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Σε ισχυρή ανοδική αντίδραση περνούν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά από ένα ήπια ανοδικό άνοιγμα, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, παρά τη νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και τη συνεχιζόμενη νευρικότητα στην αγορά ομολόγων.

Ο Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,94% στις 632,55 μονάδες, με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται όλα σε θετικό έδαφος. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 1,09% στις 25.210,61 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 κερδίζει 0,92% στις 7.907,75 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,62% στις 10.492,85 μονάδες, στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,73% στις 50.605,95 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά 0,94% στις 19.183,40 μονάδες.

Η άνοδος αποτελεί προσπάθεια ανάκαμψης μετά το ισχυρό sell-off της Πέμπτης, όταν ο Stoxx 600 έχασε 1,3% και υποχώρησε σε χαμηλό άνω των τριών μηνών, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων προκάλεσε έντονες πιέσεις στις μετοχές.

Στο 3,8% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για την πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ δημιουργούν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, απομακρυνόμενος ακόμη περισσότερο από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση διαδραματίζει η ενέργεια, όπου οι τιμές εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 18,8% σε ετήσια βάση, έναντι 14,3% τον Αύγουστο.

Στις υπηρεσίες, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2% από 3%, ενώ στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό διαμορφώθηκε στο 1,4% από 1,1%. Αντίθετα, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ο ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε ελαφρώς στο 1,1% από 1,2%.

Η έντονη άνοδος της ενέργειας περιπλέκει την εξίσωση για την ΕΚΤ, καθώς ενισχύει τον κίνδυνο το ενεργειακό σοκ να μεταφερθεί σταδιακά σε περισσότερες κατηγορίες τιμών και να διατηρήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα.

Τα ομόλογα εξακολουθούν να ανησυχούν τις αγορές

Παρά την ανάκαμψη των μετοχών, η κατάσταση στις αγορές κρατικών ομολόγων παραμένει βασική πηγή ανησυχίας.

Το παγκόσμιο sell-off σταθεροποιήθηκε εν μέρει την Παρασκευή, αφού η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς είχε εκτιναχθεί την Πέμπτη στο 5,344%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Στην Ευρώπη, στο επίκεντρο βρίσκεται η Γαλλία, μετά τις έντονες πιέσεις που προκάλεσε η παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2027 και οι ανησυχίες για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κινήθηκε κοντά στο 5%, ενώ η διαφορά απόδοσης έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ξεπέρασε τις 140 μονάδες βάσης, φθάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2012.

Η αναταραχή έχει πλήξει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες οδεύουν προς μία από τις χειρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις τους των τελευταίων μηνών.

Οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα συνδέονται άμεσα με την αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τον προϋπολογισμό του 2027.

Η Moody’s προειδοποίησε ότι δεν διαφαίνεται γρήγορη λύση στον πολιτικό κατακερματισμό της Γαλλίας και ότι η έγκριση του προϋπολογισμού παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Το κλίμα στη γαλλική αγορά χρέους αποτελεί πλέον σημαντική παράμετρο και για την υπόλοιπη Ευρωζώνη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο οι δημοσιονομικές πιέσεις μπορούν να μεταδοθούν και σε άλλες χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους.

Στο βλέμμα και τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ

Η επόμενη κρίσιμη δοκιμασία για τις διεθνείς αγορές έρχεται από τις ΗΠΑ, με την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν επιβράδυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τα στοιχεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve, καθώς οι αγορές έχουν ήδη περιορίσει τα στοιχήματα για νέα αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Για τις ευρωπαϊκές αγορές, η εικόνα παραμένει σύνθετη: οι μετοχές ανακάμπτουν μετά τις ισχυρές απώλειες, όμως ο πληθωρισμός στο 3,8%, το ενεργειακό σοκ, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία διατηρούν υψηλή τη μεταβλητότητα.

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