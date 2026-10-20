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Υπό πίεση βρίσκονται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η πολιτική και κοινωνική κρίση στη Γαλλία εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, ενώ η αναζωπύρωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου κοντά σε υψηλά πέντε μηνών.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να περιορίζουν τις τοποθετήσεις τους σε ευρωπαϊκές μετοχές και κρατικούς τίτλους, επιχειρώντας να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,3%, χάνοντας μέρος των πρόσφατων κερδών του, καθώς οι αγορές καλούνται να αποτιμήσουν τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της σοβαρότερης κρίσης κοινωνικής σταθερότητας που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 καταγράφει πτώση 0,4%, μετά τις απώλειες άνω του 1% της προηγούμενης συνεδρίασης. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,8%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,3%.

Η κατάσταση στη Γαλλία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές αγορές. Έπειτα από ημέρες εκτεταμένων επεισοδίων, λεηλασιών και βίαιων συγκρούσεων, που πυροδοτήθηκαν από τη δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή υποχρεωτικών νυχτερινών περιορισμών κυκλοφορίας σε μεγάλα αστικά κέντρα, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και η Νίκαια.

Η κοινωνική αναταραχή έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της και στην αγορά κρατικού χρέους. Τη Δευτέρα, τα γαλλικά κρατικά ομόλογα βρέθηκαν αντιμέτωπα με το ισχυρότερο ημερήσιο κύμα πωλήσεων σχεδόν ενός μήνα, καθώς οι επενδυτές απαίτησαν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για την ανάληψη έκθεσης στο γαλλικό δημόσιο χρέος.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για την πορεία του κόστους δανεισμού της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη την εμπιστοσύνη των αγορών. Πάντως, παρά την ένταση των πιέσεων που καταγράφηκαν τη Δευτέρα στα ομόλογα, η σημερινή υποχώρηση των ευρωπαϊκών μετοχών παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών στρέφεται στη νέα σειρά ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων από μεγάλες επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως η δυνατότητα των εταιρειών να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών και υπολογιστικής ισχύος.

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα οικονομικά αποτελέσματα της SpaceX την Τρίτη και της Meta Platforms την Τετάρτη, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των κεφαλαιουχικών δαπανών και την απόδοση των επενδύσεων στην AI.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της ABB υποχωρεί κατά 4,7%, παρά το γεγονός ότι ο ελβετικός όμιλος μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της εταιρείας κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει τις πιέσεις στη μετοχή.

Παράλληλα, οι ανακοινώσεις των EssilorLuxottica και Michelin αναμένεται να δώσουν μια πιο σαφή εικόνα για τα περιθώρια κερδοφορίας στον ευρωπαϊκό καταναλωτικό κλάδο, αλλά και για τη δυναμική της βιομηχανικής παραγωγής. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένη αβεβαιότητα και νέες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.

Σημαντική πηγή ανησυχίας για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αποτελεί και η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί τους επενδυτές στην ενσωμάτωση υψηλότερου γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου στις τιμές της ενέργειας.

Τη Δευτέρα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συντονισμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον κρίσιμων ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Γιανμπού, το πετρελαϊκό κοίτασμα Σάιμπα, καθώς και στρατιωτικές και αεροπορικές υποδομές στην Άμπχα και το Ριάντ.

Οι επιθέσεις ενισχύουν τους φόβους για ενδεχόμενες διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαίου από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές περιοχές του πλανήτη. Παράλληλα, οι νέες αναφορές για επιθέσεις εναντίον πλοίων σε θαλάσσιες οδούς του Περσικού Κόλπου αυξάνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των μεταφορών και τη συνέχεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).