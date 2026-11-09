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H μεγάλη κατάρρευση της αγοράς είναι αναπόφευκτη σε μια χρηματιστηριακή αγορά που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο μιας ανοδικής πορείας.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο βετεράνος της Wall Street, Τζάρεντ Ντίλιαν, του οποίου το τελευταίο βιβλίο μεταφέρει το όχι και τόσο δημοφιλές μήνυμα ότι οι επενδυτές χρειάζονται διαφοροποίηση. Το μήνυμά του είναι να το επιτύχουν αυτό μέσω ίσης κατανομής μεταξύ μετοχών, ομολόγων, μετρητών, χρυσού και ακινήτων.

Ο Ντίλιαν, ιδρυτής και διευθυντής της Armington Capital και εκδότης του ενημερωτικού δελτίου The Daily Dirtnap, ανέφερε ότι οι επενδυτές δεν έχουν βιώσει πραγματικά μεγάλες απώλειες που θα τους έκαναν να σκεφτούν τον κίνδυνο, ακόμη και αν αυτές τις μέρες φαίνεται να αυξάνουν τις επενδύσεις τους.

«Όταν άρχισα να επενδύω το 1998, είχα δύο τέτοιες περιόδους κρίσεων τα πρώτα 10 χρόνια, κάτι που πραγματικά διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης σου σχετικά με τον κίνδυνο. Ο μέσος επενδυτής δεν σκέφτεται τον κίνδυνο. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάστηκε ποτέ», τόνισε.

Το «Awesome Portfolio» του χρειάζεται αναπροσαρμογή μόνο μία φορά το χρόνο και «αυτό μειώνει τη μεταβλητότητα στο μισό και εξαλείφει τις πτώσεις», λέει. Ο Ντίλιαν προσέθεσε ότι ακόμη και ένας επενδυτής που πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει το άγχος μιας πτωτικής αγοράς, θα είναι δυσαρεστημένος και θα νιώθει άσχημα «όλο αυτό το διάστημα μέχρι αυτή να επιστρέψει στο υψηλότερο σημείο».

Τα τελευταία 10 χρόνια, το «Awesome Portfolio» του — με 20% κατανεμημένο ισόποσα σε ομόλογα, μετρητά, χρυσό, μετοχές και ακίνητα — έχει αποφέρει απόδοση 9% ετησίως, σε σχέση με το 10% του S&P 500.

Πιστεύει ότι οι επενδυτές που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό το επιπλέον 1% απόδοσης εστιάζουν υπερβολικά στις αποδόσεις, ενώ θα έπρεπε να σκέφτονται πρώτα τον κίνδυνο που θα αναλάβουν για να το πετύχουν.

Ο Ντίλιαν συνιστά ETF για αυτό το χαρτοφυλάκιο, ξεκινώντας με το Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, το οποίο παρέχει επίσης στους επενδυτές έκθεση σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης με χαμηλή απόδοση, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, θα μπορούσαν να ανακάμψουν. Tα υπόλοιπα τμήματα αποτελούνται από το Vanguard Total Bond Market ETF, το iShares Gold Trust και το Vanguard Real Estate ETF.

Ο Ντίλιαν ανέφερε ότι πρόσφατα επένδυσε ένα σημαντικό μέρος των προσωπικών του κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμα ομόλογα, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, για το οποίο παρέθεσε απόσπασμα από το βιβλίο του: «Αν δεν έχετε κάτι στο χαρτοφυλάκιό σας που μισείτε, τότε δεν έχετε διαφοροποιήσει επαρκώς το χαρτοφυλάκιό σας».

Η αποστροφή προς τα ομόλογα, τόνισε, οφείλεται σε έναν «παράλογο φόβο» για τον πληθωρισμό, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον στόχο της Fed εδώ και έξι χρόνια, αν και όχι κατά πολύ, καθώς και σε ένα έλλειμμα 2 τρισ. δολαρίων που, κατά τη γνώμη του, δεν θα αποτελεί πρόβλημα για πάντα.

Όπως και άλλοι αναλυτές, τρέφει ανησυχίες σχετικά με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη τεχνολογιών με δάνεια δισεκατομμυρίων που θα παραμείνουν για δεκαετίες, προκειμένου να πληρώσουν για τσιπ που ενδέχεται να είναι ξεπερασμένα σε τρία χρόνια.

Αν και η ύφεση που ακολούθησε την κατάρρευση των εταιρειών dot-com ήταν ήπια, αυτή τη φορά «ανησυχεί πολύ περισσότερο» για μια πιθανή κρίση χρέους.

Αυτό που χρειάζονται οι επενδυτές είναι λίγη περισσότερη φαντασία σχετικά με το τι θα μπορούσε να πάει στραβά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.