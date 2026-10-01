Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το συνεχιζόμενο sell-off στις διεθνείς αγορές ομολόγων και το ράλι του πετρελαίου που ξεπέρασε και πάλι το όριο των 100 δολαρίων αναζωπύρωσε τις αρνητικές δυνάμεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κρίσης στις οικονομίες.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκανε «βουτιά» ύψους 1,30% στις 626,65 μονάδες, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στις τράπεζες, που σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές Ιουλίου, και τις μετοχές των καταναλωτικών προϊόντων.

Θυμίζουμε ότι ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες για τον δείκτη που διέκοψε έτσι ένα πεντάμηνο ανοδικό σερί. Αντιστοίχως το τέταρτο τρίμηνο «μπήκε» με πολλαπλές πηγές αδυναμίας, δοκιμάζοντας τεχνικά τη στήριξη του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών.

Αντιστοίχως, στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 1,03% στις 24.939 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 1,62% και τις 7.835 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε σημαντικές απώλειες ύψους 1,68% φτάνοντας τις 10.428 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατρακύλησε στις 50.237 μονάδες με ισχυρή πτώση 2,21% και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.005 μονάδες μειωμένος κατά 2,17%.

Σημαντική πηγή πίεσης αποτέλεσε η περαιτέρω άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε πωλήσεις κρατικού χρέους. Παράλληλα, η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης στηρίζει τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η παρατεταμένη περίοδος υψηλών επιτοκίων αυξάνει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, ενώ παράλληλα επιβαρύνει το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, κινήθηκε στο 3,56% – 3,64%, έχοντας αγγίξει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το 3,6526%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε έως το 4,9629%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002, καθώς η κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του 2027.

Στη Βρετανία, η απόδοση του 30ετούς κρατικού τίτλου (gilt) ξεπέρασε το φράγμα του 6%, αγγίζοντας το 6,029% για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 1998.

«Το τοξικό μείγμα των πιέσεων από τις αποδόσεις των ομολόγων, της πολιτικής αβεβαιότητας και των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων δεν πλήττει μόνο τα ομόλογα, αλλά και τις μετοχές», εξήγησε ο Στέφαν Κέμπερ της BNP Paribas Wealth Management Germany.

Ο πληθωρισμός παραμένει στο επίκεντρο των επενδυτών, μετά τη σημαντική επιτάχυνση των τιμών στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, με βασικό μοχλό το ενεργειακό κόστος.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο εκτοξεύτηκε στο 3,3% από 2,9% τον Αύγουστο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ οι τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν κατά 14,9% σε ετήσια βάση, από 10,5% τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γαλλία, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 3,4% από 2,6%, έναντι πρόβλεψης για 3,1%, ενώ στην Ιταλία έφθασε στο 4,1% από 3,2%, υψηλότερα από την εκτίμηση για 3,8%.

Η γενικευμένη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, με την ενέργεια να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, εντείνει την προσοχή των αγορών στην πορεία των επιτοκίων και στις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

«Η έντονη άνοδος του γενικού πληθωρισμού παραπέμπει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ωστόσο, οι επιδράσεις στον δομικό πληθωρισμό παρέμειναν περιορισμένες. Αυτό, κατά την άποψή μας, συνηγορεί υπέρ μικρότερης σύσφιξης από εκείνη που έχουν προεξοφλήσει οι αγορές», ανέφεραν αναλυτές της Danske Bank, σε σημείωμα τους.

Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι η ΕΚΤ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο νομισματικής σύσφιξης, καθώς η ενεργειακή κρίση και η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού ενισχύουν τις προσδοκίες για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων.

Μετά τη νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, που έφερε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, οι αγορές χρήματος αποτιμούν περίπου 34% πιθανότητα νέας αύξησης στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, ενώ έως το τέλος του 2026 προβλέπεται διαμόρφωση του επιτοκίου καταθέσεων γύρω στο 2,75%.

Για το τέλος του 2027 η τιμολόγηση παραπέμπει σε επίπεδο περίπου 3,25%, δηλαδή σε σωρευτική πρόσθετη νομισματική σύσφιξη περίπου 75 μονάδων βάσης από τα σημερινά επίπεδα.

Από το μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συνέχισε να ενισχύεται τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, σύμφωνα με έρευνα της S&P Global.

Παράλληλα, η ανεργία στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,4% τον Αύγουστο, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές επιδόθηκαν σε νέο ράλι μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters ότι τα κινεζικά διυλιστήρια «πάγωσαν» τις εξαγωγές καυσίμων για τον Οκτώβριο, εξέλιξη που ασκεί περαιτέρω πίεση στα επίπεδα προσφοράς στις αγορές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου εκτινάχθηκε πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό WTI ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει στα 4.203 δολάρια την ουγγιά, ενώ στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα διεύρυνε τα κέρδη του για τέταρτη διαδοχική συνεδρίασης.

O δείκτης δολαρίου «έπιασε» το 102,04 που συνιστά υψηλό 16 μηνών και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου βρέθηκε στο 1,1238 που μεταφράζεται σε χαμηλό 17 μηνών για το ευρωπαϊκό νόμισμα. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που το ευρώ έπεσε κάτω από το φράγμα του 1,13 από τον Μάιο του 2025.

Θυμίζουμε πως για τον Σεπτέμβριο οι απώλειες του ευρώ έφτασαν το 2,5%, που αποτελεί την μεγαλύτερη μηνιαία κάμψη από τον Ιούλιο του 2025.

Διαβάστε ακόμη

Ντίζελ: Η ΕΕ εξετάζει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων – Η πίεση Τραμπ, το ράλι των τιμών και το κρίσιμο δίλημμα (χάρτες)

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες βάζουν «φρένο» σε Ελλάδα και Ιταλία – «Εχουμε ήδη δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη»

Γραφείο Προϋπολογισμού: «Καμπανάκι» για τις πιέσεις από οριζόντια μέτρα στήριξης και ρήτρα διαφυγής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ