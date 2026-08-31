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Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά ξανά τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αναζωπύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή επανέφερε το γεωπολιτικό premium στην αγορά. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον στέλνει μήνυμα ότι σκοπεύει να εντείνει την οικονομική πίεση όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στους εμπορικούς εταίρους του.

Το Brent παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύεται κατά 2,36% κοντά από τα 90,16 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται με άνοδο 1,98% κοντά στα 85,02 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος ακολούθησε το πρώτο αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν εδώ και εβδομάδες, με την CENTCOM να αναφέρει ότι χτύπησε ιρανικούς εκτοξευτές που προετοιμάζονταν να στείλουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός της Ιορδανίας αναχαίτισε οκτώ πυραύλους, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι έπληξε στόχους που συνδέονται με αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα.

Ο Μπέσεντ προαναγγέλλει νέες κυρώσεις κάθε εβδομάδα

Πρόσθετη στήριξη στις τιμές έδωσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ανέφερε στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον είναι πιθανό να ανακοινώνει νέες δευτερογενείς κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση, ξεκινώντας από τον τραπεζικό τομέα.

Το επόμενο βήμα θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να είναι ακόμη και η πλήρης αποκοπή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το σύστημα του δολαρίου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αυξήσει το οικονομικό κόστος για όσους συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη.

Παρά τη νέα κλιμάκωση, πάντως, οι traders δεν δείχνουν προς το παρόν να προεξοφλούν μια ανεξέλεγκτη άνοδο των τιμών.

«Η άμεση επίθεση στις ιρανικές θέσεις εκτόξευσης δεν βοηθά ιδιαίτερα τις συνομιλίες, ούτε βέβαια και τα ιρανικά πυρά κατά της Ιορδανίας», ανέφερε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση να υπάρχει μεγάλη διάθεση να οδηγηθεί το αργό αισθητά υψηλότερα.

Ένας μήνας με διακύμανση σχεδόν 17 δολαρίων

Το πετρέλαιο ολοκληρώνει ακόμη έναν εξαιρετικά ευμετάβλητο μήνα. Η τιμή του Brent έχει κινηθεί μέσα σε εύρος σχεδόν 17 δολαρίων ανά βαρέλι, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας οικονομικής πίεσης, ο Μπέσεντ έχει δεσμευτεί να εντείνει τις προσπάθειες για να πληγεί η ιρανική οικονομία και να αναγκαστεί η Τεχεράνη να υποχωρήσει. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ορμούζ: Περνούν έως 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα

Παρά την απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας, οι πετρελαϊκές ροές μέσω του Ορμούζ έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν. Traders που παρακολουθούν τα φορτία εκτιμούν ότι από τα Στενά διέρχονται πλέον περίπου 6 έως 8 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε επίσης ότι η κίνηση μέσω διαδρομής που έχει εγκρίνει η Τεχεράνη πραγματοποιείται σε «περιορισμένη βάση», με τα πλοία να φέρονται να καταβάλλουν τέλη διέλευσης.

Ο ανώτατος Αμερικανός διοικητής στη Μέση Ανατολή δήλωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εκκαθαρίσει τις ιρανικές νάρκες από το Ορμούζ και ότι οι ναυτιλιακές οδοί είναι ανοικτές. Σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την εκτίμηση.

Η κατάσταση στα Στενά παραμένει κομβική για τις τιμές, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στην εξίσωση και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Εκτός Μέσης Ανατολής, η αγορά παρακολουθεί και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον στη Βενεζουέλα. Οι ΗΠΑ κινούνται για να αποκτήσουν άμεσο έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια πετρελαϊκών αποθεμάτων, μέσω σχεδιαζόμενης παραχώρησης διάρκειας 100 ετών που αφορά 17 κοιτάσματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι μέρος του πετρελαίου θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία έχουν μειωθεί σημαντικά.

«Φωτιά» στο ντίζελ

Οι πόλεμοι ΗΠΑ-Ιράν και Ρωσίας-Ουκρανίας δεν επηρεάζουν μόνο το αργό. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται πλέον στα διυλισμένα προϊόντα και κυρίως στο ντίζελ.

Ο Τραμπ αναμένεται την Τρίτη να συναντηθεί με στελέχη του κλάδου διύλισης για να συζητήσει τρόπους περιορισμού των τιμών, καθώς το μέσο κόστος λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 57% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την American Automobile Association.

Η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι τα αυξανόμενα πλήγματα σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει ακόμη περισσότερο την ήδη πιεσμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης.

Η τράπεζα υπερδιπλασίασε τις προβλέψεις της για τα περιθώρια κέρδους του ντίζελ έναντι του Brent το 2027, στα 63 δολάρια το βαρέλι στις ΗΠΑ και στα 49 δολάρια στην Ευρώπη.

Η δραστηριότητα στα συμβόλαια Brent αναμένεται πάντως να είναι χαμηλότερη από το συνηθισμένο τη Δευτέρα, καθώς σε τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, είναι αργία.

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