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Αν η επενδύτρια και μεσίτης ακινήτων Ντάνα Μπουλ ήθελε να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, θα υπέβαλε προσφορές στα τέλη Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Η 23η Δεκεμβρίου είναι η «αγαπημένη της μέρα του χρόνου για να υποβάλει προσφορά», δήλωσε η Μπουλ στο Business Insider το 2024. «Γενικά, ο κόσμος έχει καλή διάθεση και οι πωλητές τείνουν να νιώθουν ανακούφιση αν λάβουν μια προσφορά, επειδή συνήθως δεν την περιμένουν», είπε.

Όταν το Business Insider επικοινώνησε ξανά με την Μπουλ τον Οκτώβριο του 2026, εκείνη επιβεβαίωσε τη στρατηγική των προσφορών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Η Μπουλ είναι μεσίτης με άδεια, σύμβουλος ακινήτων και coach, καθώς και έμπειρη επενδύτρια που διαθέτει πολυκατοικίες και μονοκατοικίες στη Μασαχουσέτη. Με τα χρόνια, έχει μάθει ότι ο σωστός συγχρονισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο όταν προσπαθείς να κλείσεις μια συμφωνία.

Οι γιορτές μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα κατάλληλη περίοδος για αναζήτηση. Πολλοί αγοραστές ταξιδεύουν, φιλοξενούν την οικογένειά τους ή απλά κάνουν ένα διάλειμμα από την αναζήτηση σπιτιού, γεγονός που ενδεχομένως μειώνει τον ανταγωνισμό για τους αγοραστές που εξακολουθούν να υποβάλλουν ενεργά προσφορές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βιαστείτε να κάνετε μια κακή αγορά απλώς και μόνο επειδή είναι Δεκέμβριος, αλλά αν έχετε εντοπίσει ένα σπίτι που σας ταιριάζει, αξίζει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να υποβάλετε προσφορά ενώ οι άλλοι αγοραστές είναι απασχολημένοι με άλλα πράγματα.

Η Μπουλ ανέφερε επίσης ότι η τρέχουσα αβεβαιότητα στην αγορά μπορεί να δώσει στους αγοραστές έναν επιπλέον λόγο να δράσουν προληπτικά.

Αυτή η διστακτικότητα μπορεί να δημιουργήσει μια ευκαιρία για αγοραστές που ψάχνουν εδώ και μήνες και βρίσκουν ένα σπίτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, τόνισε.

«Η συμβουλή μου προς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή θα ήταν να υποβάλουν προσφορά. Κάντε μια προσφορά», υπογράμμισε.

Αν η προσφορά είναι πολύ χαμηλή, ο πωλητής μπορεί να την απορρίψει ή να κάνει αντιπροσφορά, αλλά μην περιμένετε παθητικά μια μείωση της τιμής αν έχετε βρει το σπίτι που θέλετε, συμβούλεψε η Μπουλ.