Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η Kering στο χρηματιστήριο των Παρισίων, με τη μετοχή της να υποχωρεί έως και 12% την Παρασκευή, καθώς οι απογοητευτικές επιδόσεις της Gucci επαναφέρουν τις αμφιβολίες για την προσπάθεια ανάκαμψης του γαλλικού ομίλου πολυτελών ειδών. Η υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς, δυσχεραίνει το σχέδιο ανασυγκρότησης της ιταλικής φίρμας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κερδοφορίας της Kering.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος την Πέμπτη, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν κατά 6% το τρίτο τρίμηνο, έναντι πτώσης 3,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 1%, ενώ η διοίκηση δεν επανέλαβε τον στόχο που είχε θέσει για επιστροφή στην ανάπτυξη μέσα στο 2026.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε μια παρατεταμένη περίοδο υποαπόδοσης της Kering έναντι των ανταγωνιστών της, καθώς η Gucci δυσκολεύεται εδώ και χρόνια να ανακτήσει την απήχησή της στους εύπορους καταναλωτές.

Η σημασία του προβλήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη: η Gucci αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των κερδών της Kering, γεγονός που καθιστά την ανάκαμψή της καθοριστική για τις προοπτικές ολόκληρου του ομίλου.

Η Κίνα γίνεται το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάκαμψη

Η προσπάθεια αναστροφής της πορείας της Gucci συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την αγορά πολυτελών ειδών στην Κίνα, μία από τις σημαντικότερες αγορές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Οι εύποροι Κινέζοι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, καθώς η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων, οι δυσκολίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι νέες φορολογικές παρεμβάσεις επιβαρύνουν την καταναλωτική ψυχολογία.

Στις πιέσεις αυτές προστίθεται η πρόσφατη κίνηση των κινεζικών αρχών να φορολογήσουν περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο εξωτερικό, δημιουργώντας πρόσθετη αβεβαιότητα μεταξύ των υψηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητή συγκράτηση των αγορών πολυτελών προϊόντων, η οποία δεν περιορίζεται στην Gucci.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των Hermès και LVMH ανέδειξαν επίσης την αδυναμία της κινεζικής αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι η επιβράδυνση επηρεάζει ευρύτερα τον κλάδο της πολυτέλειας.

Για την Kering, ωστόσο, η συγκυρία είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να αναζωογονήσει τη Gucci ακριβώς τη στιγμή που ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της διεθνούς ζήτησης εμφανίζει σημάδια κόπωσης.

Βουτιά 12% στο Παρίσι – Απώλειες σχεδόν 30% από τις αρχές του έτους

Η αντίδραση των επενδυτών στα τριμηνιαία αποτελέσματα ήταν άμεση.

Η μετοχή της Kering υποχώρησε έως και 12% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής στο Παρίσι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τον Απρίλιο του 2025.

Οι πιέσεις είχαν αρχίσει ήδη νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, όταν η εταιρεία είχε προειδοποιήσει τους αναλυτές ότι οι συνθήκες στην αγορά πολυτελών ειδών επιδεινώνονται.

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η μετοχή είχε ήδη χάσει σχεδόν 30% της αξίας της από τις αρχές του 2026, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες αμφιβολίες για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της αναδιάρθρωσης.

Η οικονομική διευθύντρια του ομίλου, Αρμέλ Πουλού (Armelle Poulou), αναγνώρισε ότι τα αποτελέσματα απέχουν από τις επιδιώξεις της διοίκησης.

«Οι επιδόσεις δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα θέλαμε», δήλωσε κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Η ίδια επισήμανε ότι, πέρα από τις δυσκολίες στην Κίνα, η Gucci αντιμετώπισε και επιβράδυνση της δραστηριότητάς της στη Βόρεια Αμερική.

Η ταυτόχρονη εξασθένηση δύο σημαντικών αγορών προσθέτει νέα εμπόδια στην προσπάθεια επαναφοράς της φίρμας σε τροχιά ανάπτυξης.

Η Gucci προχωρά σε μειώσεις τιμών – Μια ασυνήθιστη κίνηση για τη βιομηχανία πολυτελείας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή της οικονομικής διευθύντριας ότι η Kering προχώρησε σε μειώσεις τιμών σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων.

Πρόκειται για μια κίνηση που παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφυλακτικότητα από τις εταιρείες πολυτελών ειδών, καθώς η διατήρηση υψηλών τιμών συνδέεται άμεσα με την αποκλειστικότητα, το κύρος και την εμπορική ταυτότητα των προϊόντων τους.

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι εταιρείες συνήθως επιδιώκουν να προστατεύουν την αξία των εμπορικών τους σημάτων, αποφεύγοντας πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση περιορισμένης ζήτησης.

Η απόφαση της Kering να προχωρήσει σε επιλεκτικές μειώσεις αναδεικνύει, συνεπώς, την ένταση των εμπορικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Gucci.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η ιταλική φίρμα βρίσκεται εδώ και χρόνια σε διαδικασία ανανέωσης της εικόνας και των συλλογών της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να επαναφέρει τη ζήτηση στα επιθυμητά επίπεδα.

Το μεγάλο στοίχημα του Λούκα ντε Μέο

Η ανάκαμψη της Gucci αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα του διευθύνοντος συμβούλου της Kering, Λούκα ντε Μέο (Luca de Meo), ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του ομίλου τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο πρώην επικεφαλής της Renault έχει αναλάβει την αποστολή να ανατρέψει την υποχώρηση των επιδόσεων και να επαναφέρει την Kering σε ανταγωνιστική τροχιά έναντι των μεγαλύτερων αντιπάλων της.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την αναζωογόνηση της Gucci ως καθοριστική προτεραιότητα για το μέλλον του ομίλου.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει προχωρήσει σε σημαντικές οργανωτικές και επιχειρησιακές αλλαγές, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον περιορισμό των οικονομικών πιέσεων.

Μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωσε τη διοικητική ομάδα, έκλεισε καταστήματα με χαμηλότερη παραγωγικότητα και περιόρισε το προσωπικό.

Παράλληλα, επιχείρησε να μειώσει το χρέος του ομίλου μέσω της πώλησης του κλάδου προϊόντων ομορφιάς στην L’Oréal, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας αρωμάτων Creed.

Η αποεπένδυση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, ώστε η διοίκηση να μπορεί να επικεντρωθεί στην ανασυγκρότηση των βασικών εμπορικών σημάτων της.

Η νέα δημιουργική εποχή και οι αμφιβολίες της αγοράς

Η Kering διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της γνωστούς οίκους πολυτελείας, όπως οι Yves Saint Laurent, Balenciaga και Bottega Veneta.

Ωστόσο, η συμβολή της Gucci στην κερδοφορία καθιστά τις επιδόσεις της καθοριστικές για το συνολικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης, η Gucci επέλεξε πέρυσι τον Ντέμνα Γκβασάλια (Demna Gvasalia) για τη θέση του δημιουργικού διευθυντή, έπειτα από μια δεκαετία παρουσίας του στον Balenciaga.

Η επιλογή αυτή εντάχθηκε στη στρατηγική αναδιαμόρφωσης της δημιουργικής ταυτότητας της φίρμας, με στόχο να προσελκύσει ξανά το ενδιαφέρον των καταναλωτών υψηλών εισοδημάτων.

Ωστόσο, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο οι αλλαγές έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

«Η προσπάθεια ανάκαμψης της Kering παραμένει δύσκολη, καθώς η Gucci δεν έχει ακόμη παρουσιάσει πειστικές ενδείξεις σταθεροποίησης», ανέφερε ο αναλυτής της Deutsche Bank, Άνταμ Κόχρεϊν (Adam Cochrane).

Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό της αγοράς για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι η νέα στρατηγική να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση των πωλήσεων.

Πτώση 9% στα καταστήματα της Gucci – Τα ερωτήματα για τη χονδρική

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία των αποτελεσμάτων ήταν η εξέλιξη των πωλήσεων μέσω του δικτύου καταστημάτων που διαχειρίζεται απευθείας η Gucci.

Τα έσοδα του συγκεκριμένου καναλιού μειώθηκαν κατά 9% το τρίτο τρίμηνο, επίδοση χειρότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η υποχώρηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των εσόδων χονδρικής πώλησης, γεγονός που περιόρισε τη συνολική πτώση της φίρμας στο 6%.

Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα ως θετική εξέλιξη.

Ο αναλυτής της Bernstein, Λούκα Σόλκα (Luca Solca), επισήμανε ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η αύξηση των πωλήσεων χονδρικής αποτελεί ένδειξη εντεινόμενης εμπορικής πίεσης στο συγκεκριμένο κανάλι διανομής.

«Μένει να φανεί εάν αυτό αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης εμπορικής πίεσης στο κανάλι, κάτι που θα ήταν αρνητικό», σημείωσε.

Η εξέλιξη έχει σημασία, καθώς η αύξηση των πωλήσεων μέσω τρίτων συνεργατών δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη ανάκαμψη της τελικής καταναλωτικής ζήτησης.

Για την Gucci, επομένως, το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η επιστροφή των καταναλωτών στα καταστήματά της.

Οι ταραχές στη Γαλλία προσθέτουν νέα προβλήματα

Πέρα από την υποχώρηση της διεθνούς ζήτησης, οι γαλλικοί όμιλοι πολυτελείας αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες των πρόσφατων κοινωνικών αναταραχών στη Γαλλία.

Τα επεισόδια και οι λεηλασίες που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο επηρέασαν εμπορικές δραστηριότητες, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια καταστημάτων και εργαζομένων.

Η Kering ανακοίνωσε ότι τέσσερα καταστήματά της στο Παρίσι και ένα στη Νίκαια επηρεάστηκαν από τα επεισόδια.

Η εταιρεία ανέφερε ότι παραμένει σε επιφυλακή απέναντι στο ενδεχόμενο νέων απειλών, καθώς αναμένονται επιπλέον κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο.

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για τις μεγάλες γαλλικές εταιρείες του κλάδου.

Η κρίση της πολυτέλειας και η επόμενη ημέρα για την Kering

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Kering έρχονται μετά τις χαμηλότερες των προσδοκιών τριμηνιαίες πωλήσεις που ανακοίνωσαν οι LVMH και Hermès, ενισχύοντας την εικόνα επιβράδυνσης στην αγορά πολυτελών ειδών.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον και στη Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα τον επόμενο μήνα.

Για την Kering, πάντως, το πρόβλημα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, η συνολική αγορά πολυτελείας αντιμετωπίζει ασθενέστερη ζήτηση, ιδιαίτερα στην Κίνα. Από την άλλη, η Gucci εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ανακτήσει την εμπορική δυναμική που διέθετε στο παρελθόν.

Οι αλλαγές στη διοίκηση, η νέα δημιουργική κατεύθυνση, οι περικοπές κόστους και η μείωση του χρέους αποτελούν σημαντικές κινήσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο, το πραγματικό τεστ για τον Λούκα ντε Μέο θα είναι η επιστροφή της Gucci σε σταθερή αύξηση πωλήσεων, χωρίς να υπονομευθεί η ισχύς και η αποκλειστικότητα του εμπορικού της σήματος.

Η πτώση της μετοχής κατά 12% δείχνει ότι οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη πειστεί πως η ανάκαμψη βρίσκεται κοντά.

Η Kering προσπαθεί να ξαναχτίσει τη δυναμική της Gucci, αλλά η επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς και η υποχώρηση της ζήτησης καθιστούν το εγχείρημα ολοένα πιο απαιτητικό.