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Αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον βρίσκεται η γαλλική βιομηχανία ειδών πολυτελείας, καθώς η κοινωνική αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας προστίθεται στις προϋπάρχουσες πιέσεις που προκαλεί η επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης στην Ασία.

Οι βίαιες διαδηλώσεις και οι λεηλασίες που σημειώθηκαν στη Γαλλία έπληξαν και καταστήματα γνωστών εμπορικών σημάτων, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις λιανικής και τις προοπτικές της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτεροι όμιλοι πολυτελών ειδών της χώρας είδαν τις μετοχές τους να υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις τόσο της εσωτερικής αναταραχής όσο και της αλλαγής στην καταναλωτική συμπεριφορά των Κινέζων πελατών.

Απώλειες για LVMH, Dior, Hermès και Kering

Πτωτική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι σημαντικότερες γαλλικές εισηγμένες του κλάδου, με τις απώλειες να επεκτείνονται και σε εταιρείες καλλυντικών και οπτικών ειδών. Τις μεγαλύτερες πιέσεις μεταξύ των παραπάνω εταιρειών δέχθηκαν τη Δευτέρα η Christian Dior και η LVMH, με απώλειες άνω του 2%. Με πτώση άνω του 1% ακολούθησαν η L’Oréal και η EssilorLuxottica, ενώ σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν επίσης η Hermès και η Kering.

Η υποχώρηση των συγκεκριμένων μετοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά, δεδομένης της μεγάλης βαρύτητας που έχουν οι όμιλοι πολυτελείας στη σύνθεση και στην πορεία των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της χώρας.

Ωστόσο, η αρνητική πορεία του κλάδου δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις πρόσφατες ταραχές. Η επιβράδυνση των πωλήσεων στην Κίνα αποτελεί ήδη έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών πολυτελείας.

LVMH: Βουτιά 21,5% σε τρεις μήνες και χαμηλά εξαετίας

Η δυσκολότερη εικόνα αποτυπώνεται στην πορεία της LVMH, του μεγαλύτερου ομίλου ειδών πολυτελείας παγκοσμίως. Η μετοχή έχει χάσει 21,5% της αξίας της μέσα σε τρεις μήνες, πλησιάζοντας επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και έξι χρόνια.

Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, που ανακοινώθηκαν στις 12 Οκτωβρίου, ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών. Παρά την οργανική αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 1%, ο κρίσιμος τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών κατέγραψε υποχώρηση 5%, αντανακλώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην αγορά πολυτελών προϊόντων.

Ο όμιλος επισήμανε την εξασθένηση της ζήτησης στην Κίνα και τις αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 3% κατά το εννεάμηνο. Αντίθετα, καλύτερη εικόνα παρουσίασαν τα ρολόγια και τα κοσμήματα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ η Sephora ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς της.

Η LVMH διαπραγματεύεται κοντά στον κινητό μέσο όρο 20 ημερών, αλλά παραμένει αισθητά χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών. Η απόσταση από τον τελευταίο φτάνει περίπου το 7,5%, αποτυπώνοντας την επιβαρυμένη μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα.

Παράλληλα, η μετοχή βρίσκεται κοντά στην περιοχή των 379,50 ευρώ, επίπεδο στήριξης που είχε διασπάσει στις 13 Οκτωβρίου, όταν κατέγραψε χαμηλό εξαετίας. Η διατήρηση των πιέσεων αυξάνει το ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά της μετοχής κοντά στα συγκεκριμένα επίπεδα.

Η Κίνα γυρίζει την πλάτη στην ακριβή πολυτέλεια

Πίσω από την υποχώρηση των ευρωπαϊκών κολοσσών βρίσκεται μια βαθύτερη αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά της Κίνας, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες αγορές για τα είδη πολυτελείας. Για χρόνια, οι Κινέζοι καταναλωτές αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων δαπανών για προϊόντα πολυτελείας, τροφοδοτώντας με έσοδα δισεκατομμυρίων ομίλους όπως η LVMH και η Hermès.

Πλέον, όμως, η εικόνα αλλάζει. Οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα καλύτερης σχέσης ποιότητας και τιμής, σε εγχώριες μάρκες και στην αγορά μεταχειρισμένων πολυτελών ειδών. Η τάση αυτή περιορίζει τη δυναμική των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων, τα οποία καλούνται να προσαρμοστούν σε μια αγορά όπου η υψηλή τιμή δεν αποτελεί πλέον από μόνη της ένδειξη κοινωνικού κύρους.

Ενδεικτικό των πιέσεων είναι ότι η Louis Vuitton έχει κλείσει πέντε καταστήματα στην ηπειρωτική Κίνα μέσα στην τελευταία διετία, ενώ τα Galeries Lafayette προχώρησαν τον Μάιο στο κλείσιμο του εμβληματικού καταστήματός τους στο Πεκίνο.

Εκρηκτική ανάπτυξη για τα μεταχειρισμένα είδη πολυτελείας

Η μεταβολή των καταναλωτικών προτιμήσεων αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την κινεζική αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Bain & Company, η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας στην ηπειρωτική Κίνα συρρικνώθηκε κατά 18%-20% το 2024, ενώ ακολούθησε νέα πτώση 3%-5% το 2025. Την ίδια περίοδο, η αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, καταγράφοντας ανάπτυξη 15%-20% το 2025.

Η κινεζική εταιρεία συμβούλων Insight & Info Consulting εκτιμά ότι οι συνολικές πωλήσεις μεταχειρισμένων πολυτελών προϊόντων έφτασαν τα 38,4 δισ. γουάν, ή περίπου 5,1 δισ. ευρώ, το 2025. Μάλιστα, προβλέπει ότι η συγκεκριμένη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δισ. γουάν, περίπου 13,3 δισ. ευρώ, έως το 2030.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς η αυξανόμενη δημοτικότητα των μεταχειρισμένων προϊόντων και των κινεζικών brands ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα των παραδοσιακών οίκων να διατηρήσουν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των προηγούμενων ετών.

Στο μικροσκόπιο τα αποτελέσματα Kering και EssilorLuxottica

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η τρέχουσα εβδομάδα ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Μετά την απογοητευτική εικόνα που παρουσίασε η LVMH στον τομέα μόδας και δερμάτινων ειδών, οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις ανακοινώσεις της Kering και της EssilorLuxottica.

Τα οικονομικά τους μεγέθη αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την πορεία της ζήτησης, ιδιαίτερα στην Ασία, αλλά και για το κατά πόσο η επιβράδυνση έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δυνατότητα των εταιρειών να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, να διατηρήσουν την εμπορική τους δυναμική και να αντιμετωπίσουν τη μεταστροφή των καταναλωτικών συνηθειών. Η αγορά θα αναζητήσει επίσης ενδείξεις για το εάν η Κίνα μπορεί να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης ή εάν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι θα χρειαστεί να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Διπλή δοκιμασία για τη γαλλική πολυτέλεια

Οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν τις δύο διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Από τη μία πλευρά, οι ταραχές και οι λεηλασίες στη Γαλλία δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα για την εμπορική δραστηριότητα και επιβαρύνουν τη γενικότερη επενδυτική ψυχολογία. Από την άλλη, η επιβράδυνση της κινεζικής κατανάλωσης αποτελεί βαθύτερη διαρθρωτική πρόκληση, καθώς επηρεάζει άμεσα τις προοπτικές πωλήσεων και κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων.

Η πορεία των επόμενων εταιρικών αποτελεσμάτων θα είναι καθοριστική για την εκτίμηση των επενδυτών σχετικά με το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης ζήτησης. Για τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά, όπου οι επιχειρήσεις πολυτελείας διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, η ανάκαμψη του κλάδου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη βελτίωση της συνολικής χρηματιστηριακής εικόνας.