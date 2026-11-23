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Ανέκαμψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τους επενδυτές να είναι εμφανώς ανακουφισμένοι από την ανακοίνωση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, η οποία οδήγησε σε ισχυρό άλμα τη Wall Street μετά το δραματικό sell-off της περασμένης εβδομάδας

Έτσι, λοιπόν, μετά από ένα πενθήμερο καθοδικό σερί που έφερε τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Μάρτιο του 2025, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,81% στις 636,97 μονάδες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη από τις 9 Νοεμβρίου.

Ανάλογα θετικό ήταν το κλίμα και στις μεγάλες αγορές της περιοχής, με τον γερμανικό DAX να επανέρχεται πάνω από τις 25.000 μονάδες, στις 25.337, με ισχυρή άνοδο 2,15%, τον CAC 40 στο Παρίσι να καταγράφει κέρδη 1,48% στις 8.044 μονάδες και τον FTSE 100 στο Λονδίνο να προσθέτει 1,30% στις 10.480 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,65% στις 49.021 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις αυξημένος κατά 19.181 μονάδες αυξημένος κατά 1,63%.

Πρωταγωνίστριες στο «γύρισμα» του κλίματος στις αγορές διεθνώς ήταν οι τεχνολογικές μετοχές ακολουθώντας το ράλι της Nvidia στη Wall Street.

Αναλόγως στην Ευρώπη ο επιμέρους δείκτης της τεχνολογίας εκτινάχθηκε κατά 4,8%, με οδηγό τον κλάδο των ημιαγωγών και ονόματα όπως η ASML, η ASM International και η BE Semiconductor.

Παρά τις βαθιές πληγές που άφησε το sell-off της προηγούμενης εβδομάδας, αναλυτές διακρίνουν ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές μετοχές, θεωρώντας ότι η ένταση των ρευστοποιήσεων έχει δημιουργήσει περιθώρια ουσιαστικής ανάκαμψης.

Η Κάθλιν Μπρουκς, επικεφαλής αναλύσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο στην XTB, εκτίμησε ότι οι πωλήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τα επίπεδα που θα δικαιολογούσε η αυστηρότερη αξιολόγηση των προοπτικών της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας αναμενόμενη μια ανοδική αντίδραση. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ιπέκ Οζκαρντέσκαγια, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote, επεσήμανε ότι η πρόσφατη αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο θα μπορούσε να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες αγοραστικές ευκαιρίες τις επόμενες εβδομάδες.

Την αισιόδοξη, αλλά επιφυλακτική προσέγγιση υιοθέτησε και η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, η οποία τόνισε ότι μια χρηματιστηριακή ανάκαμψη, όπως η σημερινή, δεν προϋποθέτει να έχουν επιλυθεί προηγουμένως όλα τα προβλήματα που προκάλεσαν την πτώση. Όπως εξήγησε, οι αγορές συχνά βρίσκουν τον πυθμένα τους πριν ξεκαθαρίσουν οι προοπτικές των εταιρικών κερδών και οι ρυθμιστικές αβεβαιότητες. Το κρίσιμο στοιχείο είναι να διαχωριστούν οι επιχειρήσεις που δέχονται προσωρινές πιέσεις στις αποτιμήσεις τους από εκείνες των οποίων η κερδοφορία αντιμετωπίζει ουσιαστικό κίνδυνο.

Θετική ήταν η εικόνα και στον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο, με τις σχετικές μετοχές να ενισχύονται κατά 1,8%, οδηγώντας τον ευρύτερο βιομηχανικό δείκτη στη δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των κλάδων.

Οι μετοχές των μεταλλευτικών επιχειρήσεων κατέγραφαν επίσης άνοδο άνω του 1%, ακολουθώντας το ράλι του χρυσού που ανέκαμψε από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 14 μηνών. Συγκεκριμένα, η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά σημείωσε εκρηκτική άνοδο 4,47% στα 3.674 δολάρια τηνουγγιά, μετά τις πενθήμερες απώλειες 9% την περασμένη εβδομάδα.

«Θα περιέγραφα τη σημερινή ανάκαμψη του χρυσού ως σταθεροποίηση μετά το απότομο ξεπούλημα της περασμένης εβδομάδας, με το ασθενέστερο αμερικανικό δολάριο να παρέχει κάποια στήριξη», εξήγησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο προσθέτοντας ότι «η μακροπρόθεσμη επιχειρηματολογία υπέρ της διαφοροποίησης μέσω του χρυσού παραμένει άθικτη, αλλά η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα είναι πιθανό να παραμείνει υψηλή».

Στον αντίποδα ισχυρή ήταν και σήμερα η διόρθωση των πετρελαϊκών τιμών που διεύρυναν έτσι τις ισχυρές απώλειες της περασμένης εβδομάδας.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου κατρακύλησε κάτω από τα 90 δολάρια, στα 89,38, με πτώση 3,45%, ενώ αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI έχασε 3,57% στα 80,43 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος η αρχική αντίδραση του δολαρίου στις εξελίξεις ήταν αρνητική, με το αμερικανικό νόμισμα να απομακρύνεται από τα υψηλά 19 μηνών που είχε αγγίξει τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο σταδιακά σταθεροποιήθηκε και ανέκαμψε με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 104,47 και την ισοτιμία με το ευρώ να πέφτει στο 1,0917.