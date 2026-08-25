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Η τελευταία προσπάθεια του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να ελέγξει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων των ΗΠΑ απέτυχε μετά από μόλις μία ημέρα, καθώς το εθνικό χρέος των ΗΠΑ έφτασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω του πολέμου με το Ιράν.

«Είναι σαν να βάζεις μερικούς σάκους με άμμο αφού έχει ήδη ξεκινήσει η πλημμύρα», δήλωσε ο Τζορτζ Κατραμπόνε, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος για την Αμερική στην DWS Group, αναφερόμενος στο ενισχυμένο σχέδιο επαναγοράς.

Η χαλάρωση ήταν βραχύβια. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται γύρω από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έχει ξεπεράσει το 5% και έφτασε αυτή την εβδομάδα στα επίπεδα του 2007.

Οι αποδόσεις έχουν σημειώσει άνοδο παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα του. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχει ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει από το Κογκρέσο δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη του πολέμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να διατηρήσει τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων σε χαμηλότερα επίπεδα, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης της οικονομικής προσιτότητας στις ΗΠΑ. Η διαχείριση της σύνθεσης της αγοράς ομολόγων του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 31 τρισεκατομμύρια δολάρια, συγκαταλέγεται στα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει σε μια προσπάθεια να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

«Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στην αγορά», δήλωσε ο Mπέσεντ την Πέμπτη 21 Αυγούστου, επισημαίνοντας την επικείμενη προσφορά εταιρικών ομολόγων. Οι «hyperscalers» φαίνονται «σχεδόν αδιάφοροι ως προς τις αποδόσεις», προσέθεσε, δεδομένων των αποδόσεων που αναμένουν από την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά τι πληρώνουν».

«Δεν υπάρχουν πολλά κίνητρα για το Κογκρέσο να μειώσει τις δαπάνες, και η Fed μιλάει με σκληρή στάση, αλλά κατά κάποιον τρόπο ανέχεται υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού», δήλωσε ο Τζέικ Ρέμλεϊ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Income Research + Management, μια επενδυτική εταιρεία που ειδικεύεται στα ομόλογα.

Οι επενδυτές που αισθάνονται όλο και πιο σίγουροι ότι η Fed πιθανότατα θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά θα ήταν καλύτερα να αγοράσουν ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στις προσδοκίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική, ανέφερε ο Ρέμλεϊ.

Με τον πληθωρισμό να αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το 2026, είτε η αγορά εργασίας είτε ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ θα πρέπει πιθανώς να επιβραδυνθούν για να ωθήσουν προς τα κάτω τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων στο εγγύς μέλλον, προσέθεσε.

«Ήταν ένα είδος τέλειας καταιγίδας για τα ομόλογα και ίσως δικαίως, με αυτή την εικόνα της προσφοράς και το δυναμικό πληθωρισμού που προκύπτει από τη γεωπολιτική κατάσταση, καθώς και όλη αυτή την αβεβαιότητα γύρω από την Fed», δήλωσε ο Ρέμλεϊ.

Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις είναι πιο ελκυστικές από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες, προσφέροντας στους νέους αγοραστές την ευκαιρία να εξασφαλίσουν υψηλότερες πληρωμές τοκομεριδίου, σύμφωνα με το MarketWatch.

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