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Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως και οι αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia ανέκοψαν την ανοδική δυναμική των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στη συνεδρίαση της Πέμπτης, επισκιάζοντας μια σειρά ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων. Αν και οι περισσότεροι δείκτες κατάφεραν να κλείσουν με κέρδη και μάλιστα με ρεκόρ!

Έτσι, λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 περιόρισε μεν τα αρχικά του κέρδη, αλλά κατάφερε να κρατήσει και να διευρύνει τα υψηλά του στις 664,01 μονάδες με αύξηση 0,14%.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατάφερε ενδοσυνεδριακά να περάσει για πρώτη φορά το φράγμα των 27.000 μονάδων. Μάλιστα, αν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στα επίπεδα αυτά, έκλεισε σε νέα υψηλά στις 26.771 μονάδες με άνοδο 0,41%.

Κέρδη και για τον CAC 40 στο Παρίσι που πρόσθεσε 0,34% στις 8.361 μονάδες, όπως και για τον FTSE 100 στο Λονδίνο που ενισχύθηκε 0,25% στις 10.863 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB δεν ακολούθησε το ανοδικό ρεύμα υποχωρώντας 0,27% στις 51.808 μονάδες, όπως και ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη που διαμορφώθηκε στις 19.965 μονάδες μειωμένος κατά 0,31%.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, την άνοδο του κόστους δανεισμού και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Nvidia στις ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες.

Μετά τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τη σειρά αυστηρών δηλώσεων αξιωματούχων κεντρικών τραπεζών στις αρχές της εβδομάδας, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η προοπτική διατήρησης μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει προκαλέσει έντονη ανοδική αναπροσαρμογή των αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Πρόσθετη πίεση στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο προκάλεσε και η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, η οποία πυροδότησε νέο κύμα ανησυχίας για τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Nvidia στη Wall Street κατέγραψαν βουτιά έως και 12%, καθώς η αποχώρηση του ανθρώπου που μετέτρεψε την εταιρεία σε παγκόσμια δύναμη στον τομέα της AI δημιουργεί αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών. Πάντως, η μετοχή σταδιακά σταθεροποιήθηκε, περιορίζοντας τις απώλειες της, με την άμεση τοποθέτηση της έμπειρης Κολέτ Κρες στο πόστο της προσωρινής CEO.

Σε κάθε περίπτωση, η αβεβαιότητα στον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ θα συνεχιστεί δεδομένου του στρατηγικού ρόλου της Nvidia, επηρεάζοντας έτσι και τις ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών και επιχειρηματικού λογισμικού. Αν και η σαφώς μικρότερη έκθεση των ευρωπαϊκών χρηματιστήριων σε εταιρείες ΑΙ συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα υπό την παρούσα κρίση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Stoxx 600 έχει ενισχυθεί κατά 2,7%, την ώρα που ο αμερικανικός S&P 500 καταγράφει άνοδο μόλις 0,5%.

Σε επίπεδο μετοχών, οι ενεργειακές εταιρείες συγκαταλέγονταν στους μεγαλύτερους κερδισμένους της συνεδρίασης της Πέμπτης, καθώς το Brent συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ενισχύθηκε περαιτέρω στα 93,92 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI σκαρφάλωσε στα 86,97 δολάρια μετά την δήλωση Τραμπ πως «δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν», δεδομένου πως «ελέγχουμε ήδη τα Στενά τους».

Οι τιμές παραμένουν κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, γεγονός που ωφελεί την Ευρώπη και τις αγορές της. Συνολικά για τον Νοέμβριο μέχρι τώρα, το Brent έχει χάσει 20% και το WTI περίπου 16%.

Πολύ μεγάλη πτώση σημείωσε ο χρυσός υποχωρώντας σε χαμηλό εβδομάδας, σε αντιδιαστολή με το ράλι του δολαρίου. Η προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά έκανε «βουτιά» άνω του 3% πέφτοντας κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων, στα 3.879 δολάρια την ουγγιά.

Την ίδια ώρα ο δείκτης δολαρίου σκαρφάλωσε στο 103,15 σε υψηλά 19 μηνών με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1056.