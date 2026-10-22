Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Anthropic και ο Έλον Μασκ έχουν παρουσιάσει ριζικά διαφορετικά σχέδια για την κατανομή μέρους των κερδών από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, μια διαφορά που ενδέχεται να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά οφέλη της τεχνολογίας αυτής θα φτάσουν στο κοινό.

Ο δημιουργός των μοντέλων Claude δήλωσε ότι θα διαθέσει το 5% των μετοχών της σε ένα πρωτοφανές νέο ταμείο για το «δημόσιο καλό», ενώ ο Μασκ δεσμεύτηκε να δώσει μία μετοχή της SpaceX σε «κάθε παιδί στην Αμερική», υποστηρίζοντας τέτοιου είδους άμεσες διανομές, καθώς ο αναπτυσσόμενος κλάδος βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή περιουσία σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων, δήλωσε ότι συνιστά «να δοθούν οι μετοχές απευθείας στο κοινό».

Η Anthropic δήλωσε ότι η πρωτοβουλία της θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και κλίμακα για να πραγματοποιεί δωρεές προς όφελος της ανθρωπότητας. Η εταιρεία σχεδιάζει μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, μια νομική δομή που απαιτεί από τη διοίκηση να εξισορροπεί τα ευρύτερα δημόσια συμφέροντα με τους στόχους κερδοφορίας.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν και το Reuters ανέφερε ότι ορισμένοι επενδυτές εξετάζουν μια χαμηλότερη αποτίμηση, γύρω στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Θα επισκίαζε την ακόμα σημαντική δυνητική αξία της δωρεάς μετοχών του Μασκ, η οποία θα άξιζε περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια στις τρέχουσες τιμές των μετοχών, με βάση τα στοιχεία της απογραφής των ΗΠΑ που δείχνουν ότι υπάρχουν 72 εκατομμύρια παιδιά στην Αμερική.

Η κίνηση του Μασκ έρχεται μήνες μετά την έναρξη από τον Λευκό Οίκο του προγράμματος «Trump Accounts», ενός επενδυτικού προγράμματος που καλύπτει όλη τη ζωή, από τη γέννηση έως την ενηλικίωση, και το οποίο θα παρέχει στους Αμερικανούς πολίτες που θα γεννηθούν μεταξύ 2025 και 2028 έναν επενδυτικό λογαριασμό ύψους 1.000 δολαρίων, χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση, τον οποίο οι οικογένειες θα μπορούν να αυξήσουν.

Με τη δυνατότητα που παρέχεται σε ιδιώτες και εταιρείες να δωρίσουν μετοχές στους λογαριασμούς αυτούς, πολλές κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες, όπως η Dell, η Visa, η Micron και η Delta Air Lines έχουν ήδη δεσμευτεί να υποστηρίξουν το πρόγραμμα με αντίστοιχες συνεισφορές από τους εργοδότες ή πρόσθετη χρηματοδότηση.

Σημειωτέον πως ο Γουόρεν Μπάφετ φέρεται να έχει δωρίσει μέχρι στιγμής 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης περιουσίας του, ύψους περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προορίζεται επίσης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates έχει διανείμει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 2000, με μέρος αυτού του ποσού να προέρχεται από δωρεές του Μπάφετ.

Η Anthropic, η οποία έχει τοποθετηθεί ως εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα την ασφάλεια, έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενέχει «καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα».

Η εταιρεία ανέφερε σε ανάρτησή της ότι το Ταμείο Κοινής Ωφέλειας (Public Benefit Fund) της θα μπορούσε να υποστηρίξει πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων διανομών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και προσπαθειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, βασιζόμενη σε μια προηγουμένως ανακοινωμένη δέσμευση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μελέτη και την αντιμετώπιση των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

Το προτεινόμενο ταμείο θα συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην Anthropic και θα λαμβάνει επιπλέον 2% των μετοχών της Anthropic, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, για κάθε αύξηση κατά 50% της αξίας της εταιρείας πάνω από ένα επίπεδο αναφοράς που δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Πολλές εταιρείες έχουν καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας μετά από σημαντικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με πολλές από αυτές, κυρίως εταιρείες τεχνολογίας, να επισημαίνουν την αύξηση της αποδοτικότητας που προκύπτει από την ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ότι κανένα από τα μερίδια που κατέχει το ταμείο του δεν θα χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες άσκησης πίεσης ή πολιτικές δωρεές στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης της εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διαμορφώσουν τον τρόπο ρύθμισης της τεχνολογίας.

Σε συνδυασμό με τη δέσμευση των συνιδρυτών της να δωρίσουν το 80% των μετοχών τους και ένα πρόγραμμα αντιστοίχισης δωρεών των εργαζομένων, περίπου το 20% των μετοχών της Anthropic θα διατεθεί για δημόσιους σκοπούς, εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων μετοχών που θα προστεθούν αργότερα.

Η Anthropic δήλωσε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες σύντομα σχετικά με τη διακυβέρνηση του ταμείου, τη δομή του και τα όρια αποτίμησης που θα μπορούσαν να διευρύνουν το μερίδιό της.