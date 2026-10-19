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Αφού ξεφορτώνονταν ομόλογα για εβδομάδες, οι επενδυτές επιστρέφουν μαζικά στα κρατικά ομόλογα αναζητώντας ασφάλεια.

Η πτώση των κρατικών ομολόγων αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός στις αγορές τον τελευταίο καιρό, με τις αποδόσεις να αγγίζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν 25 ετών, καθώς ο πληθωρισμός και οι οικονομικοί φόβοι απομάκρυναν τους επενδυτές από τα κρατικά ομόλογα.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε. Εν μέσω της κατάρρευσης του τεχνολογικού κλάδου, που αυτή την εβδομάδα απέσβεσε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών, και καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης εν όψει της δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα κρατικά ομόλογα λειτουργούν και πάλι ως ασφαλή καταφύγια.

Οι αποδόσεις ήταν χαμηλότερες σε όλα τα επίπεδα την Πέμπτη. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, δεδομένων των υψηλότερων από το αναμενόμενο στοιχείων για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, τα οποία συνήθως θα οδηγούσαν τους επενδυτές να προεξοφλήσουν υψηλότερα επιτόκια και να γίνουν πιο διστακτικοί στο να διατηρήσουν κρατικά χρεόγραφα.

Οι επενδυτές αγνόησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτών και παραγωγών, αναζητώντας καταφύγιο από τη μεταβλητότητα των μετοχών και τη μακροοικονομική αβεβαιότητα.

Για τις αγορές, οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν μερικά πράγματα:

Τα κρατικά ομόλογα αποτελούν και πάλι επένδυση ασφαλούς καταφυγίου. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ θεωρούνται από καιρό ασφαλή καταφύγια, αλλά οι επενδυτές έχουν αμφισβητήσει πρόσφατα τη φήμη τους λόγω ανησυχιών για δασμούς, διογκούμενο χρέος και διευρυνόμενα ελλείμματα, καθώς και γεωπολιτικές αναταραχές. Το αποτέλεσμα ήταν μια στροφή μακριά από τα κρατικά ομόλογα, η οποία ώθησε τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Το κλίμα αποφυγής κινδύνου βοηθά τα ομόλογα να «βρουν ξανά το βήμα τους», δήλωσε ο Εντ Γιαρντένι, βετεράνος της αγοράς και πρόεδρος της Yardeni Research.

Το συνηθισμένο πρότυπο της αντίθετης πορείας μετοχών και ομολόγων έχει επανέλθει. Συχνά παρατηρείται αντίστροφη κίνηση μεταξύ μετοχών και ομολόγων. Το μοτίβο αυτό φάνηκε να καταρρέει τους τελευταίους μήνες, με τις μετοχές και τις αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται παράλληλα, μια δυναμική που ανησύχησε ορισμένους στρατηγικούς αναλυτές. Ωστόσο, η πρόσφατη στροφή προς τα κρατικά ομόλογα αποτελεί ένδειξη ότι τα κρατικά ομόλογα λειτουργούν ως προστατευτικό φράγμα έναντι της μεταβλητότητας στις μετοχές. Η μεγαλύτερη πτώση των αποδόσεων επίσης περιορίστηκε, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν για να εκμεταλλευτούν τη πτώση των τιμών των μετοχών.

Ο πανικός για τα επιτόκια ενδέχεται να αρχίζει να υποχωρεί. Οι επενδυτές ενδέχεται να στράφηκαν προς τα κρατικά ομόλογα εν μέρει λόγω των πρόσφατων «χαλαρών» σχολίων της Fed, έγραψαν στρατηγικοί της ομάδας ανάλυσης αγορών της JPMorgan σε σημείωμα προς τους πελάτες την Πέμπτη.

Η τράπεζα επεσήμανε τις πρόσφατες δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, η οποία δήλωσε ότι δεν «αισθάνεται καμία επείγουσα ανάγκη» για άμεση αύξηση των επιτοκίων, μιλώντας στο περιθώριο των συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε επίσης ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για αυξήσεις επιτοκίων το 2027. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, ανέφερε επίσης ότι η Fed ίσως χρειαστεί να «αφιερώσει περισσότερο χρόνο» για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των υψηλότερων αποδόσεων στον πληθωρισμό.

«Η παγκόσμια πτώση των μετοχών έχει αποκαταστήσει την ελκυστικότητα των κρατικών ομολόγων ως ασφαλούς καταφυγίου», ανέφερε η Rosenberg Research σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες της.

«Η ζήτηση για «φυγή προς την ποιότητα» υπερισχύει του φόβου για τον ΔΤΚ, ενώ οι αγορές αναθεωρούν προς τα κάτω τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες», συμπλήρωσε σύμφωνα με το Business Insider.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι υπάρχει 91% πιθανότητα η Fed να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον μία ακόμη φορά φέτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του εργαλείου CME FedWatch.