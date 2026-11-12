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Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφαλώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αποδεικνύοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στη Nvidia και η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ. Τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και η διαφορετική σύνθεση των ευρωπαϊκών δεικτών σε σχέση με τη Wall Street επιτρέπουν στους επενδυτές να διατηρούν τις τοποθετήσεις τους, παρά τις πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά περίπου 0,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας το ανοδικό ράλι του φθινοπώρου. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 1,1%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,6% και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,3%.

Η Siemens Energy οδηγεί το ράλι

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Siemens Energy, η οποία σημείωσε άλμα 10,78% στο ξεκίνημα των συναλλαγών, οδηγώντας την άνοδο των γερμανικών και ευρωπαϊκών δεικτών.

Η ανοδική κίνηση καταγράφεται σε ένα περιβάλλον ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων στη Γερμανία, με τη Siemens να ανακοινώνει αύξηση εσόδων κατά 10%, στα 23,7 δισ. ευρώ, για το τέταρτο τρίμηνο.

Στο Λονδίνο, η Rolls-Royce ενισχύθηκε κατά 3,86%, ενώ στο Παρίσι η EssilorLuxottica κατέγραψε άνοδο 2,01%, ξεχωρίζοντας μεταξύ των μετοχών του CAC 40.

Η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου αποτελεί βασικό στήριγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Καθώς όλο και περισσότερες εισηγμένες ανακοινώνουν επιδόσεις υψηλότερες από τις εκτιμήσεις, ενισχύεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα των εταιρικών ισολογισμών, παρά τις έντονες διακυμάνσεις που έχουν προηγηθεί στις αγορές ομολόγων και ενέργειας.

Γιατί η Ευρώπη αντέχει καλύτερα στις αναταράξεις της AI

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του σημερινού ράλι είναι ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζονται λιγότερο ευάλωτες στις αναταράξεις των τεχνολογικών μετοχών που πλήττουν τη Wall Street.

Σε αντίθεση με τους αμερικανικούς δείκτες, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα, ο Stoxx 600 διαθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακών κλάδων και εταιρειών με χαρακτηριστικά επενδύσεων αξίας (value stocks).

Αυτή η διαφοροποίηση έχει περιορίσει την έκθεσή του στις απότομες μετακινήσεις κεφαλαίων που καταγράφονται διεθνώς στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, από τη Νέα Υόρκη έως το Τόκιο και τη Σεούλ.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές δεν μένουν ανεπηρέαστες.

Μετά την ισχυρή ανάκαμψη της προηγούμενης συνεδρίασης, οι τίτλοι των εταιρειών ημιαγωγών και επιχειρηματικού λογισμικού κινούνται κυρίως πτωτικά, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη Nvidia.

Η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας στη Φρανκφούρτη υποχωρούσε κατά 7,4%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας.

Οι πιέσεις είχαν ξεκινήσει από τις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, όπου η Nvidia κατέγραφε απώλειες άνω του 8%, έπειτα από δημοσιεύματα ότι το διοικητικό της συμβούλιο εξετάζει το μέλλον του διευθύνοντος συμβούλου της.

Η κρίση εταιρικής διακυβέρνησης σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης έχει επηρεάσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, χωρίς ωστόσο να έχει ανακόψει τη συνολική ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών.

Βρετανική ανάπτυξη και προβλέψεις για την Ευρωζώνη

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και παρουσιάζοντας επιτάχυνση από το 0,5% του προηγούμενου τριμήνου.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις για την Ευρωζώνη, οι οποίες θα προσφέρουν νέες ενδείξεις για την πορεία της ανάπτυξης, του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2027.

Εφόσον οι νέες εκτιμήσεις δείξουν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αποφεύγει την ύφεση, ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετη στήριξη στις χρηματιστηριακές αγορές.

Την ίδια στιγμή, έρευνα της BusinessEurope δείχνει ότι το επιχειρηματικό κλίμα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί από τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού και τα επίπεδα του δημόσιου χρέους.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του δολαρίου, στα 1,11537 δολάρια, ενώ η στερλίνα διαπραγματευόταν στα 1,33311 δολάρια.