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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για βελτίωση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών η μία της άλλης. Παράλληλα, το Ιράν προχώρησε σε διπλωματική προσέγγιση προς τη Σαουδική Αραβία, στον απόηχο των επιθέσεων των Χούθι κατά του βασιλείου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,65%, στα 102,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Νοεμβρίου κατέγραψε απώλειες 1,92%, στα 90,09 δολάρια το βαρέλι.

«Με άμεση ισχύ, τίθεται σε εφαρμογή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης ότι «η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία».

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων ρωσικών ενεργειακών προϊόντων στη διεθνή αγορά, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ρωσία πρόκειται να διαθέσει περισσότερους από 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών.

Διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια ώρα, νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να επιχειρεί προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία, έπειτα από την πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν μπιν Αμπντουλάχ, κατά την οποία συζητήθηκαν η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή της.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμβάλει στην έναρξη διαλόγου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργεί προσδοκίες για περιορισμό των γεωπολιτικών κινδύνων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Παραμένουν οι κίνδυνοι από τη Μέση Ανατολή και τον τυφώνα Isaias

Παρά την υποχώρηση των τιμών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου θα παραμείνει ιδιαίτερα ευμετάβλητη βραχυπρόθεσμα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, ενώ πρόσθετες ανησυχίες προκαλεί ο αντίκτυπος του τυφώνα Isaias στην αμερικανική παραγωγή ενέργειας.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στον Κόλπο του Μεξικού ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή αργού, αντισταθμίζοντας μέρος των πιέσεων που ασκούν στις τιμές οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς.

«Οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να διατηρηθούν, καθώς ο τυφώνας Isaias ενισχύθηκε στην κατηγορία 3, με ανέμους ταχύτητας 120 μιλίων την ώρα, καθώς πλησίαζε τις ακτές του αμερικανικού Κόλπου, αναγκάζοντας τις ενεργειακές εταιρείες να περιορίσουν την υπεράκτια παραγωγή τους», ανέφερε η UOB σε έκθεσή της τη Δευτέρα.

Η τράπεζα επισήμανε επίσης ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι έχουν αυξήσει σημαντικά το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την UOB, οι πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ το Σάββατο, που προκάλεσαν τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300, έχουν ενισχύσει αισθητά τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Έτσι, παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση που προκαλούν οι ανακοινώσεις Τραμπ και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή, η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους διαταραχής της προσφοράς, τόσο εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων όσο και λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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