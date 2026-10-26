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Σε τροχιά υποχώρησης κινείται το πετρέλαιο στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς οι διεθνείς αγορές επιχειρούν να αφομοιώσουν το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ημερών, την ώρα που η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει σε υψηλούς τόνους. Παρά τη μικρή διόρθωση, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές, με αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμη και εκτίναξη του Brent στα 150 δολάρια το βαρέλι σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.

Το Brent υποχώρησε προς τα 114,50 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει υψηλό εξαμήνου, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 100,80 δολάρια. Η αποκλιμάκωση συνδέεται εν μέρει με τεχνικούς παράγοντες, καθώς το πρόσφατο ράλι έχει οδηγήσει την αγορά σε επίπεδα που θεωρούνται υπεραγορασμένα.

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) 14 ημερών του Brent ξεπέρασε την Παρασκευή τις 74 μονάδες, αρκετά υψηλότερα από το όριο των 70 μονάδων που πολλοί επενδυτές αντιμετωπίζουν ως ένδειξη πιθανής διόρθωσης.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Από τις αρχές του 2026, το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 85%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και έχει επεκταθεί με την εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης.

Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατήρησε ανοιχτά τόσο το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας όσο και την προοπτική περαιτέρω στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη ή εάν θα επιλέξει να «τελειώσει την υπόθεση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιχειρήσουν νέα επίθεση εφόσον ενεργήσουν με ορθολογικό τρόπο.

Η ανταλλαγή δηλώσεων δεν σηματοδοτεί ουσιαστική αποκλιμάκωση, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέου γύρου συγκρούσεων.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη διατάξει την ευρύτερη απομάκρυνση διπλωματικού προσωπικού από χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επαναλάβουν τα πλήγματα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις εκτιμήσεις της ιρανικής ηγεσίας, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανά αντίποινα, με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να περιλαμβάνονται στους ενδεχόμενους στόχους.

Οι Χούθι ανεβάζουν την ένταση στη Σαουδική Αραβία

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και της Σαουδικής Αραβίας.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις, με τους Χούθι να ανακοινώνουν ότι έθεσαν στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση στα σαουδαραβικά πλήγματα του Σαββάτου στη Σαναά και σε άλλες περιοχές της Υεμένης.

Οι εξελίξεις αυξάνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς η Σαουδική Αραβία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς και εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η αγορά φοβάται ότι μια νέα διεύρυνση των συγκρούσεων θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερες διαταραχές όχι μόνο στις εξαγωγές αργού, αλλά και στη διαθεσιμότητα διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

Commonwealth Bank: Γιατί το Brent μπορεί να φτάσει τα 150 δολάρια

Το ενδεχόμενο περαιτέρω ανόδου των τιμών παραμένει στο τραπέζι, παρά την πρόσφατη διόρθωση.

Ο αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia, Βίβεκ Νταρ, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων και ο φόβος νέων επιθέσεων υποχρεώνουν την αγορά να αποτιμήσει τον κίνδυνο εξάντλησης των αποθεμάτων πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενδέχεται να χρειαστεί να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι, ώστε οι υψηλές τιμές να προκαλέσουν αναγκαστική μείωση της κατανάλωσης στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας.

Πρόκειται για το φαινόμενο της καταστροφής της ζήτησης, όταν το κόστος ενός προϊόντος αυξάνεται τόσο πολύ ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να περιορίσουν τη χρήση του.

Η πρόβλεψη δεν αποτελεί βασικό δεδομένο για την πορεία των τιμών, αλλά αποτυπώνει το εύρος των κινδύνων σε περίπτωση που οι ενεργειακές ροές δεχθούν νέα ισχυρά πλήγματα.

Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 1,5 δισ. βαρέλια με αμερικανική υποστήριξη

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει και πλησιάζουν τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η βελτίωση αυτή αφορά και τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν διακινηθεί μέσω των Στενών του Ορμούζ με αμερικανική υποστήριξη από το καλοκαίρι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει πλήρη αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου, επιχειρώντας να περιορίσουν τις εξαγωγές της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα συνδράμουν στη διέλευση πλοίων άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών της περιοχής.

Παρότι οι ροές έχουν βελτιωθεί, οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων συντηρούν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα Στενά του Ορμούζ ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία γεωπολιτικού κινδύνου για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ και η απόφαση της Fed

Οι επενδυτές προετοιμάζονται παράλληλα για μια σειρά σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες διακυμάνσεις στις τιμές.

Την Τρίτη είναι προγραμματισμένες οι εκλογές στο Ισραήλ, ενώ στις 3 Νοεμβρίου ακολουθούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ενδιάμεσο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα λάβει τις επόμενες αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική, σε ένα περιβάλλον όπου οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι αγορές στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις εκλογές.

Ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, εκτιμά ότι οι επενδυτές ήδη ενσωματώνουν στις τιμές τον κίνδυνο κλιμάκωσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Όπως επισημαίνει, μετά την κάλπη η Ουάσινγκτον ενδέχεται να αισθάνεται λιγότερο περιορισμένη από το άμεσο πολιτικό κόστος που προκαλούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων.

Αυτός ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να διατηρήσει το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα ακόμη και εάν οι εξαγωγικές ροές συνεχίσουν να βελτιώνονται.

Η νέα ανησυχία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, με διακηρυγμένο στόχο την ανακοπή των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο ενόψει των ισραηλινών εκλογών, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστηρίζει, σε προεκλογικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, ότι το Ιράν ανανεώνει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Νετανιάχου έχει λάβει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές, ενώ οι ισραηλινές εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις αγορές ενέργειας.

Οι νέες δηλώσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια και την πιθανή επέκταση της σύγκρουσης.

Για την αγορά πετρελαίου, το βασικό ερώτημα είναι πλέον εάν η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο θα αποδειχθεί αρκετή για να συγκρατήσει τις τιμές ή εάν ένας νέος γύρος στρατιωτικών επιχειρήσεων θα πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο.

Προς το παρόν, η υποχώρηση του Brent προς τα 114 δολάρια δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο τεχνικής διόρθωσης μετά το ισχυρό ράλι. Ωστόσο, η άνοδος άνω του 85% από τις αρχές του έτους και οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη εκτίναξη στα 150 δολάρια υπενθυμίζουν ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να καθορίζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.