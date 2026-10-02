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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια ανοδικά , επιχειρώντας να σταθεροποιηθούν μετά τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία και κυρίως στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, η ένταση στις αγορές κρατικού χρέους και οι δημοσιονομικές ανησυχίες γύρω από τη Γαλλία εξακολουθούν να περιορίζουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύεται κατά 0,14% στις 24.974,67 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,06% στις 10.434,76 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, με άνοδο 0,01% στις 7.836,27 μονάδες.

Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB κερδίζει 0,13% στις 50.303,25 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 ενισχύεται οριακά κατά 0,01% στις 19.007 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,13% στις 627,49 μονάδες.

Παρά τη μικρή ανάκαμψη, ο Stoxx 600 οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Απριλίου, με απώλειες που προσεγγίζουν το 2%, καθώς το sell-off στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα έχει επιβαρύνει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.

Η Γαλλία στο επίκεντρο της αγοράς ομολόγων

Οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές εντάθηκαν μετά την παρουσίαση του γαλλικού προϋπολογισμού για το 2027, ο οποίος αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για να τοποθετηθούν στο γαλλικό χρέος.

Το spread μεταξύ των γαλλικών και των αντίστοιχων γερμανικών 10ετών ομολόγων ξεπέρασε τις 140 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης το 2012.

Οι δημοσιονομικές ανησυχίες και η διεύρυνση των spreads άσκησαν παράλληλα πιέσεις στο ευρώ, το οποίο βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα έναντι του δολαρίου από το 2025. Στις πρωινές συναλλαγές της Παρασκευής, πάντως, το ενιαίο νόμισμα επιχειρεί να ανακάμψει, κινούμενο κοντά στα 1,126 δολάρια.

Το βλέμμα στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Οι επενδυτές αναμένουν την προκαταρκτική μέτρηση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό καταλύτη για τις αγορές ομολόγων και τις προσδοκίες γύρω από τη νομισματική πολιτική.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 3,6% από 3,2% τον Αύγουστο, με τις αυξημένες τιμές ενέργειας, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, να αποτελούν βασικό παράγοντα των νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για την ανεργία στην Ισπανία και οι λιανικές πωλήσεις στην Ιταλία.

Η Wall Street και η Fed στην εξίσωση

Το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών μεταφέρεται αργότερα στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει την εκτίμηση ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας νέες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς οι αγορές ομολόγων βρίσκονται ήδη υπό πίεση και οποιαδήποτε νέα άνοδος των αμερικανικών αποδόσεων θα μπορούσε να ενισχύσει τις αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.

Στο ενεργειακό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις γύρω από τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι η Ουάσιγκτον θα ζητήσει από ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ.

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