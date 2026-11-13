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*Του Matthew Ryan

Μια εξαιρετική εβδομάδα για το δολάριο, το οδήγησε σε μία από τις καλύτερες επιδόσεις του μέσα στο 2026. Προς το παρόν, είναι δύσκολο να διακρίνουμε τι θα μπορούσε να ανακόψει την άνοδό του. Η υψηλότερη από το αναμενόμενο ένδειξη για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου και οι απροσδόκητα επιθετικές δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Christopher Waller, ο οποίος παλαιότερα θεωρούνταν από τα πιο ήπια μέλη της Επιτροπής, έδωσαν νέα ώθηση στην άνοδο.

Τα οικονομικά στοιχεία έχουν δώσει στη Fed ελάχιστους λόγους να χαλαρώσει τη στάση της. Η απασχόληση αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ οι αξιωματούχοι φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για τον πληθωρισμό, τον οποίο αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο ως πρόβλημα που προέρχεται από τη ζήτηση και όχι απλώς ως αποτέλεσμα ενός σοκ στην προσφορά. Αυτό καθιστά δυσκολότερο για την Επιτροπή να αγνοήσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι τιμές της ενέργειας και αυξάνει την πιθανότητα μιας πιο επιθετικής στροφής στην επόμενη συνεδρίαση.

Θεωρούμε την αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο σχεδόν βέβαιη. Ο Waller έχει δηλώσει ότι θα πρέπει να εξεταστεί αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης εφόσον ο δομικός πληθωρισμός διαμορφωνόταν στο 0,3% ή υψηλότερα — κάτι που πράγματι συνέβη. Ως εκ τούτου, αυξάνεται ο κίνδυνος να υπάρξουν διαφωνίες υπέρ μιας μεγαλύτερης αύξησης, καθώς και σαφές μήνυμα για μία ακόμη αύξηση τον Ιανουάριο.

Για το δολάριο, αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, η ανοδική πορεία παραμένει το πιθανότερο σενάριο, όσο η Fed διατηρεί επιθετική στάση, οι αγορές μετοχών συνεχίζουν να εμφανίζουν αναταράξεις και ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει χωρίς επίλυση.

*Ο Matthew Ryan είναι Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury