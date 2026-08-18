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Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διευρύνοντας το πτωτικό τους σερί στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025. Η πλήρης κατάρρευση των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχωρεί κατά 0,2% στις 654 μονάδες, συμπληρώνοντας έξι διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις και διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 5 Αυγούστου. Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,4%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100 παραμένουν αμετάβλητοι.

Η γεωπολιτική κρίση έφτασε σε νέο σημείο καμπής μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι το Ιράν περνά σε «πλήρως επιθετική» στρατιωτική διάταξη. Η κίνηση αυτή ακολούθησε το οριστικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, με την αμερικανική πλευρά να αποκλείει την παράταση της προσωρινής εκεχειρίας. Η αλλαγή στάσης της Τεχεράνης εγείρει άμεσους φόβους για ενδεχόμενα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιους διαύλους στον Περσικό Κόλπο, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση.

Οι μετοχές της ενέργειας ηγούνται της ανόδου στην Ευρώπη με κέρδη 0,6%, ακολουθώντας την πορεία του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν έως και 0,8% και διαμορφώνονται στα 91,5 δολάρια το βαρέλι (υψηλό από τα τέλη Ιουλίου).

Η προοπτική ενός παρατεταμένου ενεργειακού σοκ επανέφερε τις ανησυχίες για τον δομικό πληθωρισμό, περιορίζοντας τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών ετών. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ το γαλλικό 10ετές κατέγραψε ρεκόρ 16 ετών, επιβαρυνόμενα και από τις εκτιμήσεις για αυξημένο δανεισμό λόγω αμυντικών δαπανών.

Ο κλάδος των βασικών πόρων καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση (-1%), ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του χρυσού, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στις ΗΠΑ περιόρισε τη ζήτηση για το αμετάβλητης απόδοσης πολυτελές μέταλλο εν όψει της δημοσιοποίησης των πρακτικών της Fed.

Η υποχώρηση των ευρωπαϊκών δεικτών αποδίδεται και στην έλλειψη νέων καταλυτών από το μέτωπο της μικροοικονομίας. Η ισχυρή κερδοφορία του β’ τριμήνου —ιδιαίτερα στις τράπεζες, τα είδη πολυτελείας και την ενέργεια— είχε οδηγήσει τον STOXX 600 σε ιστορικά υψηλά τους προηγούμενους μήνες, αλλά ο κύκλος των ανακοινώσεων έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Χωρίς τη στήριξη νεότερων εταιρικών προβλέψεων και με το ασφάλιστρο κινδύνου των μετοχών να βρίσκεται κοντά σε χαμηλά 25ετίας, οι ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες στις μακροοικονομικές αναταράξεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

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