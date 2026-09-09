Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και με δεδομένο το άλμα του Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζοντας έτσι τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,41% στις 640,41 μονάδες, με όλους τους επιμέρους κλάδους του να κινούνται πτωτικά με εξαίρεση τον ενεργειακό με φόντο το ράλι του πετρελαίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,66% στις 25.576 μονάδες, ο CAC 40 έκανε βουτιά ύψους 1,94% στις 8.156 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,31% και τις 10.670 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,58% στις 51.875 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.695 μονάδες μειωμένος κατά 1,51%.

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε μετά τις επιθέσεις των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον αρκετών πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκοντας ακόμη περισσότερο στον πόλεμο έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ.

Οι νέες επιθέσεις δημιουργούν ανησυχίες ότι θα ενταθούν οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες ήδη επηρεάζονται από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής και σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς.

Υπό τα δεδομένα αυτά οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με το Brent να ξεπερνά το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο, στα 101,25 δολάρια με άλμα 3,39%. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε 3,61% στα 96,39 δολάρια το βαρέλι.

Αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει στο ίδιο μοτίβο, το σενάριο για εκτίναξη των τιμών κοντά ή και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι έχει επανέλθει στο προσκήνιο, όπως επεσήμανε και ο Νταν Στρίβεν της Goldman Sachs, σε συνέντευξη του στο CNBC.

«Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει αδύναμη, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων αλλά και των σκέψεων των επενδυτών», ανέφερε σε σημείωμά της και η Ίπεκ Οζκαρντεσκέγια, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενη ενέργεια καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου, η οποία αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι αγορές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αυξήσει τα επιτόκια αύριο, Πέμπτη, ενώ οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές κινήσεις στις αγορές.

Στις αγορές χρήματος οι traders δίνουν πιθανότητες άνω του 60% σε αύξηση επιτοκίων και από τη Fed, στη συνεδρίαση της την επόμενη εβδομάδα.

Σημειωτέον πως και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα έδειξαν νέα επιτάχυνση των πιέσεων στις τιμές, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξάνεται στο 2,9% τον Αύγουστο από 2,8% τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στην οικονομία της μεγαλύτερης χώρας της Ευρώπης.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά με τον δείκτη δολαρίου να βρίσκεται στο 98,82, ήτοι κοντά σε χαμηλά δύο εβδομάδων, και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1628.

«Προς το παρόν, οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να περιορίσουν την πτώση του δολαρίου, όμως εκτιμούμε ότι μια πιο αποφασιστική κίνηση θα απαιτήσει επιβεβαίωση από τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό», ανέφεραν σε σημείωμά τους, οι στρατηγικοί αναλυτές της OCBC.

Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός ενισχύθηκε ελαφρά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει στα 4.442 δολάρια την ουγγιά.

Διαβάστε ακόμη

Νέα εργαλεία από την Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση – Τι αλλάζει για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom, Tιμ Χέτγκες: Επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως σε οπτικές ίνες και 5G στην Ελλάδα (pics)

Καμπανάκι και από δεύτερο ερευνητή της Anthropic – «Πάνω από 10% η πιθανότητα η AI να εξοντώσει την ανθρωπότητα» (tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ