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Ισχυρή πτώση περίπου 3% καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τρίτη , καθώς η στροφή των ΗΠΑ προς την οικονομική πίεση και τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αντί για νέα στρατιωτικά πλήγματα, περιορίζει στην αγορά τους φόβους για άμεση επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν στις 18:35 ώρα Ελλάδος κατά 3,3%, στα 89,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχανε 3,1%, στα 82,36 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές έχουν πλέον υποχωρήσει περισσότερο από 5% από την αρχή της εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση από την αμερικανική κυβέρνηση ενός νέου κύματος κυρώσεων κατά του Ιράν και όσων χαρακτηρίζει «διευκολυντές» που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Το «οικονομικό D-Day» της Ουάσιγκτον

Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει τη νέα εκστρατεία ως «οικονομικό D-Day», με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Ο Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι η επιλογή της Ουάσιγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη καθιστά, τουλάχιστον προς το παρόν, λιγότερο πιθανή την επιστροφή σε γενικευμένες πολεμικές επιχειρήσεις.

«Εάν εφαρμόζουμε τη μέγιστη οικονομική πίεση, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει μεγάλης κλίμακας επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζεται για την επιστροφή Αμερικανών διπλωματών που είχαν απομακρυνθεί από τη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται ακόμη μία ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον δεν αναμένει άμεση επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας.

Οι ΗΠΑ στέλνουν ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να επαναφέρουν διπλωμάτες σε πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή, οι οποίες είχαν εκκενωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επιστροφή στελεχών της αμερικανικής διπλωματικής υπηρεσίας και η σταδιακή άρση των έκτακτων μέτρων ασφαλείας στις αμερικανικές αποστολές της περιοχής θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των πρεσβειών στις οποίες προβλέπεται να αυξηθεί εκ νέου το προσωπικό περιλαμβάνονται εκείνες σε Ισραήλ, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία, Ομάν, Ιράκ και Κουβέιτ.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Reuters ότι η αμερικανική κυβέρνηση επανεξετάζει διαρκώς τις συνθήκες ασφαλείας στις διπλωματικές αποστολές της παγκοσμίως και, μετά την τελευταία αξιολόγηση, προχωρά σε προσαρμογές των επιπέδων στελέχωσης σε ορισμένες αποστολές στη Μέση Ανατολή.

Πρώτη η πρεσβεία στον Λίβανο

Με βάση το εσωτερικό έγγραφο, οι πρώτοι διπλωμάτες που θα επιστρέψουν αναμένεται να τοποθετηθούν στην αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, αν και αρχικά η αποστολή θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό από το κανονικό.

Στη συνέχεια προβλέπεται πλήρης επιστροφή του προσωπικού στις αμερικανικές πρεσβείες σε Ισραήλ, Ιορδανία και Ομάν.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τον Λίβανο, η στελέχωση αναμένεται αρχικά να περιοριστεί στο 85% της κανονικής δυναμικότητας, ενώ οι διπλωματικές αποστολές σε Ιράκ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν θα λειτουργούν με ανώτατο όριο το 75% του προσωπικού τους.

Οι μειώσεις προσωπικού είχαν αρχίσει ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον επέτρεψε την εθελοντική αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από το Ισραήλ, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.

Η σχεδιαζόμενη επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών και η αποκλιμάκωση των έκτακτων μέτρων στις πρεσβείες αποτελούν παράλληλα μια ένδειξη σταδιακής επαναφοράς της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά τις εκκενώσεις που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Τραμπ: Εκκαθαρίστηκαν οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό τον ενημέρωσε πως όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί από τα διεθνή ύδατα στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρέφεται «άμεσα και συστηματικά».

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ, μέσω της Space Force, παρακολουθούν «κάθε τετραγωνική ίντσα» των Στενών, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην τοποθέτηση ναρκών.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στο τραπέζι παραμένουν τα στρατιωτικά πλήγματα

Παρά την έμφαση που δίνει πλέον η Ουάσιγκτον στις οικονομικές κυρώσεις, η στρατιωτική επιλογή δεν έχει αποκλειστεί.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

«Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτικά πλήγματα, θα το κάνουμε», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι εάν το Ιράν προκαλέσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει.

Όπως εξήγησε, η οικονομική πίεση αποτελεί αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο εργαλείο εναντίον της Τεχεράνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ αποκλείουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν.

Ιράν: «Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι»

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τη νέα αμερικανική εκστρατεία κυρώσεων.

Ο Ιρανός υπουργός Οικονομίας, Αλί Μαντανιζαντέχ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα είναι «πλήρως προετοιμασμένη» να αντέξει την πρόσθετη οικονομική πίεση των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει διετές σχέδιο για τη διαχείριση των επιπτώσεων, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.

Η Κίνα προειδοποιεί ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

Καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής στρατηγικής παραμένει η Κίνα, καθώς το νέο πλαίσιο κυρώσεων θα μπορούσε να έχει συνέπειες για το Πεκίνο εφόσον συνεχίσει να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο.

Η Κίνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης και έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ μιας διπλωματικής λύσης στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, δήλωσε ότι το Πεκίνο θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του.

Η Κίνα, όπως τόνισε, αντιτίθεται στις μονομερείς κυρώσεις που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο ή σε εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι ο οικονομικός πόλεμος και η πολιτική της μέγιστης πίεσης δεν μπορούν να προσφέρουν λύση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνεργασία της Κίνας με το Ιράν πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να διαταραχθεί.

Το μεγάλο ερώτημα για τις κυρώσεις

Αναλυτές της BBH εκτιμούν ότι οι τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν περισσότερο «προειδοποιητική βολή» παρά αποφασιστικό πλήγμα κατά της ιρανικής οικονομίας.

Οι ΗΠΑ διεύρυναν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ωστόσο απέφυγαν προς το παρόν να επιβάλουν άμεσες δευτερογενείς κυρώσεις σε άλλες χώρες που εξακολουθούν να στηρίζουν το εμπόριο της Τεχεράνης.

Το βασικό σημείο πίεσης είναι η Κίνα, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αγοράζει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Η αποτελεσματικότητα της νέας αμερικανικής στρατηγικής θα εξαρτηθεί επομένως σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να στραφεί και εναντίον κινεζικών επιχειρήσεων.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να σημαίνει κυρώσεις σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες και διυλιστήρια, δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα κινδύνους για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, πιθανότητα αντιποίνων από το Πεκίνο και νέες πιέσεις στην εύθραυστη αποκλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας.

Για την αγορά πετρελαίου, πάντως, το άμεσο μήνυμα είναι διαφορετικό: η επιλογή της Ουάσιγκτον να δώσει προτεραιότητα στον οικονομικό πόλεμο αντί μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης περιορίζει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, το γεωπολιτικό premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του αργού.

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