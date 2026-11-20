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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων υποχώρησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Πέμπτη, διευρύνοντας το πτωτικό τους σερί, καθώς οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της αγοράς. Η πολυαναμενόμενη είσοδος της Anthropic στη Wall Street δεν κατάφερε να αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο να ενταθούν διεθνώς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 2% στις 625,65 μονάδες, συμπληρώνοντας έτσι εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 4,5%, που είναι η μεγαλύτερη πτώση του από τις αρχές Μαρτίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε «βουτιά» ύψους 2,60% στις 24.802 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 1,89% στις 7.927 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε πτώση 1,02% στις 10.346 μονάδες.

Αντίστοιχο αρνητικό κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να διολισθαίνει σε ποσοστό 2,48% στις 48.703 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 18.873 μονάδες μειωμένος κατά 1,63%.

«Για τους βασικούς δείκτες, το ερώτημα πλέον είναι αν θα υπάρξουν καθόλου ετήσια κέρδη μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τόμας Άλτμαν της QC Partners.

Ήδη ο γαλλικός δείκτης CAC 40 έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος σε ετήσια βάση, ενώ ο γερμανικός DAX ροκανίζει με ταχύ ρυθμό τα κέρδη του διατηρώντας θετικό πρόσημο μόλις 1,5% για τη χρονιά. Καλύτερες αντιστάσεις εξακολουθεί να παρουσιάζει ο Stoxx 600, χάρη στην μικρή έκθεση του στον βαλλόμενο τεχνολογικό κλάδο, αριθμώντας κέρδη άνω του 6% στο σύνολο της χρονιάς, ωστόσο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αντισταθεί στις αρνητικές θύελλες που μαίνονται διεθνώς.

Πραγματικά, η γενικότερη αποστροφή των επενδυτών προς τον κίνδυνο, σε συνδυασμό με την αδυναμία των κλάδων που συνδέονται με τις πρώτες ύλες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τον δείκτη από τα ιστορικά υψηλά (και μάλιστα με διπλό σερί ρεκόρ) που είχε κατακτήσει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Κομβικό παράγοντα παίζει σαφώς το πλήγμα που έχει δεχτεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη μετά από μια σειρά εξελίξεων που ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις προοπτικές του κλάδου.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, εξέλιξη που προκάλεσε αναταράξεις σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών.

Παράλληλα, οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τα τεράστια επίπεδα δανεισμού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να διοχετεύουν μεγάλα κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών και κέντρων δεδομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο κλίμα αυτό ούτε η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic δεν κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα. Η δημιουργός του chatbot Claude πραγματοποίησε το ντεμπούτο της χθες με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, έχοντας αντλήσει την Τετάρτη 81,3 δισ. δολάρια μέσω μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η εισαγωγή της την κατέστησε μία από τις πολυτιμότερες αμερικανικές εταιρείες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα περισσότερο τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα της εκρηκτικής ανάπτυξης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, δεν κατάφερε να φρενάρει τη διολίσθηση της Wall Street, όπου στη συνεδρίαση της Παρασκευής το sell-off έχει βαθύνει ακόμη περισσότερο.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε προφανώς και τις ευρωπαϊκές μετοχές με έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών ASML η STMicroelectronics και η γερμανική Infineon.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι παραδοσιακά αμυντικοί κλάδοι, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν αποτελέσει καταφύγιο για τους επενδυτές που επιδίωκαν να περιορίσουν την έκθεσή τους στη μεταβλητότητα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ αυτών, ο κλάδος τροφίμων και ποτών και ο κλάδος υγείας.

Πρόσθετη πηγή προβληματισμού αποτελούν οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης νέων κέντρων δεδομένων και επιπλέον περιορισμούς στα εργαλεία ΑΙ.

Στο εταιρικό μέτωπο, ξεχώρισε η είδηση πως UniCredit και Commerzbank κατέληξαν σε συμφωνία επί των βασικών σημείων που αποτελούσαν εμπόδιο για την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση μιας από τις πλέον πολυσυζητημένες τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρώπη.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές κινήθηκαν σταθεροποιητικά, συμπληρώνοντας ωστόσο την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε ελαφρά στα 91,84 δολάρια και η τιμή του αμερικανικού αργού WTI παρουσίασε μικρή άνοδο στα 83,42 δολάρια το βαρέλι. Για το πενθήμερο το Brent έχασε περίπου 6% και το WTI πάνω από 8%.

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε την ίδια ώρα ο χρυσός, με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να διορθώνει σημαντικά σε ποσοστό άνω του 4% στα 3.536 δολάρια την ουγγιά, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Σε επίπεδο δε, εβδομάδας, ήταν το χειρότερο πενθήμερο εδώ και οκτώ μήνες, με απώλειες 8%, καθώς οι φόβοι για γερακίσια στροφή της Fed ενίσχυσαν το δολάριο και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα παρέμεινε σήμερα σχεδόν αμετάβλητο κοντά σε υψηλά 19 μηνών, συμπληρώνοντας ωστόσο την τέταρτη εβδομάδα κερδών με άνοδο περίπου 0,7%. Ο δείκτης δολαρίου κινήθηκε στο 103,75 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στο 1,0978.