2028, ώστε να υπάρξει καθαρότερη αφετηρία στις οικονομικές καταστάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένοι δήμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, οφείλουν χρήματα στην ΕΥΔΑΠ για την παροχή νερού. Οι απαιτήσεις αυτές αναμένεται να συμψηφιστούν με την αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν, επιτρέποντας την ανάκτηση οφειλόμενων ποσών. Η διοίκηση τόνισε ότι η ΕΥΔΑΠ δεν θα αναλάβει ούτε θα καταβάλει τα επισφαλή χρέη των υπό ενσωμάτωση φορέων και, επομένως, δεν αναμένει αρνητική επίδραση από αυτά.

Το βασικό σημείο των συζητήσεων με τη Ρυθμιστική Αρχή αφορά την ένταξη του τιμήματος και των νέων περιουσιακών στοιχείων στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση. Εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία ενταχθούν στη ρυθμιζόμενη βάση, θα δικαιούνται απόδοση ίση με το εγκεκριμένο WACC, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες και οι αποσβέσεις θα ανακτώνται μέσω των τιμολογίων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διεύρυνση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει διαρθρωτικές ζημιές, αλλά να οδηγήσει σε αύξηση των ρυθμιζόμενων εσόδων. Η βασική αβεβαιότητα αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής εκταμίευσης κεφαλαίων και της ανάκτησής τους μέσω των τιμολογίων.

Νέα δραστηριότητα στην άρδευση

Η επέκταση στην άρδευση και στην επαναχρησιμοποίηση νερού αποτελεί έναν ακόμη δυνητικό πυλώνα ανάπτυξης. Περίπου το 80% της κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα κατευθύνεται στη γεωργία και μόλις το 20% αφορά πόσιμο νερό. Η ΕΥΔΑΠ σκοπεύει να προσλάβει επικεφαλής υπηρεσιών άρδευσης και επαναχρησιμοποίησης και έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς του κλάδου.

Η διοίκηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο σύστημα άρδευσης για την ελληνική γεωργία, όμως το επιχειρηματικό μοντέλο παραμένει υπό διαμόρφωση. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι το ύψος των αγροτικών τιμολογίων και ο τρόπος με τον οποίο θα ανακτάται το επιτρεπόμενο έσοδο της ΕΥΔΑΠ.

Μέρισμα και κεφαλαιακή διάρθρωση

Η εταιρεία εξετάζει παράλληλα τη βέλτιστη κεφαλαιακή της διάρθρωση, λαμβάνοντας υπόψη το διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα, τις κεφαλαιακές ανάγκες της ενσωμάτωσης των νέων φορέων και τη δυνατότητα επαναφοράς υψηλότερων χρηματικών διανομών. Η διοίκηση δεν έδωσε συγκεκριμένη εκτίμηση για το ύψος ή τον χρόνο καταβολής μερίσματος, σημείωσε όμως ότι διερευνά όλες τις δυνατότητες ενίσχυσης της αξίας για τους μετόχους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άνοδο της μετοχής κατά περίπου 85% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί σημείο καμπής για την ΕΥΔΑΠ. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αποκατέστησε την κερδοφορία, ενίσχυσε τις ταμειακές ροές και προσέφερε μεγαλύτερη ορατότητα στα έσοδα. Το επόμενο στάδιο, όμως, θα κριθεί από την εκτέλεση: την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, την επιτυχή ενσωμάτωση των 43 φορέων, τη ρυθμιστική αναγνώριση των νέων παγίων και την ικανότητα της εταιρείας να μετατρέψει τις αυξημένες υποχρεώσεις της σε ρυθμιζόμενα έσοδα και βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους.

Πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ στο εξάμηνο

Ε.Υ.Δ.Α.Π. 2025 2026 Y-o-Y Σε χιλ. ευρώ H1 H1 (%) Πωλήσεις 173.263 203.220 17,3% Λειτουργικά κέρδη 10.636 42.551 300,1% Περιθώριο λειτ. Κερδων 6,1% 20,9% +1.480 bps Καθαρά Κέρδη -5.573 17.058 406,1% Περιθώριο καθ. Κερδών -3,2% 8,4% +1.161 bps

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