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Στη μεγαλύτερη διήμερη πτώση από τον Μάρτιο οδεύουν οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές, καθώς η αναζωπύρωση των ανησυχιών για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας και η πολιτική αβεβαιότητα στο Παρίσι προκαλούν νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές.

Οι τράπεζες αποτέλεσαν τον κλάδο με τις υψηλότερες αποδόσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την τελευταία διετία, ενώ και το 2026 κινούνταν προς μία ακόμη χρονιά ισχυρών κερδών. Ωστόσο, η επιστροφή των δημοσιονομικών κινδύνων στο προσκήνιο απειλεί να ανακόψει την ανοδική τους πορεία.

Ο τραπεζικός δείκτης του Stoxx 600 υποχώρησε έως και 2,2% σήμερα, διευρύνοντας τις απώλειες 3,3% που είχε καταγράψει την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή τον οδηγεί προς τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση των τελευταίων επτά μηνών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Société Générale και Deutsche Bank στο επίκεντρο των πιέσεων

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι απώλειες που έχουν συσσωρεύσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Η μετοχή της γαλλικής Société Générale έχει υποχωρήσει κατά 25% από την κορυφή του Αυγούστου, ενώ η γερμανική Deutsche Bank καταγράφει πτώση 18% από το υψηλό που είχε σημειώσει τον Σεπτέμβριο.

Οι πιέσεις αποτυπώνουν την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος είχε προηγουμένως επωφεληθεί από ένα παρατεταμένο διάστημα ισχυρών χρηματιστηριακών αποδόσεων.

Η πρόσφατη διόρθωση έρχεται να περιορίσει σημαντικά τα φετινά κέρδη των τραπεζικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης.

Συνέχιση των πιέσεων και στις ελληνικές τράπεζες

Οι πωλητές επέστρεψαν μαζικά και στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 4,45% στις 3.115,72 μονάδες, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου εξαμήνου και την πέμπτη μεγαλύτερη πτώση εντός του 2026, ενώ και σήμερα χάνει μέχρι στιγμής σχεδόν 3%.

Η νέα διόρθωση έχει απομακρύνει τον τραπεζικό δείκτη κατά περίπου 9% από το φετινό ρεκόρ των 3.345,13 μονάδων, που είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του προηγούμενου μήνα εντοπίζονται 11 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2015.

Η κρίση στη Γαλλία προκαλεί αναταράξεις στα ομόλογα

Βασικός παράγοντας πίσω από τις ρευστοποιήσεις είναι η επιδείνωση της δημοσιονομικής εικόνας της Γαλλίας, σε συνδυασμό με το πολιτικό αδιέξοδο που δυσχεραίνει την προσπάθεια περιορισμού του ελλείμματος.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από τα γαλλικά κρατικά ομόλογα, απαιτώντας υψηλότερες αποδόσεις για να αναλάβουν τον σχετικό κίνδυνο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το περιθώριο απόδοσης των γαλλικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών Bunds έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, επαναφέροντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Παρά την αναταραχή, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τα κρατικά ομόλογα της χώρας.

Όπως δήλωσε, η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προσέλκυση αγοραστών και δεν σχεδιάζει να αλλάξει τη στρατηγική έκδοσης χρέους.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους δανεισμού και η πολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Γιατί οι τράπεζες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ρευστοποιήσεων

Οι τραπεζικές μετοχές συγκαταλέγονται συνήθως στις πρώτες που δέχονται πιέσεις όταν οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν για συστημικούς κινδύνους.

Αυτό επισημαίνει ο Jerome Legras, επικεφαλής ερευνών της Axiom Alternative Investments, εξηγώντας ότι ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις μεταβολές του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

«Συνήθως οι τράπεζες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε φορά που γίνεται λόγος για συστημικό κίνδυνο», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν καταγράψει εξαιρετικά ισχυρή πορεία μέσα στο έτος, γεγονός που καθιστά λιγότερο απροσδόκητη μια διόρθωση των αποτιμήσεών τους. Και στην ελληνική αγορά, παρά το τρέχον sell off, η συνολική εικόνα για τις τράπεζες παραμένει θετική, καθώς ο κλαδικός δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 35,8% από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Κατά την εκτίμηση του Legras, η πρόσφατη μεταβλητότητα οφείλεται κυρίως στη μακροοικονομική αβεβαιότητα, με τρεις παράγοντες να βρίσκονται στο επίκεντρο:

-Τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

-Την πορεία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

-Την επόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη νομισματική πολιτική.

Η αβεβαιότητα γύρω από αυτούς τους παράγοντες ενισχύει τις διακυμάνσεις στις τραπεζικές μετοχές, ιδιαίτερα μετά τα σημαντικά κέρδη των προηγούμενων μηνών.

Σχεδόν στο μισό τα φετινά κέρδη των τραπεζών

Το πρόσφατο κύμα πωλήσεων έχει περιορίσει την άνοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου από την αρχή του 2026 σε λιγότερο από 12%.

Πρόκειται για σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τα υψηλά του Σεπτεμβρίου, όταν τα φετινά κέρδη είχαν φθάσει περίπου το 23%.

Παρά τη διόρθωση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν καλύτερες χρηματιστηριακές επιδόσεις από τις αμερικανικές τράπεζες, αλλά και από τους ευρύτερους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ωστόσο, η ένταση των πρόσφατων ρευστοποιήσεων έχει οδηγήσει τον δείκτη σχετικής ισχύος 14 ημερών (RSI) του Stoxx 600 Banks κοντά στις 30 μονάδες.

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελεί τεχνική ένδειξη ότι οι μετοχές πλησιάζουν τη ζώνη υπερπώλησης, η οποία συνήθως συνδέεται με ιδιαίτερα έντονες βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Η πορεία των ευρωπαϊκών τραπεζών το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της γαλλικής δημοσιονομικής κρίσης, τις συνθήκες στις αγορές ομολόγων και τα μηνύματα της ΕΚΤ για την κατεύθυνση των επιτοκίων.

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