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Σε ανοδική τροχιά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, τις ανεπιβεβαίωτες γεωπολιτικές ανακοινώσεις και την επικείμενη έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,5% στις πρώτες συναλλαγές, σταθεροποιούμενος μετά τις έντονες διακυμάνσεις της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών αντισταθμίζει εν μέρει την ευρύτερη επιφυλακτικότητα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στα επιμέρους ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο 0,54%, στις 25.223,18 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κερδίζει 0,51%, στις 7.843,03 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,57%, στις 10.612,67 μονάδες. Ισχυρότερα είναι τα κέρδη στο Μιλάνο, με τον FTSE MIB να ενισχύεται κατά 0,82%, στις 50.152,78 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 ξεχωρίζει με άνοδο 1,28%, στις 19.276,90 μονάδες.

Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά την πρόταση Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία»

Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας καθορίζουν τις πρώτες κινήσεις αναδιάρθρωσης θέσεων ανά κλάδο, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο για άμεση «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση δημιούργησε προσωρινές ελπίδες για περιορισμό των διαταραχών στις παγκόσμιες ροές καυσίμων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούν κατά 1,8%, στα 102,84 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας μέρος της ανόδου κατά 3% που είχαν καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ωστόσο, η πρόταση του Τραμπ για αύξηση των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ προς τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αντιμετωπίζει σημαντικά πρακτικά εμπόδια.

Οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει σημαντικά την εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα διύλισης, προκαλώντας αμφιβολίες στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με το πόσο επιπλέον καύσιμο θα μπορούσε πράγματι να εξαγάγει η Μόσχα, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Την ευθραυστότητα οποιασδήποτε ανεπιβεβαίωτης παύσης των εχθροπραξιών υπογραμμίζουν οι νέες επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις επεκτάθηκαν βαθύτερα στις ρωσικές τεχνολογικές υποδομές, πλήττοντας μεταξύ άλλων κέντρα δεδομένων του τεχνολογικού κολοσσού Yandex, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές σε περιφερειακές διαδικτυακές και τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι χρηματιστές υπενθυμίζουν ότι τον Σεπτέμβριο η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ένα σχεδόν πανομοιότυπο πλαίσιο «εκεχειρίας», το οποίο τελικά δεν οδήγησε σε επιβεβαιωμένη διακοπή των επιχειρήσεων επί του πεδίου.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Καθώς οι γεωπολιτικές ειδήσεις προκαλούν βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στις αγορές εμπορευμάτων, το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να καθορίζεται από σημαντικές μακροοικονομικές εξελίξεις και εταιρικά δεδομένα που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι θεσμικοί επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επίσημη έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να αναμένεται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις την Τρίτη.

Οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές θα εξετάσουν προσεκτικά τις προβλέψεις των διοικήσεων για τις επόμενες περιόδους, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων αντέχουν στο αυξημένο κόστος δανεισμού και στις μεταβολές των τιμών των παραγωγικών εισροών.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η σημαντικότερη δοκιμασία για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές αναμένεται την Τετάρτη, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές θα αναλύσουν τα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσουν εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει την αυστηρή στάση της στη νομισματική πολιτική ή θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

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