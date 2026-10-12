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Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι ασιατικές αγορές, με το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας να καταγράφει ισχυρές απώλειες, την ώρα που τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών δεικτών της Wall Street κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων και ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Στην Ασία, ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχωρεί κατά 3,44%, στις 6.397,88 μονάδες, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών περιφερειακών αγορών.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύεται κατά 0,08%, στις 24.231,50 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση 0,46%, στις 3.796,10 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex υποχωρεί κατά 0,74%, στις 71.933,06 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Straits Times καταγράφει άνοδο 0,28%, στις 5.417,08 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, οι αγορές παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.

Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχύεται κατά 0,74%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχωρεί κατά 0,15%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CNBC.

Ανοδικά τα futures της Wall Street

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών κινούνται σε θετικό έδαφος, μετά την ανοδική ολοκλήρωση της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,33%, ενώ εκείνα του τεχνολογικού Nasdaq 100 καταγράφουν άνοδο 0,45%. Τα συμβόλαια του Dow Jones Industrial Average σημειώνουν κέρδη 184 μονάδων ή 0,35%.

Η Wall Street προέρχεται από μια θετική εβδομάδα, καθώς η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών επέτρεψε στους επενδυτές να παραβλέψουν, σε μεγάλο βαθμό, τις πιέσεις από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο Dow Jones και ο S&P 500 ολοκλήρωσαν τη δεύτερη ανοδική εβδομάδα τους στις τελευταίες τρεις, ενώ ο Nasdaq Composite συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές εβδομάδες κερδών.

Μέση Ανατολή και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να αποτελεί βασική πηγή αβεβαιότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο στους δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να συνταχθούν με τη Σαουδική Αραβία στον αγώνα της εναντίον των υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη Χούθι στην Υεμένη, μετά τη νέα πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στις ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο περί «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για περιορισμό των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό, αν και οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ξεκινά η περίοδος αποτελεσμάτων – Στο επίκεντρο οι μεγάλες τράπεζες

Οι επενδυτές προσδοκούν ότι τα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα προσφέρουν νέα στήριξη στις μετοχές, επιτρέποντας στη Wall Street να διατηρήσει τη δυναμική της παρά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Σύμφωνα με τον Τζον Μπάτερς της FactSet, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 29,6% το τρίτο τρίμηνο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο ο ευρύτερος αμερικανικός δείκτης θα καταγράφει αύξηση κερδών άνω του 25%, κυρίως χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των υποδομών κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές ενδέχεται να έχουν οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις των διοικήσεων για τους επόμενους μήνες.

Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι πελάτες τους αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος καυσίμων και δανεισμού.

Τα συμβόλαια του Brent διαπραγματεύονταν πρόσφατα πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε την προηγούμενη εβδομάδα επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002.

«Οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα», δήλωσε ο Μπράιαν Λέοναρντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund.

«Μπορεί μια εταιρεία να αντέξει τις τρέχουσες συνθήκες; Μπορεί να μετακυλίσει το αυξημένο κόστος, να συνεχίσει να διευρύνει τα περιθώρια κέρδους της και να εξασφαλίσει ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από το πρόσφατο παρελθόν;», ανέφερε.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων αποκτά ιδιαίτερη δυναμική αυτή την εβδομάδα, καθώς οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες ετοιμάζονται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Wells Fargo, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, τη ζήτηση δανείων και τις επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων.

Κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού για τη Fed

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη αναμένεται η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσει ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI).

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσο η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα χρειαστεί να διατηρήσει αυστηρή τη νομισματική πολιτική της.

Ο συνδυασμός εταιρικών αποτελεσμάτων, πληθωρισμού και γεωπολιτικών εξελίξεων αναμένεται να καθορίσει την κατεύθυνση των διεθνών χρηματιστηρίων τις επόμενες ημέρες.

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