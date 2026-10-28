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Στην απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα αμερικανικά επιτόκια στο εύρος του 3,75% με 4% κατέληξε η Federal Reserve, επιλέγοντας να κάνει μια παύση στη νομισματική σύσφιγξη μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, την πρώτη από το 2023.

Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές, καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει σε ποσοστό περίπου 90% τη διατήρηση των επιτοκίων, παρά την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα, καθώς δύο από τα 12 μέλη της FOMC διαφώνησαν, υποστηρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τη διοικητή Λίζα Κουκ, η οποία βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο αντιπαράθεσης με τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και την πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Παράλληλα, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, με την ανεργία στο 4,2%, εξακολουθεί να προσφέρει περιθώρια για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Όμως, η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου έχει ήδη επιβαρύνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση νέα παρέμβαση.

Ανησυχία για τον πληθωρισμό

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η Fed υπογράμμισε ότι «ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος», επισημαίνοντας πως η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών θα επιτρέψει στην Επιτροπή να καθορίσει την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

«Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα το συμβούλιο την χαρακτηρίζει ως αναπτυσσόμενη «με ισχυρό ρυθμό», αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εκτίμησή της σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «σταθερός ρυθμός».

Πέρα από την αλλαγή αυτή και την αφαίρεση της αναφοράς που εξηγούσε την αύξηση επιτοκίων του Σεπτεμβρίου, δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Ευαίσθητη συγκυρία

Η απόφαση της Fed ελήφθη σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Μάλιστα, το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί βασικό πρόβλημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους με τη Fed να προσπαθεί την ίδια ώρα να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας θεωρούν τη θεσμική ανεξαρτησία της Fed θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας της. Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές έχουν εκφράσει την εκτίμηση ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να αποφεύγουν μια αύξηση επιτοκίων τόσο κοντά σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με την κεντρική τράπεζα για τη νομισματική πολιτική. Οι δύο διαφωνίες στη σημερινή συνεδρίαση αναδεικνύουν, όμως, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Fed σχετικά με την ταχύτητα και την ένταση των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών.

Σημειωτέον ότι οι αγορές χρήματος δίνουν ισχυρές πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC, τον Δεκέμβριο, με τους traders να εξετάζουν το ενδεχόμενο μίας ή ακόμη και δύο πρόσθετων αυξήσεων μέσα στο 2027.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, από τον οποίο αναζητούνται ενδείξεις για την επόμενη κίνηση. Αν και μέχρι τώρα, ο Γουόρς έχει αποφύγει να δώσει συγκεκριμένη καθοδήγηση για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, μέσα από το λεγόμενο forward guidance.

Σε κάθε περίπτωση, τα προγνωστικά εξακολουθούν να συγκλίνουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι η Fed έχει ουσιαστικά υιοθετήσει έναν συμβιβαστικό ρυθμό αυξήσεων ανά δύο συνεδριάσεις.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι κίνδυνοι από τις υψηλές ενεργειακές τιμές παραμένουν σημαντικοί.