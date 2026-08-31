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Σε δραστική αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεών της για τα περιθώρια κέρδους από την παραγωγή ντίζελ προχώρησε η Goldman Sachs, προειδοποιώντας ότι η παγκόσμια αγορά διύλισης βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας περιορίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες καυσίμων.

«Οι αυξανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, ωθώντας τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων η Γιούλια Ζέστκοβα Γκρίγκσμπι και ο Ντάαν Στράιβεν.

Όπως επισημαίνουν, το ντίζελ βρίσκεται στο επίκεντρο του ράλι, καθώς οι διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων κινούνται κατά 60% υψηλότερα από τα εποχικά φυσιολογικά επίπεδα, ενώ τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων εξακολουθούν να υποχωρούν παρά την κάμψη μέρους της ζήτησης.

Η Goldman Sachs προβλέπει πλέον ότι το περιθώριο κέρδους από την παραγωγή ενός βαρελιού ντίζελ έναντι του Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 63 δολάρια στις ΗΠΑ και στα 49 δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις της τράπεζας έκαναν λόγο για μόλις 27 και 19 δολάρια αντίστοιχα, γεγονός που σημαίνει ότι οι προβλέψεις έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Η παγκόσμια αγορά καυσίμων υπό πίεση

Η διεθνής αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια ευρύτερη κρίση στα καύσιμα, καθώς οι τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ και η βενζίνη αυξάνονται πολύ ταχύτερα από εκείνες του αργού πετρελαίου.

Οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν μετά την απόφαση της Ρωσίας να παρατείνει έως τον Σεπτέμβριο την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, την ώρα που οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης συνεχίζονται.

Παράλληλα, η ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί στη Βραζιλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέα ντίζελ στον κόσμο, καθώς ξεκινά η περίοδος σποράς. Πρόσθετη πίεση στην αγορά αναμένεται να προκαλέσει και η έλευση του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, αυξάνοντας τις ανάγκες για καύσιμα θέρμανσης.

Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει η εικόνα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, ενώ οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο εκτιμάται ότι έχουν ανακάμψει στο 70%-80% των προπολεμικών επιπέδων, οι εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων παραμένουν μόλις στο 40%.

«Η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των διυλιστηρίων απαιτεί παγκόσμια γεωπολιτική αποκλιμάκωση», υπογραμμίζουν οι αναλυτές.

Τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στην αγορά περιέγραψε και ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Γουάελ Σαουάν, κάνοντας λόγο για μια «τριπλή απειλή»: τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια και τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, επισήμανε ότι, παρότι ορισμένα φορτία αργού πετρελαίου καταφέρνουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα ουσιαστικά δεν καταφέρνουν να εξέλθουν από την περιοχή.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις ανησυχίες ότι η παγκόσμια αγορά ντίζελ θα παραμείνει εξαιρετικά σφιχτή, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για τις τιμές και τα περιθώρια διύλισης.

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