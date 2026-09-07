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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Euronext Athens στις 15 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα θα ακολουθήσει η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης των αναλυτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2026 την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 μετά τη λήξη της

συνεδρίασης της EURONEXT ATHENS, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης αναλυτών για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.com) καθώς και στην ιστοσελίδα της EURONEXT ATHENS (www.athens.euronext.com) την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της EURONEXT ATHENS.