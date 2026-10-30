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Τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση έναντι της βρετανικής στερλίνας από τον Ιούλιο του 2022 οδεύει να καταγράψει το ευρώ, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις πολιτικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας επιβαρύνουν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αντίθεση ανάμεσα στην εύθραυστη πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας και στη σχετική σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου έγινε ακόμη πιο εμφανής αυτή την εβδομάδα, μετά την παρουσίαση ενός βρετανικού προϋπολογισμού «χαμηλών τόνων» (low-key budget), ο οποίος δεν προκάλεσε ιδιαίτερες αναταράξεις στις αγορές.

Την Παρασκευή, το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο έναντι της στερλίνας από τον Απρίλιο του 2025. Συνολικά, μέσα στον Οκτώβριο έχει χάσει περισσότερο από 2% έναντι του βρετανικού νομίσματος, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοση των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών. Την ίδια στιγμή, η στερλίνα εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο έναντι του ευρώ μεταξύ των δέκα σημαντικότερων νομισμάτων (G10) κατά τη διάρκεια του μήνα.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Γαλλία, όπου η δυσκολία περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων. Το κόστος δανεισμού της χώρας έχει εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική της πορεία και ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο ευρώ.

Παράλληλα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα διαδηλώσεων για το εκπαιδευτικό σύστημα και το αυξημένο κόστος ζωής, ενόψει των εθνικών εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Ο συνδυασμός αυξημένου πολιτικού και δημοσιονομικού κινδύνου στη Γαλλία, αλλά και της συγκριτικά καλύτερης ανθεκτικότητας της βρετανικής οικονομίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνέχιση της πτωτικής πορείας του ευρώ έναντι της στερλίνας, σύμφωνα με τον Μάρκους Τζένινγκς, στρατηγικό αναλυτή της Wells Fargo.

«Η αναπτυξιακή δυναμική της Ευρωζώνης εμφανίζει σημάδια εξασθένησης, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά», επισημαίνει ο Τζένινγκς, εκτιμώντας ότι η ισοτιμία ευρώ/στερλίνας θα μπορούσε να υποχωρήσει κοντά στο 0,83 έως το τέλος του έτους.

Η βρετανική οικονομία έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα σειρά καλύτερων των αναμενομένων οικονομικών επιδόσεων, οι οποίες έχουν ενισχύσει τη στερλίνα. Οι θετικές εκπλήξεις οδήγησαν μάλιστα το ΔΝΤ να αναβαθμίσει νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απαλλαγμένο από δημοσιονομικές προκλήσεις. Τα προβλήματα αυτά έχουν ήδη επιβαρύνει την πορεία της στερλίνας έναντι του αμερικανικού δολαρίου, καθώς αρκετοί επενδυτές αμφισβητούν την ικανότητα της βρετανικής κυβέρνησης να τηρήσει τη δέσμευσή της για περιορισμό των δημόσιων δαπανών. Παράλληλα, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί θεωρείται ότι ενδέχεται να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν, πάντως, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) αποτυπώνει επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος για το ευρώ έναντι της στερλίνας. Η μεταβολή αυτή συνιστά απότομη αντιστροφή της εικόνας που είχε διαμορφωθεί την Πέμπτη, όταν το ευρωπαϊκό νόμισμα είχε φτάσει σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε στις αυξανόμενες προσδοκίες για παρέμβαση με στόχο τον περιορισμό των ρευστοποιήσεων στα γαλλικά ομόλογα.

Σύμφωνα με την Τζέιν Φόλεϊ, επικεφαλής στρατηγικής για τα νομίσματα της G10 στη Rabobank, οι δυσκολίες της Γαλλίας έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση μιας συγκριτικά ευνοϊκότερης εικόνας για τη βρετανική στερλίνα. Η ίδια εκτιμά ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στο ευρώ και κατά τη διάρκεια του 2027, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.