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Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις μετοχές ενέργειας, τεχνολογίας και εξόρυξης να πρωταγωνιστούν στην άνοδο, ενισχύοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Μάλιστα, ο Stoxx 600 «έκλεισε» σε νέα υψηλά, καταρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ του Αυγούστου, στις 660,51 μονάδες.

Συγκεκριμένα, πανευρωπαϊκός δείκτης άγγιξε τις 662,74 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,67% με βασικό καύσιμο τις ενεργειακές μετοχές που ανέκαμψαν ακολουθώντας τα κέρδη των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε άλμα ύψους 1,12% στις 26.642 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,66% στις 8.332 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανέβηκε 0,78% φτάνοντας τις 10.835 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 51.946 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 20.027 μονάδες αυξημένος κατά 0,46%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αναδεικνύονται σε έναν από τους σχετικούς κερδισμένους της πρόσφατης χρηματιστηριακής αναταραχής, η οποία έπληξε κυρίως τις τεχνολογικές μετοχές προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την περασμένη Τρίτη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έχει ενισχυθεί κατά 2%, την ώρα που ο αμερικανικός S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,6%.

Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τους αναλυτές, τόσο τη μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων από την αμερικανική αγορά όσο και τις ευνοϊκότερες συνθήκες που δημιούργησε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Πάντως, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, βασικός μοχλός της ανόδου των ευρωπαϊκών αγορών ήταν η ισχυρή ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων από την αμερικανική εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους CoreWeave.

Η εταιρεία θεωρείται κρίσιμος δείκτης για την πορεία των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των παγκόσμιων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Το προηγούμενο διάστημα, η CoreWeave είχε βρεθεί στο επίκεντρο των επενδυτικών ανησυχιών σχετικά με το υψηλό χρέος που συνδέεται με την AI και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στις σχετικές υποδομές. Ωστόσο, η ανακοίνωση εσόδων υψηλότερων από τις προβλέψεις και η διατήρηση της ισχυρής ζήτησης για τις υπηρεσίες cloud της εταιρείας περιόρισαν τους φόβους για επικείμενη επιβράδυνση των δαπανών στον κλάδο.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε γρήγορα και στην Ευρώπη, ενισχύοντας τις εταιρείες ημιαγωγών και τεχνολογικού λογισμικού, όπως η BE Semiconductor, η ASM International, η ASML και η STMicroelectronics.

Παρά την ανοδική κίνηση των μετοχών, οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη και αποδείχθηκαν υψηλότερα των προσδοκιών.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων περιόρισε δραστικά τις ελπίδες για άμεση χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ο συνδυασμός του επίμονου δομικού πληθωρισμού και των ιδιαίτερα ισχυρών στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές της αγοράς ομολόγων να εξετάζουν ένα ακόμη πιο επιθετικό σενάριο.

Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται η αμερικανική κεντρική τράπεζα να αναγκαστεί να εξετάσει αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, προκειμένου να περιορίσει την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση και να αναχαιτίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν την Τετάρτη, απομακρυνόμενες από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, στα οποία είχαν υποχωρήσει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου ενισχύθηκε 2,54% στα 93,83 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI σκαρφάλωσε στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές εμφανίζονται διχασμένοι ανάμεσα στην αισιοδοξία για ενδεχόμενη διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν και στις ανανεωμένες ανησυχίες για διαταραχές στη φυσική προσφορά πετρελαίου.

Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν μετά τις νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Στον αντίποδα η τιμή του χρυσού υποχώρησε με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει 0,60% στα 4.006 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα ενδυναμώθηκε με φόντο τις «γερακίσιες» εκτιμήσεις για τη στρατηγική της Fed με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 102,91 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1089.