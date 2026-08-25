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Ανοδικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά αρκετών εβδομάδων, καθώς η πολυαναμενόμενη «οικονομική D-Day» των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν μεταφράστηκε σε άμεσες διαταραχές στην ενεργειακή αγορά, με το πετρέλαιο να συνεχίζει την πτωτική του πορεία, εξέλιξη που αντιστάθμισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 656,48 μονάδες, με βασικούς κερδισμένους τον κλάδο ταξιδιών και αναψυχής, όπως και τις βιομηχανικές μετοχές.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο ύψους 0,61% στις 26.266 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,29% στις 10.886 μονάδες. Αντιθέτως, ο CAC 40 στο Παρίσι μειώθηκε ελαφρά κατά 0,16% στις 8.439 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,34% στις 52.720 μονάδες και IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.056 μονάδες μειωμένος κατά 0,21%.

Οι επενδυτές ανακουφίστηκαν, καθώς οι απειλές των ΗΠΑ για «οικονομική ασφυξία» του Ιράν δεν αποδείχτηκαν τόσο δυναμικές όσο φοβόντουσαν οι traders, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο για εντονότερες διαταραχές στην ενεργειακή αγορά.

Η ανακοίνωση διά στόματος του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επανέλαβε σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη στάση της Ουάσιγκτον, χωρίς να επιβάλει άμεσα όσο ιφνιδιαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποκλεισμό σημαντικών διαύλων της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά και να διευρυνθεί, με το Brent να πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 89 δολαρίων.

Συγκεκριμένα, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Οκτωβρίου υποχώρησε κατά 4,2% στα 88,27 δολάρια και αντιστοίχως το αμερικανικό WTI έχασε 3,9% στα 81,74 δολάρια το βαρέλι.

Εξάλλου, εμφανίστηκαν ενδείξεις ότι η σύγκρουση ενδέχεται να μην οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι New York Times υποστήριξαν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να στείλουν εκ νέου διπλωμάτες στη Μέση Ανατολή ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Η σταθεροποίηση των ενεργειακών τιμών περιόρισε τους φόβους ότι ένα νέο κύμα πληθωρισμού λόγω αυξημένου κόστους θα μπορούσε να παγιωθεί στις ευρωπαϊκές βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Πρόσθετη στήριξη στις ευρωπαϊκές μετοχές προσέφεραν τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία από τη Γερμανία, τα οποία έδειξαν ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,9% και επιταχύνοντας από το 0,7% του προηγούμενου τριμήνου.

Η καλύτερη επίδοση στηρίχθηκε στην ανθεκτικότητα της εξωτερικής ζήτησης, καθώς ο γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση.

Τα ισχυρότερα στοιχεία περιόρισαν τις ανησυχίες στις αγορές μετοχών, δείχνοντας ότι η βόρεια Ευρώπη εξακολουθεί να διατηρεί μια βασική αναπτυξιακή δυναμική, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού και την ασθενή εγχώρια καταναλωτική ζήτηση.

Ενθαρρυντικά για τις αγορές μετοχές λειτούργησε, πάντως, και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, μετά τα νέα μηνύματα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τη χρηματοδοτική στρατηγική του αμερικανικού Δημοσίου.

Οι αποδόσεις αναφοράς των αμερικανικών κρατικών ομολόγων απομακρύνθηκαν από τα πρόσφατα υψηλά τους, μετά από πληροφορίες ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενδέχεται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα του Treasury General Account (TGA) για τη χρηματοδότηση του διευρυμένου προγράμματος επαναγοράς χρέους.

Η αξιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών αποθεμάτων αντί της έκδοσης πρόσθετων βραχυπρόθεσμων εντόκων γραμματίων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την καθαρή προσφορά αμερικανικού χρέους που θα πρέπει να απορροφήσουν οι αγορές.

Στις αγορές συναλλάγματος, πάντως, το δολάριο κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να πέφτει στο 98,94 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,167.

Θυμίζουμε πως η αναταραχή στην αμερικανική αγορά ομολόγων είχε ωθήσει την περασμένη εβδομάδα το ευρώ σε υψηλά τριών μηνών .

Στην αγορά των commodities, ο χρυσός κέρδισε κι άλλο έδαφος, παραμένοντας κοντά σε υψηλά τριών μηνών. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά ανέβηκε στα 4.704 δολάρια την ουγγιά.

Αναλυτές του κλάδου τονίζουν ότι το σήμα που θα στείλει ο Κέβιν Γουόρς από το οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ θα επηρεάσει όλες τις αγορές, ανάμεσα τους και τον χρυσό. Μια «γερακίσια» τοποθέτηση από τον πρόεδρο της Fed θα βάλει φρένο στο ράλι του χρυσού, σε αντίθεση με μια μετριοπαθή γραμμή για τη νομισματική κατεύθυνση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

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