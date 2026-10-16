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Σε αντίθεση με μια ευρέως διαδεδομένη ανησυχία που επικρατεί σήμερα μεταξύ ορισμένων στη Wall Street, οι ανοδικές αγορές δεν… καταλήγουν λόγω γηρατειών.

Αφορμή για την ανησυχία ορισμένων αναλυτών αποτελεί η τέταρτη επέτειος αυτής της ανοδικής αγοράς, την οποία γιορτάζει αυτή την εβδομάδα. Από τις 38 bullish αγορές που έχουν καταγραφεί από το 1900 στο ημερολόγιο που διατηρεί η Ned Davis Research, οι 33 δεν διήρκεσαν τόσο πολύ. Η μέση διάρκεια και των 38 ανοδικών αγορών είναι 25 μήνες και η διάμεση διάρκειά τους είναι 22 μήνες. Αυτό σίγουρα φαίνεται να υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική αγορά έχει αρχίσει να γερνάει.

Ωστόσο, αποτελεί στατιστικό τέχνασμα να συμπεράνουμε ότι η «γήρανση» είναι η αιτία που οδηγεί στο τέλος των ανοδικών αγορών. Βεβαίως, δεδομένου ότι καμία ανοδική αγορά δεν διαρκεί για πάντα, θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει μια ιστορία στην οποία η «γήρανση» φαίνεται να είναι η αιτία του «θανάτου».

Οι πραγματικές αιτίες του τέλους των ανοδικών αγορών είναι, ωστόσο, πολύ πιο απλές: οι υφέσεις, η υπερβολική αισιοδοξία των επενδυτών, ή κάποιο εξωτερικό σοκ. Οι αναλυτές που προβλέπουν μια επικείμενη πτωτική αγορά λόγω της ηλικίας της ανοδικής αγοράς ψάχνουν απεγνωσμένα για δικαιολογίες για να στηρίξουν μια πεποίθηση στην οποία έχουν καταλήξει για άλλους λόγους.

Ένα άλλο ερώτημα που θέτουν ορισμένοι επενδυτές δεν είναι αν η ανοδική αγορά είναι πολύ γερασμένη, αλλά αν έχει ανέβει πάρα πολύ, αφού μια αγορά που ανεβαίνει υπερβολικά είναι επιρρεπής σε κατάρρευση. Και αυτό φαίνεται να αποτελεί πραγματική ανησυχία: Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο S&P 500 έχει αποφέρει συνολική απόδοση 131%.

Μια τόσο εντυπωσιακή απόδοση τεσσάρων ετών δεν πλησιάζει καν το ρεκόρ, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση από τον Έντουαρντ ΜακΚουάρι, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Σάντα Κλάρα, και τον Γουίλιαμ Μπερνστάιν, πρώην νευρολόγο και ιδρυτή της συμβουλευτικής EfficientFrontier.com. Το δίδυμο μέτρησε τη συνολική απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς των τελευταίων τεσσάρων ετών για κάθε μήνα από τα τέλη του 18ου αιώνα, διαπιστώνοντας πολλές περιπτώσεις στις οποίες η απόδοση ήταν καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτές οι αυξήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών ξεπέρασαν κατά πολύ την πρόσφατη απόδοση της αγοράς.

Στη συνέχεια, οι ΜακΚουάρι και Μπερνστάιν επέκτειναν τον ορίζοντά τους για να εξετάσουν περιόδους 17,5 ετών, καθώς τόσος χρόνος έχει περάσει από το χαμηλό του Μαρτίου 2009 που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτή είναι η πραγματική διάρκεια της τρέχουσας ανοδικής αγοράς, βάσει της θεωρίας ότι οι πτωτικές αγορές από τότε δεν μετράνε πραγματικά.

Ωστόσο, ακόμη και αν αποδεχτεί κάποιος αυτή τη θεωρία, σύμφωνα με το MarketWatch, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα ασυνήθιστο στο ύψος στο οποίο έχει ανέλθει η αγορά από το 2009. Υπήρξαν αρκετές άλλες περιόδους 17,5 ετών στην ιστορία των ΗΠΑ κατά τις οποίες η χρηματιστηριακή αγορά είχε σημαντικά καλύτερη απόδοση.

Το συμπέρασμα; Μπορείτε σίγουρα να πιστεύετε ότι μια bearish αγορά βρίσκεται προ των πυλών. Απλώς μην προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε την πεποίθησή σας αναφερόμενοι στην ηλικία ή στο ύψος της ανοδικής αγοράς.

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